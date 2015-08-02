Долгожданные новости по делу ФАС против Банка Тинькофф

Дело ФАС продолжает движение! Наконец-то произошло событие, которого так долго ждали обманутые вкладчики банка.
Центральный аппарат ФАС России приказом №664/15 от 27.07.2015 принял дело от УФАС по Петербургу по Тинкофф Банку и присвоил ему (делу) № 1-00-103/00-07-15. Письмо выложено здесь. Состав комиссии побольше, чем был в Питерском УФАС, что уже говорит о серьезных намерениях устроить публичную порку. Теперь, ждем назначения даты заседания комиссии.
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Комментарии 5
Константин, процедуру по срокам распишите, пожалуйста, если несложно. Дальше (поправьте если не так по срокам и порядку), как я понимаю, должно быть определение о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства в течение 5 рабочих дней вынесено, которое должно быть направлено всем участникам по почте. Общий срок 3 месяца может быть продлен решением комиссии до 6. Для исполнения предписания (если оно будет) Комиссия определяет свой срок. Я к чему все это - в предписании будет обязание перерасчета для все пополнений с 01.07 или просто обяжут принимать пополнения по первоначальной ставке? То есть по факту придется идти суд общей юрисдикции за взысканием убытков?
медведь жив, здоров и даже неплохо упитан. а вы его шкуру уже делить пытаетесь.