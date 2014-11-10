Словесные интервенции ЦБ РФ укрепили рубль

Словесные интервенции Банка России, заявившего 7 ноября о возможности использования всего арсенала имеющихся у него средств для стабилизации курса рубля, помогли российской валюте укрепиться к доллару и евро. По факту же в минувшую пятницу ЦБ РФ продал на внутреннем рынке лишь 350 млн. долларов.

Сегодня российский регулятор предложит коммерческим банкам нашей страны 3,5 млрд. долл. в рамках операций валютного РЕПО на 8 и 28 дней по ставкам в 1,6220% и 1,6573% соответственно. А через неделю ЦБ РФ расщедрится, но предоставит за плату, 10 млрд. долл. в рамках годового аукциона валютного РЕПО. При высоком спросе на валюту на данных аукционах коммерческим банкам РФ потребуется покупать меньше валюты на Московской бирже. С позиции технического анализа, мы не исключаем снижения доллара и евро до уровней 43,50 и 55,00 соответственно в ближайшие недели.