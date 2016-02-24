На этой неделе доллар продолжит консолидацию между 75 и 78 рублями

Участники рынка сомневаются в том, что странам ОПЕК и РФ удастся договориться о «заморозке» объемов добычи нефти на уровне января. Иран, скорее всего, не присоединится к этому соглашению. Эти сомнения реализуются в виде очередного снижения цен на нефть марки BRENT к 33,5 долл. за баррель. Сегодня товарно-сырьевые валюты могут резко отреагировать на публикацию статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго США. Согласно данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,1 млн баррелей.



Несмотря на волатильность нефтяных котировок, факторами поддержки рубля на этой неделе выступят продажа валютной выручки экспортерами, снижение геополитических рисков в отношении РФ на фоне возможного прекращения с 27 февраля огня в Сирии (между правительственными войсками и оппозицией), которое поддержали Путин и Обама. Сейчас можно лишь говорить о том, что в ближайшие дни доллар продолжит консолидацию между 75 и 78 рублями.



Отметим, что следующий аукцион по размещению ОФЗ, состоится не сегодня, а 2 марта. На фоне снижения годовой инфляции в РФ и улучшения ситуации с ликвидностью в банковском секторе можно лишь поддержать намерения Минфина увеличить программу внутренних займов на 2016 год. Увеличение долговой нагрузки РФ позволило бы не только найти «недостающие» 130 млрд рублей для антикризисного плана на текущий год, но и ресурсы (в объеме не менее 150 млрд рублей) для спасения ВЭБа (активы которого на 30 сентября 2015 года составили около 4,3 трлн руб.).