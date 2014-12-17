NZDUSD: под давлением на фоне роста дефицита текущего счета платежного баланса Новой Зеландии
Продавать при пробое уровня 0,7718 с целью 0,7609. Стоп-лосс = 0,7770.
Причина торговой стратегии
Сальдо платежного баланса Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года снизилось с -1,08 млрд. до -5,01 млрд. новозел. долл. Снижение данного показателя обусловлено падением цен на сырьевые товары в 3 кв. 2014 года. Данные негативны для курса киви. В краткосрочной перспективе существуют риски снижения киви до уровня 0,7609.
AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса опережающих экономических индикаторов Австралии
Продавать при пробое уровня 0,8150 с целью 0,8071. Стоп-лосс = 0,8200.
Причина торговой стратегии
Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии в октябре снизился на 0,1%(м/м). Данные сигнализируют о вероятном замедлении темпов роста австралийской экономики на ближайшие 3-6 месяцев. В среднесрочной перспективе мы не исключаем тестирования парой AUDUSD уровня поддержки 0,8071.
USDJPY: консолидация после публикации торгового баланса Японии
Покупать при пробое уровня 117,75 с целью 119,00. Стоп-лосс = 117,20.
Причина торговой стратегии
Дефицит внешней торговли Японии в ноябре составил 891,9 млрд. йен при прогнозе 996 млрд. йен. Данные, оказавшиеся лучше прогноза, поспособствовали росту индекса Nikkei 225 и ослаблению йены на рынке FOREX.
GOLD: консолидация перед заседанием ФРС США
Покупать при пробое уровня 1212 с целью 1238. Стоп-лосс = 1187.
Причина торговой стратегии
Сегодня вечером ФРС США огласит решение по ключевой процентной ставке в стране, а также даст прогнозы по темпам роста ВВП США и инфляции на ближайшие 2 года. Полагаем, американский Центробанк, несмотря на ускорение темпов роста ВВП США, из-за низкой инфляции пойдет на повышение ключевой процентной ставки не в начале, а в конце 2-го квартала 2015 года. Мягкая риторика регулятора, видимо, окажет давление на доллар США.
EURUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в еврозоне
Покупать при пробое уровня 1,2600 с целью 1,2770. Стоп-лосс = 1,2550.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 10.00 GMT будет опубликована финальная оценка индекса потребительских цен еврозоны. Если в ноябре инфляция в еврозоне окажется ниже 0,3% годовых, то евро, вероятно, обвалится. Однако вечером евро может получить поддержку от мягкой риторики американского регулятора.
GBPUSD: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики из Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,5755 с целью 1,5825. Стоп-лосс = 1,5700.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован уровень безработицы в Великобритании, а также средняя заработная плата в стране за октябрь месяц. Ожидаемое снижение с 6,0% до 5,9% первого показателя и рост с 1,0% до 1,3% второго показателя окажут поддержку фунту.
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