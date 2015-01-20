Валютный обзор на 20.01 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после слов Ф.Олланда

Продавать при пробое уровня 1,1549 с целью 1,1458. Стоп-лосс = 1,1600.

Причина торговой стратегии

Вчера президент Франции Франсуа Олланд заявил о том, что на этой неделе ЕЦБ объявит о программе покупок государственных облигаций стран еврозоны. Безусловно, расширение денежного предложения усилит инфляцию в регионе, но в то же время окажет давление на евро.

GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5056

Продавать при пробое уровня 1,5056 с целью 1,4954. Стоп-лосс = 1,5110.

Причина торговой стратегии

На фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики из Великобритании пара GBPUSD скатилась к уровню поддержки 1,5056. Ожидания расширения ЕЦБ программы покупок активов оказывают давление на валюты стран ЕС и провоцируют рост спроса на доллар США. В краткосрочной перспективе фунт, вероятно, снизится до уровня 1,4954.

EURJPY: рост перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии ZEW

Покупать при пробое уровня 137,27 с целью 138,94. Стоп-лосс = 136,50.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии от ZEW. Ожидаемый в январе рост показателя с 34,9 п. до 40,1 п. может оказать краткосрочную поддержку евровым кросс-курсам. С технической точки зрения при пробое уровня сопротивления 137,27 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по паре EURJPY.

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,8158-0,8205

Покупать при пробое уровня 0,8205 с целью 0,8255. Стоп-лосс = 0,8155.

Причина торговой стратегии

ВВП Китая в 4 кв. 2014 года вырос на 7,3%(г/г) при прогнозе 7,2%(г/г), объём промышленного производства в декабре вырос на 7,9%(г/г) при прогнозе 7,4%(г/г), а розничные продажи – на 11,9%(г/г) при прогнозе 11,7%(г/г). Несмотря на публикацию оптимистичной макроэкономической статистики в крупнейшей по паритету покупательной способности экономики мира, пара AUDUSD снизилась. По прогнозам МВФ ВВП Китая в 2015 году снизится до 6,8%, а в 2016 году – до 6,3%. Возобновление покупок по осси можно рассматривать выше уровня сопротивления 0,8205.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения МВФ прогноза по росту мировой экономики в 2015 году

Продавать при пробое уровня 0,7688 с целями 0,7606. Стоп-лосс = 0,7740.

Причина торговой стратегии

Пересмотр МВФ прогноза по росту ВВП мировой экономики в 2015 году с 3,8%(г/г) до 3,5%(г/г) вызвал снижение цен на товарно-сырьевых рынках, ударив по валютам стран экспортеров сырья. В краткосрочной перспективе пара NZDUSD, вероятно, протестирует уровни 0,7688 и 0,7606.

USDJPY: рост на фоне возобновления операций carry trade

Покупать при пробое уровня 118,55 с целью 119,87. Стоп-лосс = 118,00.

Причина торговой стратегии

Публикация оптимистичной макроэкономической статистики по Китаю за декабрь 2014 года вызвала рост индекса Nikkei 225 более чем на 2%. Участники рынка, покупают и пару USDJPY, рассчитывая на рост денежной базы в Японии в 2015 году.