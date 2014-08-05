Июльское замедление инфляции в РФ не спасает рубль от распродаж

Несмотря на июльское замедление инфляции в РФ с 7,8%(г./г.) до 7,5%(г./г.) доходность к погашению по 10-тилетним государственным облигациям РФ сегодня достигла максимального в 2014 году значения в 9,7% годовых на фоне продаж данных облигаций. В августе российская экономика может испытать новый шок от недавнего введения ЕС санкций против РФ. В первую очередь мы ожидаем роста кредитных рисков во многих секторах российской экономики, так и в штормящей сейчас туристической сфере. При этом ожидаемое поднятие налога с продаж в РФ на 3% в 2015 году, вероятно, вновь увеличит инфляционное давление в нашей стране, что приведет к сокращению покупательной способности россиян.



Сегодня в 14.00 GMT будет опубликован июльский индекс деловой активности менеджеров по снабжению в непроизводственном секторе США от ISM. На фоне ожидаемого роста показателя с 56,0 п. до 56,6 п. мировая резервная валюта может укрепиться до 35,90 рублей.