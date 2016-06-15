В краткосрочной перспективе доллар может закрепиться выше 66,3 рубля

Майские данные по розничным продажам в США просигнализировали о сохранении довольно высокой покупательной способности американских домохозяйств, несмотря на ухудшение ситуации с занятостью в этой стране. В ближайшее время мировая резервная валюта будет пользоваться спросом на фоне неплохой экономической статистики в США и роста неприятия инвесторами риска. Преодоление долларом локального уровня сопротивления в 66,3 рубля и выход его к отметке в 67,3 рубля остается лишь вопросом времени.



На этой неделе стоит обратить внимание на заседания Центробанков США, Англии, Японии, Швейцарии. Ожидать сюрпризов от регуляторов не стоит. ФРС США сохранит осторожный настрой, но намекнет на неизбежность повышения базовой процентной ставки в США в будущем, что усилит позиции мировой резервной валюты. Банк Англии, вероятно, заявит о рисках, которые ждут Великобританию при ее выходе из состава ЕС. Новость будет нейтрально воспринята участниками рынка. Недавнее укрепление здоровья японской экономики не предполагает дополнительных мер ее стимулирования со стороны Банка Японии. Швейцарский регулятор, вероятно, воздержится от проведения интервенций по ослаблению национальной валюты до проведения референдума в Великобритании.