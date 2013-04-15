На banki.ru уже 1 месяц

Если доживу, 14 марта 2014 года мне в профиле напишут: «На banki.ru уже 1 год». А пока - 1 месяц. Хотя кажется, что всю жизнь. Масса впечатлений. Пробую себя в двух новых литературных жанрах. Нажимая на кнопку «Написать отзыв о банке» и кликая по ссылке «Написать в блог». Первый жанр даётся легче. Хотя, конечно, нужно работать над собой. Один отзыв попал в избранные и удостоился золотой галочки. Очень приятно. Сейчас небольшая проблема. Кажется, намечается отзыв сразу о двух банках. Куда его вешать? Сразу в двух местах? Одно и то же? А будет ли это здесь «хорошим тоном»?С блогом сложнее. Жанр интересный. Может быть, за ним будущее? Ну, во всяком случае, это уже настоящее. А я просто отстала от жизни. Надо догонять. Пробую вести. Читаю чужие блоги. Какие они разные. Есть очень информативные. Но скучные. Может, лучше газету почитать? Есть поинтереснее. Но информации ноль целых, одна сотая. Человек просто ведёт в сети дневник. Пишет, о чём хочет. Но ведь такие блоги тоже имеют право на существование?Что в блоге важнее, сам пост или последующая дискуссия? Неплохой текст, но с нулём «лайков» и нулём комментариев? Или ни на что не претендующие несколько строчек, которые порождают длинную и плодотворную дискуссию? Что лучше: больше «Нравится» или больше каментов? Смотрю на число просмотров моих постов – и его рост радует почти как увеличение суммы на депозите.А вот за что тут присваивают звёзды, не поняла.Но всё равно за звезду спасибо.И уже вторая наклёвывается. Надо готовить вывеску: «Добро пожаловать в отель 2 звезды!» Или ждите, когда будет 3.Ещё читаю на другом сайте блог о том, как вести блог. Написано: все эти лайки, каменты, читатели, почитатели – дело наживное. Главное продолжать. Новому блогу, чтобы раскрутиться и устаканиться, нужно не менее 6 месяцев. А моему-то всего 20 дней …А на форуме я написала за месяц 130 сообщений. Но там это не много. При мне кто-то праздновал своё пятисотое. А у какого-то старожила я видела больше трёх тысяч. Когда я здесь ещё не зарегистрировалась, мне нравилось просто читать форум. Если бы мне предложили на выбор: почитать какой-нибудь роман или форум, я бы выбрала форум. А теперь я сама принимаю участие в написании этого занимательнейшего произведения …Там в сайте про блог советуют задать себе вопрос: а вижу ли я себя по-прежнему ведущей этот блог, скажем, через год? Если нет, то лучше бросить это никчёмное занятие. Но я себя вижу! И даже не только через год. Если, конечно, доживу …