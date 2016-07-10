Тинькофф выплатил вам незаконно удержанные (унифицированные) проценты? Прочитайте как легко получить на добавку с банка еще и компенсацию в размере, в полтора раза превышающем размер не выплаченного вовремя.

Недавно, под давлением решения ФАС, РПН и арбитражных судов банк Тинькофф признал проведенную им “унификацию” вкладов (а по сути воровство процентов) незаконным и начал выплачивать пострадавшим денежные суммы в размере недоплаченных процентов. Но, поскольку проценты клиентам банка выплачиваются с огромным опозданием, все клиенты имеют право на получении компенсации за эту задержку в размере, превышающем в полтора раза уже выплаченную банком сумму. Как это сделать легко и с минимальными потерями времени я расскажу в этой статье.
1. Почему надо идти в суд.
Причин, которые вынуждают нас обратиться в суд несколько:
. Согласно п5. Ст. 28 Закона о Защите Прав Потребителей (в дальнейшем ЗоЗПП):
В случае нарушения установленных сроков выполнения работы исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы, а если цена выполнения работы договором о выполнении работ не определена - общей цены заказа.
Следовательно, любой пострадавший от незаконных действий банка может через суд запросить компенсацию за каждый день, прошедший после недоплаты банком процентов за конкретный месяц. Простейший расчет показывает, что всего через 33 дня просрочки 3 процента в день превращаются в 100. Поэтому, всего через месяц с небольшим сумма компенсации будет равна сумме недоплаченных процентов!!!
В тоже время тот же 5 пункт 28 статьи ЗОЗПП содержит ограничения по размеру неустойки, которую можно потребовать с банка. :
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы не определена договором о выполнении работы.
Соответственно, больше чем удвоенная сумма недоплаченных процентов вы получить с банка не сможете. Правда, кроме неустойки, можно будет получить моральный ущерб (5-10 тысяч рублей), а самое существенное, это то, что суд автоматически начислит штраф с банка в размере 50 процентов от полагающегося вам возмещения ущерба, если вы заранее отправили в банк досудебную претензию и банк отказался ее удовлетворить.
Если просуммировать все, перечисленное выше, то получится, что если компенсация от банка, например, составила 60000 рублей, то через суд вы сможете получить еще дополнительно порядка 100 тысяч рублей. Стоит ли за 100 тысяч рублей сходить на два судебных заседания?
Но не только меркантильные причины должны вас подталкивать к походу в суд, есть и еще один немаловажный аргумент:
На данный момент вам выплатили положенные вам по договору пять процентов и банк надеется, что этим дело и закончилось. Получается, что банк с огромным опозданием выплатит то, что он должен был выплатить давным-давно. Получается вы беспроцентно кредитовали банк. По подсчетам банка, он незаконно удержал с клиентов 300 миллионов рублей, если учитывать, что в последний год ставки по вкладам были высоки, банк сэкономил только на процентах порядка 40-50 миллионов рублей. Да после этого большинство банков начнут все что попало уницифировать, поскольку получается, что, в худшем случае, выплачиваешь все через год, да еще и меньше, чем выплатил бы безо всяких унификаций, поскольку немалая часть вкладчиков просто не стала пополнять. Выгодно ли это банку? Разумеется! Он и впредь будет проводить подобные унификации при любой необходимости. Поэтому, поскольку дело ТБ получило широкую огласку, вкладчикам просто необходимо получить с банка по максимуму, чтобы шальные мысли о новых унификациях покинули головы топ-менеджеров всех банков...
Большинство людей уверено, что суд – это что-то долгое, замороченное и требующее безумного количество денег и времени. Но сейчас это совершенно не так. Для примера вот ссылка на мое дело с банком Тинькофф. Мы видим, что весь процесс шел два месяца, при этом состоялось 3 судебных заседания, каждое из которых в среднем длилось 10 минут и еще порядка 30 минут я ждал их начала. Получается, мне пришлось три раза приехать в суд и потратить в суде суммарно меньше трех часов. Стоит ли это суммы иска, а также существенного снижения вероятности очередной унификации как от Тинькоффа так и от других банков - решать вам. Мое мнение - однозначно стоит!
Более того, сейчас уже есть решения и еще решения судов по взысканию этой самой неустойки с банка, там людям вообще потребовались один-два визита в суд для получения решения. В последнем случае, как видно из ссылки все решилось двумя поездками в суд. Это не страшно
Срока исковой давности по вкладам нет, так что вы можете пойти в суди даже через 20лет но, конечно же, так затягивать процесс не имеет никакого смысла, как нет и повода для волнения, что вы не успеете туда вовремя. Все что нужно сделать до этого момента – это запросить у банка все необходимые документы, отправить в банк досудебную претензию, а также не подписывать никакие документы, которые может предложить банк о том, что вы не имеете к нему претензий. ВО избежание возможности какого-либо обмана со стороны банка лучше вообще воздержаться от подписи каких-либо документов в это время.
2. Как посчитать материальный ущерб, который надо запросить у банка и в суде
Сейчас и этот вопрос решается гораздо проще чем раньше. Надо всего лишь запросить у банка официальный документ с печатью, где будет помесячно расписаны суммы начисленные по “унифицированной” ставке и по настоящей. Соответственно разница между этими двумя суммами и есть выплаченная банком компенсация.
После этого скачайте файл EXCEL для расчета пени тут и просто заполните ее строка за строкой:
-в начале заполните дату выплаты банком компенсации (в третьей строке сверху),
-скопируйте столбец дата из справки банка в столбец ДАТА_ВЫПЛАТЫ,
- в столбец “СУММА ВЫПЛАТЫ СОГЛАСНО ДОГОВОРУ” запишите все полные суммы процентов, -в столбец “ФАКТИЧЕСКИ ВЫПЛАЧЕННАЯ СУММА” запишите сумму, которую банк выплатил когда еще действовала унификация.
После этого в столбце ПЕНИ вы получите сумму, которую надо запрашивать в досудебной претензии и в суде.
3. Пишем досудебную претензию
Для написания досудебной претензии мы воспользуемся вот этим шаблоном. Вам требуется только внимательно заменить все персональные данные в претензии вашими. Чтобы Вы случайно не оставили в претензии неверные данные, все места, где вам нужно подставить свои данные, я выделил красным цветом. Соответственно, после получения готового документа, Вам необходимо везде вернуть черный шрифт, иначе при распечатке эти данные будут более блеклые, чем остальной текст. Укажите свой счет в другом банке (не в Тинькоффе), например в том же Сбере.
Кроме того, не забудьте распечатать и приложить к претензии в качестве приложения таблицу, из второй части этой статьи. Напоминаю, что, как и в основном документе, в таблице все цифры, которые вы должны заменить на свои, выделены красным шрифтом.
Внимательно прочтите все что вы распечатали и, если все верно, то мы получили готовую претензию. Но этого мало - теперь надо правильно ее отправить.
4. Отправка досудебной претензии
Для отправки нам понадобиться почтовый конверт. Конверт подходит любой, желательно без марок так как мы все равно будем отправлять ценным письмом.
Если у вас есть принтер, который может печатать на конвертах, то вы сможете сэкономить еще немного вашего времени, воспользовавшись шаблоном файлом. Вам будет достаточно, вместо красных букв напечатать свое имя и домашний адрес и распечатать. его. ВНИМАНИЕ - НЕ ЗАПЕЧАТЫВАЙТЕ КОНВЕРТ С ПИСЬМОМ.
Кроме того, чтобы иметь доказательства в суде о том, что мы отправляли досудебную претензию, нам понадобиться опись вложения. Я подготовил образец описи. Вам надо заполнить только внизу строчку “отправитель” и вписать сумму в таблице. ВНИМАНИЕ - ОПИСЬ НАДО РАСПЕЧАТАТЬ В ДВУХ ЭКЗЕМПЛЯРАХ.
Теперь можно идти на почту. С собой у нас должны быть:
претензия
таблица-приложение к ней
заполненный и незапечатанный конверт
две копии описи вложения
На почте идем к окошку, где отправляют заказные письма и просим отправить наше письмо как ‘ценное c описью вложения’. Cотрудник почты оформит отправку, один экземпляр описи сам приложит к Вашему письму, а на втором подпишется и отдаст Вам. Обязательно сохраните как опись так и чек об отправке. Ведь в чеке содержится трек-номер вашего отправления, по которому можно на сайте почты РФ узнать, получил ли ее банк и когда. Кроме того, расходы на отправку письма можно и нужно будет приложить к исковому заявлению в суд, когда до него дойдет время.
Теперь нам остается только ждать пока банк получит нашу претензию и его реакцию на нее, а мы пока, чтобы не терять зря времени, попробуем получить от банка нужные нам документы для предстоящего суда.
5. Запрос и получение от банка необходимых документов
Почему я написал слово “попробуем” в предыдущем абзаце? А потому,что некомпетентность сотрудников претензионого отдела банка накладывается на его желание максимально затруднить обращение в суд и, в итоге, это приводит к тому что нужные документы выдаются с ошибками, без подписей или живых печатей, после их переделки одни ошибки уходят, зато другие появляются. Поэтому, если вы считаете что уже получили необходимый набор, тщательно все проверьте еще раз, вчитываясь в каждую букву и проверяя каждую цифру. Лучше ошибку найдете Вы и просто запросите документ еще раз, чем ее найдет суд.
Вначале надо написать на электронный адрес deposit@tinkoff/ru запрос в виде:
" Направьте мне, пожалуйста, по э/п на согласование (пока без "живых " печатей") :
1. Стандартный набор документов по вкладу (номера Договоров - XXXXXXXXX ):
по каждому вкладу отдельно:
- Условия комплексного банковского обслуживания (УКБО) - заверенные "живой" печатью и "живой" подписью редакция, действовавшая на дату открытия вклада;
- Описание тарифного плана, действовавшего на дату открытия Вклада- заверенная "живой" печатью и "живой" подписью редакция;
- Описание тарифного плана, действующего на сегодняшнюю дату - по еще не закончившемуся вкладу № XXXXXXXXX, заверенное "живой" печатью и "живой" подписью;
- Справку о заключении договора Вклада со всеми реквизитами вклада (в т.ч ФИО вкладчика, реквизитами Банка, номером счета вклада), процентной ставкой (отдельно на основную сумму и на пополнения в случае унификации), сроком, датой заключения договора, остатком на день подготовки документа.
- Выписка по вкладу за весь срок действия ("счет-выписку") - в этой выписке должны быть отражены все движения по счету вклада (дебет, кредит, наименование операции и т.д.), номер счета вклада, ФИО вкладчика, № договора вклада (я так понимаю, будет несколько выписок, т.к в случае унификации первоначальная сумма и пополнения лежат на разных счетах?). Данный документ также должен быть заверен "живой" печатью и подписью.
- Справку по расчету размеров выплаченной мне компенсации банком, в которой будут помесячно указаны сумма полагающихся мне выплат по договору выплат и суммы реально выплаченных процентов с указанием даты выплаты по договору.
2. Стандартную выписку по дебетовой карте:
- Выписка по счету банковской карты с 01.07.2015, в которой будут отражены все движения по карте (дебет, кредит, наименование операции и т.д.), усеченный номер карты, № контракта, ФИО держателя, адрес его регистрации, наименование обслуживающего Банка и т.д, заверенная "живой" печатью и "живой" подписью.
После согласования формы указанных документов, прошу направить их заверенные "живой" ("синей", "мокрой") печатью и "живой" подписью аналоги по Почте РФ по адресу моей регистрации.
Просуммируем:
1) Изначально я желаю получить весь список документов на электронную почту («по э/п)
2) Данные документы должны быть обычными, т.е. незаверенными
3) Только, если полученные по э/п документы меня устроят, я в ответ запрошу оригиналы этих документов по Почте России, уже заверенные «живой» подписью и печатью"
Если письмо в свободной форме окажется трудным для понимания сотрудниками банка, то бланк запроса документов находится здесь. Его надо распечатать, заполнить, отсканировать и отправить в банк.
После этого надо ждать, получать, проверять, корректировать итд. Быстро и четко, к сожалению не получится, так что начинайте все это делать заранее.
Если вы выполнили все пять пунктов этой статьи, значит вы уже готовы к суду с банком. Учитывая, что я постарался составить инструкцию и написать шаблоны так, чтобы вам потребовалось минимальное их изменение, надеюсь, у вас эти пункты не отняли много времени. Но, при этом, вы получили великолепный шанс получить компенсацию за унификацию в сумме более чем в полтора раза превышающей сумму вовремя недоплаченных процентов... Дальше надо писать исковое заявление. Об этом я расскажу в следующей статье.
P.S. Если унифицированные вклады были не только у вас, но и у других членов вашей семьи обязательно сделайте отправку претензии и запрос документов и по их вкладам. В следующей статье я расскажу как подать в суд объединенные иски, чтобы не бегать по каждому по отдельности.
Есть какие-либо вопросы по тематике данной статьи, вы нашли какие-либо ошибки, вы несогласны с написанным? Обязательно напишите здесь же, в комментариях к этой статье, я отвечу гораздо быстрее, чем на вопрос в личную почту. К тому же и ваш вопрос и мой ответ может быть полезен и другим читателям. Кроме того всех, кто отправил претензии по моим рекомендациям, также прошу отписаться здесь, в комментариях. Надеюсь, Ваш пример убедит сделать это тех, кто еще не решился или ленится.
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P.S. Если вдруг банк соизволит кому-нибудь ответить на претензию - обязательно напишите здесь в комментариях. Если банк будет тупить с документами, то также напишите. Я потом про их службу поддержки статью напишу....
Все вопросы по содержанию статьи задаем только здесь, в комментариях. На письма в личку с вопросами не отвечу!
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Комментарии 151
Банк при отмене унификации доначислил проценты, удержал с них НДФЛ и добровольно выплатил.
В документах, присылаемых банком везде фигурирует сумма именно выплаченных процентов.
Но доначисленная сумма в реальности больше на сумму НДФЛ (в моем случае это порядка 2000р, которые на дороге не валяются). Я считаю, что сумма пени должна ограничиваться именно суммой доначисленных процентов ДО вычета налога.
Еще стоит учесть, что по выплатам по решению суда надо будет самостоятельно заплатить налог и отчитаться.
А если пеню считать за вычетом НДФЛ, и с полученных денег опять заплатить налог, то это уже будет двойное налогообложение.
Вторую неделю уже добиваюсь от банка справки с тремя суммами:
- сумма дохода полная (доначисленные проценты)
- сумма НДФЛ с этого дохода
- сумма выплаченного дохода.
Хотелось бы увидеть иск только по неустойке! В смысле нечто короткое: проценты Банк должен был по договору заплатить 24 декабря, а заплатили только 24 июня. Прошу неустойку такую-то! Зачем доказывать и грузить судью историей с уже отмененной унификацией? Такое возможно?
Но тогда и от досудебной остается по сути только эта фраза:
Недостаток перечисления на счета в том же Тинькове - в мутности получаемого документа. Замаетесь потом объяснять суду, что это за деньги и по какому из вкладов.
Хотелось бы увидеть иск только по неустойке! В смысле нечто короткое: проценты Банк должен был по договору заплатить 24 декабря, а заплатили только 24 июня. Прошу неустойку такую-то! Зачем доказывать и грузить судью историей с уже отмененной унификацией? Такое возможно?
Все возможно. Потому я и хочу переписать исковое, чтобы не грузить судью информацией. Пока сделайте все, что написано в этой статье.
sherwood (sherwood), уже есть много подобных решений.
Например, вот эти, хоть они и по другим банкам (все -опубликованы):
- Кассационное определение Верховного суда РФ от 3 декабря 2013 г. N 56-КГ13-11 (опубликовано в Бюллетене ВС РФ N 8 за 2014 год);
- Постановление президиума Хабаровского краевого суда от 8 июня 2015 г. по делу № 44Г 39/2015;
- Постановления президиума Приморского краевого суда от 22 июня 2015 г. по делу № 44Г 42/2015; от 29 февраля 2016 г. по делу 44г 16/2016;
- Постановление президиума Ленинградского областного суда от 19 января 2015 г. по делу № 44Г 3/2016.
И десятки решений первой и апелляционной инстанций.
Решения по 395 тоже есть, но не выше апелляционной инстанции, и в последнее время их немного.
Вы вправе просить 395, но одновременно с 28 ч. 5 ОЗПП это не выходит.
Все возможно. Потому я и хочу переписать исковое, чтобы не грузить судью информацией. Пока сделайте все, что написано в этой статье.
Очень не советую. Результат может получиться такой же , как у ОЗПП в Хорошевском суде. Судьи по-разному понимают понятие преюдикции. Некоторые сильно раздражаются, считают, что если вы не были участником по принятому решению, то и преюдкиции нет. Все равно нужно доказывать, что у вас были такие же вклады, допвносы, досудебки и проч. А чисто правовое обоснование там занимает совсем немного места. Судья его все равно должен понять и описать в решении (если потребуется). Если судья не поймет, что такое договор вклада в Тинькове, и почему банк неправ - будет отказ, с формулировкой "истец не доказал..."). Судье это сделать гораздо проще, чем самому потом рожать мотивированное решение.
Еще стоит учесть, что по выплатам по решению суда надо будет самостоятельно заплатить налог и отчитаться.
Налоговый кодекс уже несколько раз поправили за последнее время.
За 2015 год Банк в таких случаях присылал справку о невозможности удержания налога, с обоснованием суммы. (В налоговую - справку 2-НДФЛ). Декларация - дело не такое уж сложное, с этого года ее можно подать на сайте налоговой, если вы зарегистрированы на госуслугах. Заодно и вычеты предъявить, например, за лечение зубов.
А с налогового периода 2016 года, по тексту новой редакции НК - по таким доходам и декларации не надо - налоговая сама должна прислать требование об оплате, срок уплаты - до 1 декабря следующего года. (Если они опять чего-нибудь не поменяют)