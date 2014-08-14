В краткосрочной перспективе рубль получит поддержку от наступающего налогового периода

Если отвлечься от геополитики и сегодняшнего выступления президента РФ, российский рубль в ближайшие дни может укрепиться в связи с предстоящими выплатами налогов в нашей стране. По данным ЦБ РФ ставка межбанковского кредитования mosprime overnight с начала этой недели установились выше отметки в 8%, что говорит о возросшем спросе на рублевую ликвидность в РФ. Отметим, что 11 и 12 августа Федеральное Казначейство РФ разместило 30 млрд. и 115 млрд. рублей на банковских депозитах. При этом спрос на аукционах был выше – 110 млрд. и 160 млрд. руб. соответственно. Сегодня Федеральное Казначейство предложит банковскому сектору 50 млрд. руб. на 35 дней под 8,1% годовых. Полагаем, банки полностью поглотят этот объем, учитывая, что ставка MIACR-IG на этот же период превышает ставку 8,1% на 180 б.п. По нашим оценкам, в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может вновь протестировать уровень 35,87, а в случае стабилизации геополитической ситуации на Украине, снизиться до уровня 35,22.