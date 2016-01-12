Вход
Профиль Блог Лента Активность

По новым правилам

12.01.2016 10:06 5 830 просмотров
Дождавшись намеченного уровня в 75 рублей, решила продать ещё немножко долларов. Даже если не заморачиваться возможными последствиями принятых перед Новым годов правил обмена, всё равно элементарно не хочется светить в обменниках свой паспорт. Поэтому решила менять по 100 за раз. Благо по пути следования есть N-ное количество операционных касс. Раньше я в них всё курс получше искала Сидя в корзине , а теперь задача другая.

Каждый раз молча клала в лоток стодолларовую купюру. Но результат всегда был чуть-чуть разный. smile:) Из-за курса - продала в диапазоне от 75.30 до 75.50. И в двух пунктах мне (тоже молча) выдали бумаженцию об обмене. Одну такую.



Её, по-моему, можно при желании самой нарисовать. smile:oops:

Вторая.



Такую уже не нарисуешь.

Выйдя из кассы в пункте, где дали вторую бумажку, посмотрела на соседнюю дверь и подумала: а если вот так сразу же и в неё зайти? Там же другая кассир сидит. Которая меня не видела. Примет без паспорта? Охранника в помещении не было. Или скрытое видеонаблюдение? Заведут досье. Целое кино снимут. А потом спросят: зачем вы во вторую кабинку пошли? Порядочные люди всё в одной кабинке делают. (И воду за собой спускают.) А вы чего мечетесь? smile:bonk:

Судьбу испытывать не стала и отправилась в четвёртый обменный пункт. Там и курс оказался получше.

Интересует теоретический вопрос. Например, получу я проценты по долларовому депозиту и сразу их продам. С одной стороны, имущество. Которым я владела один день. Или даже меньше. При желании можно обложить налогом. С другой стороны, проценты по валютным вкладам до 9% годовых налогом не облагаются. Тогда как правильно?
Или рано ещё такие вопросы задавать?

Комментарии 5

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
При желании можно любую нарисовать!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
При желании можно любую нарисовать!)))
Абсолютно Серийный Вкладчик  (konst2003)
#
Не путайте, это не вклад, это торговые операции по итогам которых получена прибыль. Не важно, что вы купили и продали: доллары или вагон железных чушек. Налоговые правила одни и те же.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Раньше вон какая красота была.



А теперь все рисуют кто во что горазд ... smile:|
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения