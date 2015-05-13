Доллар США может снизиться до 48 рублей

Ключевыми факторами роста рубля сегодня являются снижение премии за риск инвестирования в российские активы, высокие цены на нефть, растущие ставки межбанковского кредитования в РФ, ослабление доллара США в паре с евро.

Визит Джона Керри в Москву несколько ослабил геополитические риски в отношении РФ. Однако, по его словам, пока не будут полностью реализованы Минские соглашения, США сохранят санкции против РФ. Москва настаивает на том, что ключевую роль в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины играют ее представители и официальные власти Украины.

Сегодняшняя публикация экономической статистики по Китаю подтвердила необходимость проведения мягкой монетарной политики в этой стране. Показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основные средства в Китае в апреле оказались хуже ожиданий. В то же время, благоприятная экономическая статистика по Германии и Франции, которые наряду с Китаем, остаются крупными торговыми партнерами РФ, оказала поддержку евро и недолларовым активам на международном валютном рынке.

В ближайшее время мы ожидаем пробоя долларом США ключевой поддержки в 49,2 рублей с последующим выходом в диапазон 48-49,2 рублей.