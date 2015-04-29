Рубль консолидируется перед решением ФРС США

На этой неделе по сравнению с прошлой Банк России в 2 раза (с 5 млрд до 2,5 млрд долл.) сократил объемы предоставления валютной ликвидности по операциям валютного РЕПО. Своими действиями регулятор вынуждает банковский сектор РФ более активно искать финансовые ресурсы на внешних рынках. Политика зажима валютной ликвидности в РФ способствует сокращению сделок carry trade и позволяет бороться с укреплением рубля.

Однако рубль сохраняет устойчивость на фоне слабости доллара США на международном валютном рынке. Доллар теряет позиции против евро (и других валют), несмотря на сохраняющуюся неопределенность в отношении реструктуризации греческих долгов. По словам Вайдмана, не следует недооценивать последствий выхода Греции из еврозоны.

Сегодня ФРС США, вероятно, сохранит без изменений ставку по федеральным фондам в диапазоне 0-0,25%. Если американский регулятор акцентирует внимание на низких темпах роста ВВП США (в 1 кв. 2015 года ожидается рост показателя в пределах 1% (г/г)) и низкой инфляции, доллар США продолжит снижение. Мы допускаем возможность снижения доллара США до 50-50,5 рублей, с последующим отскоком вверх.