Рубль корректируется перед дальнейшим ростом

Несмотря на заметно снизившиеся цены на нефть, пара USD/RUB, видимо, закроется сегодня ниже уровня 62. Поддержку российской валюте оказывают несколько факторов. Продолжающийся налоговый период вынуждает экспортеров продавать часть валютной выручки. Кроме того, Минфин РФ начал с 16 февраля конвертировать валюту из Резервного фонда через ЦБ РФ в объеме 8,01 млрд долл. В дальнейшем российский регулятор, вероятно, продаст этот объем валюты на российском рынке. С точки зрения глобальных процессов, голубиные протоколы ФРС США и ожидаемое предоставление Греции краткосрочного кредита, поспособствуют росту спроса на рискованные активы. В ближайшие торговые сессии мы не исключаем падения доллара до 59 рублей.