Дефляция губит еврозону

В минувшую пятницу была опубликована негативная инфляционная статистика по еврозоне, которая поставила ЕЦБ в неловкое положение. Европейский регулятор, в цели которого входит таргетирование инфляции на уровне 2% годовых, в ноябре допустил ее снижение с 0,4% (г/г) до 0,3% (г/г). Слабый спрос в еврозоне на фоне санкционной войны с РФ, а также падение на 2,5% (г/г) цен на энергоносители провоцируют раскручивание дефляционной спирали в европейском регионе. При этом революционные слова М. Драги о необходимости создания экономического союза в еврозоне очень радуют Берлин, который призывает своих младших коллег к жесткому контролю расходов.

Однако очевидно, что столь глубокая евроинтеграция, при которой национальные правительства европейских государств передадут контроль над финансами Брюсселю, в краткосрочной перспективе не будет реализована. В связи с этим мы полагаем, что ЕЦБ для поддержки экономического роста и разгона инфляции в европейском регионе прибегнет к покупкам облигаций суверенных стран еврозоны, включая облигации стран PIGS. Безусловно, этому будет противиться Германия. Вероятно, 4 декабря 2014 года Марио Драги расставит все точки над «i».

Шансы евро к концу недели снизиться до уровня 1,2350, а к концу 2014 года – до уровня 1,2200 остаются очень высокими.