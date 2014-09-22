На этой неделе пара USD/RUB может снизиться к уровню 38,20

На этой неделе пара USD/RUB может снизиться к уровню 38,20

Сегодняшний отзыв лицензии у «Спецсетьстройбанка», «Первого депозитного банка», а также у ЗАО «Северная клиринговая палата» в очередной раз подтверждают намерения российского регулятора сократить количество неэффективных, а порой и просто нарушающих законодательство РФ кредитных учреждений в нашей стране. Отметим, что планируемое в 2015 году поднятие планки по уставному капиталу банка до 500 млн. руб., лишь ускорит процесс ухода слабых игроков из российской банковской среды.

Безусловно, подобный внутренний фон не способствует сегодняшнему укреплению рубля на валютном рынке. С другой стороны, на этой неделе можно ожидать дальнейшего роста ставок межбанковского кредитования в РФ на фоне продолжающегося налогового периода. Полагаем, валютная пара USD/RUB в краткосрочной перспективе все же попробует протестировать нижнюю границу диапазона 38,20-38,80.