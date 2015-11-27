Курс рубля и экономика РФ отходят на второй план

Компания Exness сообщает, что основной неопределенностью для дальнейшей политики ЦБ РФ и курса рубля являются экономические меры, которые может предпринять РФ в отношении Турции. В среду С. Лавров заявил о том, что РФ не собирается искусственно создавать препятствия для турецких производителей и экспортеров и российских компаний, которые с турецкой стороной взаимодействуют. Однако 26 ноября Д. Медведев отметил, что Владимир Путин дал правительству поручение разработать экономические меры в отношении Турции в связи с нападением турецких ВВС на российский военный самолет Су-24 в Сирии.

Безусловно, если будет ограничены поставки турецкого продовольствия на российский рынок, то в РФ подскочит инфляционное давление (вероятно, на 1-2%). Возможно, на первом этапе этим все и ограничится. Однако на втором - под нож могут попасть стратегические проекты в сфере энергетики – «Турецкий поток» и строительство АЭС «Аккую» «Росатома» (стоимость проекта оценивается в 20-22 млрд долл.). С экономической точки зрения, любые ограничения в сфере экономического взаимодействия больно ударят по экономикам Турции и РФ (по Турции – сильнее, так как ее экономика меньше РФ). Однако когда на кон поставлена честь РФ, экономика отходит на второй план.

РФ, в целом удалось (благодаря резервным фондам, действиям ЦБ РФ и правительства) пройти сложный период, после вхождения Крыма в ее состав, несмотря на западные санкции. Согласно обновленным оценкам МЭР РФ, без учета сезонных и календарных факторов ВВП России в октябре вырос на 0,1%(м/м). Падение показателя за первые 10 месяцев текущего года составило 3,7%(г/г).

При текущем курсе доллара (сейчас в районе 66,2 рублей) и состоянии неопределенности в отношении будущих цен на нефть, темпов роста экономики Китая, процентных ставок в США и инфляционных ожиданий в РФ говорить о декабрьском смягчении монетарной политики в РФ сложно. В краткосрочной перспективе пара USD/RUB будет стремиться к уровню 67. Между тем, декабрьское заседание ОПЕК может преподнести «сюрприз» рублю. Возможный скачок в декабре цен на нефть в район 50 долл. за баррель приведет к снижению доллара США до 63,5 рублей.