Валютный обзор на 17.12 от компании EXNESS

NZDUSD: под давлением на фоне роста дефицита текущего счета платежного баланса Новой Зеландии

Продавать при пробое уровня 0,7718 с целью 0,7609. Стоп-лосс = 0,7770.

Причина торговой стратегии

Сальдо платежного баланса Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года снизилось с -1,08 млрд. до -5,01 млрд. новозел. долл. Снижение данного показателя обусловлено падением цен на сырьевые товары в 3 кв. 2014 года. Данные негативны для курса киви. В краткосрочной перспективе существуют риски снижения киви до уровня 0,7609.



AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса опережающих экономических индикаторов Австралии

Продавать при пробое уровня 0,8150 с целью 0,8071. Стоп-лосс = 0,8200.

Причина торговой стратегии

Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии в октябре снизился на 0,1%(м/м). Данные сигнализируют о вероятном замедлении темпов роста австралийской экономики на ближайшие 3-6 месяцев. В среднесрочной перспективе мы не исключаем тестирования парой AUDUSD уровня поддержки 0,8071.



USDJPY: консолидация после публикации торгового баланса Японии

Покупать при пробое уровня 117,75 с целью 119,00. Стоп-лосс = 117,20.

Причина торговой стратегии

Дефицит внешней торговли Японии в ноябре составил 891,9 млрд. йен при прогнозе 996 млрд. йен. Данные, оказавшиеся лучше прогноза, поспособствовали росту индекса Nikkei 225 и ослаблению йены на рынке FOREX.

GOLD: консолидация перед заседанием ФРС США

Покупать при пробое уровня 1212 с целью 1238. Стоп-лосс = 1187.

Причина торговой стратегии

Сегодня вечером ФРС США огласит решение по ключевой процентной ставке в стране, а также даст прогнозы по темпам роста ВВП США и инфляции на ближайшие 2 года. Полагаем, американский Центробанк, несмотря на ускорение темпов роста ВВП США, из-за низкой инфляции пойдет на повышение ключевой процентной ставки не в начале, а в конце 2-го квартала 2015 года. Мягкая риторика регулятора, видимо, окажет давление на доллар США.



EURUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в еврозоне

Покупать при пробое уровня 1,2600 с целью 1,2770. Стоп-лосс = 1,2550.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликована финальная оценка индекса потребительских цен еврозоны. Если в ноябре инфляция в еврозоне окажется ниже 0,3% годовых, то евро, вероятно, обвалится. Однако вечером евро может получить поддержку от мягкой риторики американского регулятора.



GBPUSD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики из Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5755 с целью 1,5825. Стоп-лосс = 1,5700.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован уровень безработицы в Великобритании, а также средняя заработная плата в стране за октябрь месяц. Ожидаемое снижение с 6,0% до 5,9% первого показателя и рост с 1,0% до 1,3% второго показателя окажут поддержку фунту.