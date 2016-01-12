По новым правилам

Дождавшись намеченного уровня в 75 рублей, решила продать ещё немножко долларов. Даже если не заморачиваться возможными последствиями принятых перед Новым годов правил обмена, всё равно элементарно не хочется светить в обменниках свой паспорт. Поэтому решила менять по 100 за раз. Благо по пути следования есть N-ное количество операционных касс. Раньше я в них всё курс получше искала Сидя в корзине , а теперь задача другая.
Каждый раз молча клала в лоток стодолларовую купюру. Но результат всегда был чуть-чуть разный. Из-за курса - продала в диапазоне от 75.30 до 75.50. И в двух пунктах мне (тоже молча) выдали бумаженцию об обмене. Одну такую.
Её, по-моему, можно при желании самой нарисовать.
Вторая.
Такую уже не нарисуешь.
Выйдя из кассы в пункте, где дали вторую бумажку, посмотрела на соседнюю дверь и подумала: а если вот так сразу же и в неё зайти? Там же другая кассир сидит. Которая меня не видела. Примет без паспорта? Охранника в помещении не было. Или скрытое видеонаблюдение? Заведут досье. Целое кино снимут. А потом спросят: зачем вы во вторую кабинку пошли? Порядочные люди всё в одной кабинке делают. (И воду за собой спускают.) А вы чего мечетесь?
Судьбу испытывать не стала и отправилась в четвёртый обменный пункт. Там и курс оказался получше.
Интересует теоретический вопрос. Например, получу я проценты по долларовому депозиту и сразу их продам. С одной стороны, имущество. Которым я владела один день. Или даже меньше. При желании можно обложить налогом. С другой стороны, проценты по валютным вкладам до 9% годовых налогом не облагаются. Тогда как правильно?
Или рано ещё такие вопросы задавать?
Комментарии 5
А теперь все рисуют кто во что горазд ...