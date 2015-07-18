Образцы заявлений для клиентов Тинькофф Банк, которым отключили ДО.

Учитывая, что Тинькофф продолжает свои незаконные действия и отключает ДО все большему и большему кругу людей, я решил переработать свой старый пост, доработав образец заявления в РПН, а также добавив образец заявления в ФАС, которое я сам написал на днях.
Образец заявления в РосПотребНадзор
Образец заявления в ФАС
Все заявления необходимо отправлять в Ваши региональные отделения! Если вы отправите в центральное, они все равно перешлют в регион, а вы просто потеряете время.
Для этого вам надо узнать адрес вашего территориального отделения РПН и имя и фамилию его директора. Я не рекомендую сразу писать в центральное отделение, поскольку туда можно будет написать позже, если территориальное не сможет защитить ваши права в должном объеме. Адреса всех террритириальных отделений находятся в этой таблице http://rospotrebnadzor.ru/region/structure/str_uprav.php, там же можно перейти на сайт интересующего Вас отделения и узнать имя директора.
После этого Вам останется всего лишь вписать в приведенную мною ниже форму свои данные и данные директора и все, запрос готов. С большой вероятностью он поможет вам в подлючении обратно ДО и уж всяко доставит обидевшему Вас банку немало неприятных минут. А если учесть размер штрафов которые могут наложить на юрлицо, то банк трижды пожалеет что вообще с Вами связался.
Прошу заметить что мне такой первый запрос не помог поскольку банк наврал в ответе РПН, что, якобы, сообщал мне что отключил мне ДО из-за совпадения моего номера телефона с другими клиентами банка (у меня есть оригинал того письма на которое сослался ТКС там такого, естественно, нету). Сейчас я поменял свой номер телефона и вышлю еще раз писмьо в РПН заодно с копиями писем от ТКС, интересно как они будут отмазываться на этот раз? Соответсвенно если у Вас подобный предлог для отключения ДО рекомендую перед отправкой жалобы поменять себе номер телефона и электронную почту и СРАЗУ указать об этой смене в Вашей жалобе.
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Комментарии 2
Название сайта поменялось. Переадресация срабатывает, но проще уже сразу новый сайт указать.
Еще (на усмотрение автора) можно после слов о том, что "между мной и банком заключен договор", добавить, что "недавно из решения арбитражного суда по делу X А56-2915/2015 я узнал, что отдельные пункты Общих условий ущемляют права потребителей. В моем договоре содержатся точно такие же пункты..." Или иным образом сделать ссылку на данное дело, т.к. госорганы любят в своей работе опираться на судебную практику.
X