Валютный обзор на 27.03 от компании EXNESS

EURUSD: консолидация около уровня поддержки 1,0860

Продавать при пробое уровня 1,0860 с целью 1,0770. Стоп-лосс = 1,0910.

Причина торговой стратегии

Вчера была опубликована сильная макроэкономическая статистика по США, которая привела к фиксации коротких позиций по доллару. Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю снизилось с 291 до 282 тыс, а индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 57,1 п. до 58,6 п. Сегодня поддержку доллару может оказать пересмотр с 2,2% до 2,4% ВВП США за 4 кв. 2014 года.

USDJPY: рост после публикации макроэкономической статистики из Японии

Покупать при пробое уровня 119,44 с целью 119,98. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Базовый индекс потребительских цен в Японии в феврале снизился с 2,2% до 2,0% годовых. Розничные продажи в этом же месяце снизились на 1,8% (г/г) при прогнозе -1,4%(г/г). Статистика умеренно негативна для йены. Для поддержки экономики Банк Японии может в будущем расширить программу покупок активов.

EURJPY: консолидация около уровня поддержки 129,46

Продавать при пробое уровня 129,46 с целью 128,40. Стоп-лосс = 130,00.

Причина торговой стратегии

Существенное снижение евро в паре с долларом США оказало давление на евровые кросс-курсы. Кроме того, на йеновые кросс-курсы оказывает влияние геополитическая напряжённость на Аравийском полуострове, способствуя сворачиванию операций carry trade с использованием йены.

AUDUSD: под давлением перед публикацией финальной оценки ВВП США за 4 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 0,7775 с целью 0,7700. Стоп-лосс = 0,7825.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована третья оценка ВВП США за 4 кв. 2014 года. Ожидаемый пересмотр темпов роста американской экономики с 2,2% до 2,4% окажет поддержку мировой резервной валюте. По паре AUD/USD стоит рассмотреть открытие коротких позиций при пробое уровня 0,7775.

В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,98

Покупать при пробое уровня 0,9696 с целью 0,9800. Стоп-лосс = 0,9646.

Причина торговой стратегии

Вчера представитель Швейцарского национального банка Цурбрюг заявил о том, что курс франка остается значительно завышенным. По его мнению, негативные процентные ставки в Швейцарии потребуют времени, чтобы ослабить франк. Подобные словесные интервенции оказывают давление на швейцарскую валюту.

GBPUSD: под давлением после публикации индекса цен на дома в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,4808 с целью 1,4700. Стоп-лосс = 1,4860.

Причина торговой стратегии

Цены на дома в Великобритании от Nationwide в марте выросли на 0,1%(м/м) при прогнозе 0,2%(м/м). В годовом выражении цены снизились до полуторалетнего минимума в 5,1%. Статистика отражает низкие инфляционные ожидания в стране, уменьшая вероятность ужесточения монетарной политики со стороны Банка Англии.