Валютный обзор на 05.12 от компании EXNESS

EURUSD: рост после выступления М.Драги

Покупать при пробое уровня 1,2458 с целью 1,2600. Стоп-лосс = 1,2400.

Причина торговой стратегии

Как и ожидалось, вчера ЕЦБ сохранил ключевые процентные ставки без изменений. Однако ЕЦБ отложил рассмотрение необходимости дополнительных стимулирующих мер в еврозоне на начало следующего года, что оказало поддержку евро. В 2015-2016 годах ЕЦБ прогнозирует курс EUR/USD на уровне 1,25.



USDJPY: рост перед публикацией данных по рынку труда в США

Покупать при пробое уровня 120,24 с целью 121,87. Стоп-лосс = 119,50.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда в США. В ноябре ожидается ускорение ежемесячных темпов роста числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США с 214 тыс. до 231 тыс. человек. Полагаем, статистика окажет поддержку мировой резервной валюте.



USDCAD: рост перед публикацией данных по рынку труда в Канаде

Покупать при пробое уровня 1,1460 с целью 1,1553. Стоп-лосс = 1,1400.

Причина торговой стратегии

Сегодня будут опубликованы не только американские, но и канадские данные по рынку труда. Ожидаемый в ноябре рост уровня безработицы в Канаде с 6,5% до 6,6%, вероятно, окажет давление на луни. По паре USDCAD при пробое уровня сопротивления 1,1460 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.

EURJPY: рост на фоне увеличения объёма промышленных заказов в Германии

Покупать при пробое уровня 149,15 с целью 150,00. Стоп-лосс = 148,65.

Причина торговой стратегии

Объём промышленных заказов в Германии в октябре вырос на 2,5%(м/м) при прогнозе 0,6%(м/м), предыдущее значение было пересмотрено в сторону увеличения с 0,8%(м/м) до 1,1%(м/м). Данные сигнализируют о вероятном росте промышленного производства в крупнейшей экономике еврозоны. Между тем, давление на евро сегодня может оказать пересмотр оценки ВВП еврозоны за 3 кв. 2014 года в сторону уменьшения.



GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,5600 - 1,5713

Покупать при отбое от уровня 1,5600 с целью 1,5713. Стоп-лосс = 1,5550.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликован инфляционный отчет по Великобритании за 3 кв. 2014 года, в котором будут отражены прогнозы британских потребителей по ценам на некоторые товары и услуги в стране. Если индекс ожидаемых цен превысит уровень 2,8%(г/г), то спрос на британскую валюту, вероятно, вырастет.



USDCHF: консолидация в диапазоне 0,9648-0,9795

Продавать при пробое уровня 0,9648 с целью 0,9552. Стоп-лосс = 0,9700.

Причина торговой стратегии

После вчерашнего выступления М.Драги волатильность евро и франка к доллару США существенно выросла. Сегодня в момент выхода данных по рынку труда в США пара USDCHF может повторно протестировать любую из границ диапазона 0,9648-0,9795.