В краткосрочной перспективе евро может снизиться до уровня 1,03

18 марта мы ожидаем, что ФРС США откажется от формулировки «проявить терпение» в плане сохранения ставки по федеральным фондам на низком уровне. Наиболее вероятно, что американский регулятор ее повысит до 0,5% 17 июня 2015 года.

В ближайшие 1-1,5 года доллар США, несомненно, продолжит оставаться одной из самых сильных валют в мире, в том числе из-за слабости евро и валют развивающихся стран. Рост занятости в США (который ежемесячно превышает 200 тыс. человек) в перспективе повысит темпы роста ВВП страны с текущих 2,4% до 3% годовых. Рост совокупного спроса в США в свою очередь ускорит инфляцию в стране до 1,5%-2,0% в среднесрочной перспективе.

В течение этой недели мы ожидаем снижения пары EUR/USD до уровня 1,03, пары GBP/USD – до уровня 1,46 и обновления парой USD/JPY максимума этого года в районе уровня 122.

19 марта стоит обратить внимание на заседание Национального банка Швейцарии. На фоне мартовского падения пары EUR/CHF национальный регулятор может снизить ключевую процентную ставку до минус 1%, что повлечет рост пары USD/CHF выше уровня 1,0240.