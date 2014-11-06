Валютный обзор на 06.11 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация перед заседанием ЕЦБ

Продавать при пробое уровня 1,2459 с целью 1,2400. Стоп-лосс = 1,2510.

Причина торговой стратегии

ЕЦБ с целью ускорения темпов роста европейской экономики за последнюю неделю октября приобрел облигации с покрытием на сумму в 3 млрд. евро. Ожидается, что сегодня М.Драги объявит параметры покупок ценных бумаг, обеспеченных активами, - ABS. В связи с разрастанием денежной массы в еврозоне риски среднесрочного снижения евро к уровням 1,2400 и 1,2200 остаются высокими.



GBPUSD: рост перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,6021 с целью 1,6100. Стоп-лосс = 1,5950.

Причина торговой стратегии

Сегодня покупателям британской валюты стоит обратить внимание на публикацию сентябрьских данных по объему промышленного производства в Великобритании. В случае превышения показателем значения 0,5% (м/м), фунт может пробить уровень сопротивления 1,6021.



USDJPY: консолидация в диапазоне 113,19-115,46

Покупать при отбое от уровня 113,19 с целью 115,46. Стоп-лосс = 112,50.

Причина торговой стратегии

Сегодняшнее снижение индекса Nikkei 225 на 0,86% в рамках фиксации прибыли привело к закрытию длинных позиций в паре USDJPY. При снижении пары к уровню 113,19 покупки доллара США, вероятно, возобновятся.

AUDUSD: рост после публикации данных по рынку труда Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8650 с целью 0,8760. Стоп-лосс = 0,8600.

Причина торговой стратегии

Уровень безработицы в Австралии в октябре не изменился, составив 6,2%, уровень занятости вырос на 24,1 тыс., оказавшись лучше прогноза 20,3 тыс. Данные отражают улучшение ситуации на рынке труда Австралии, что окажет поддержку осси.



NZDUSD: консолидация около уровня 0,7730

Покупать при пробое уровня 0,7750 с целью 0,7840. Стоп-лосс = 0,7700.

Причина торговой стратегии

Пара NZDUSD отскочила от уровня поддержки 0,7685 на фоне фиксации длинных позиций в американском долларе. Отметим, что опубликованный в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM снизился с 58,6 п. до 57,1 п. Если завтрашняя статистика по рынку труда в США окажется слабой, киви может вырасти до уровня 0,7840.



USDCAD: под давлением на фоне возобновившегося роста цен на нефть

Продавать при пробое уровня 1,1380 с целью 1,1328. Стоп-лосс = 1,1430.

Причина торговой стратегии

Канадский доллар перехватил инициативу у своего американского коллеги, как только цены на нефть стали расти. Отметим, что опубликованные вчера запасы нефти и нефтепродуктов в США увеличились лишь на 0,5 млн. баррелей, оказавшись значительно меньше прогноза 1,8 млн. баррелей. Полагаем, котировки черного золота продолжат расти на фоне большего потребления топлива в зимний период.