Текущий год доллар закроет выше 70 рублей

Компания Exness сообщает, что вчера ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б.п – с 0-0,25% до 0,25-0,5%, как и ожидалось большинством участников рынков. Американский регулятор считает возможным ее рост до 1,25-1,5% в 2016 году, что предполагает ее ежеквартальное повышение в след. году по 25 б.п. Дж.Йеллен вновь заявила о том, что монетарная политика ФРС остается сверхмягкой, а темпы ужесточения процентной политики в США будут зависеть от поступающих макроэкономических данных.

Решение ФРС США укрепило позиции доллара на международном валютном рынке и оказало давление на нефтяные котировки. Пара EUR/USD снизилась до уровня 1,085, а цены на нефть марки BRENT – до 37,1 долл. за баррель. В 1 кв. 2016 года, когда Иран станет экспортировать больше нефти на внешние рынки, цены на нефть марки BRENT могут снизиться ниже 30 долл. за баррель, а курс доллара подняться выше 75 рублей. В то же время снятие запрета на экспорт американской нефти (в Мексику, Канаду и т.д.) не окажет значимого влияния на нефтяные котировки, так как США остаются чистым импортером нефти.

Заметим, что повышение ФРС темпов роста ВВП США на 2016 год с 2,3% до 2,4%, а также улучшение макроэкономической статистики по Китаю в 4 кв. 2015 года сигнализирует о вероятном увеличении спроса на нефть в 2016 году со стороны двух крупнейших ее потребителей. Мы разделяем оценку МЭР, которое ожидает средней цены барреля нефти в 2016 году в 50 долл. При такой цене доллар может снизиться до 60-65 рублей.

В связи с вероятным продлением еще на полгода странами ЕС санкций против РФ текущий год доллар закроет выше 70 рублей.