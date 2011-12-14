Красивые многодетные

Дорогие друзья!
Как многим уже известно, в конце года я ухожу из ОТП Банка. На этой неделе состоялась наша совместная пресс-конференция с Председателем Совета директоров, на которой мы вместе подвели итоги работы банка и поговорили о планах на будущее.
Одним из нефинансовых - скажем так - проектов банка был проект помощи многодетным семьям "Большая семья", за который я особенно горд. Именно многодетным семьям посвящён в этом году корпоративный календарь ОТП Банка.
Иные компании раздевают своих сотрудников на съёмках корпоративных календарей, мы же - решили их одеть. И одеть - красиво!
Я разместил здесь несколько фотографий из календаря-сказки "12 месяцев" с участием многодетных семей сотрудников банка. Фотосессия проходила по всей России.
Как у нас получилось - судить Вам, но мы очень старались!
Полностью календарь можно скачать перейдя по ссылке: http://www.otpbank.ru/2012/
Ваш, АК
Комментарии 23
Случаем не с Агей Томешем делали?
Алексей, а могли бы подсказать по проекту "Они были третьими" сколько было всего персонажей - я видел Ахматову, Гагарина, Чехова. Вроде было больше.
А вот ссылка на проект "Они родились третьими": http://www.pravmir.ru/oni-rodilis-semnadcatymi/
Любопытен пример знаменитого Менделеева, который родился - семнадцатым!
Кстати, Брюс из семьи с 4-мя детьми, но "Он родился старшим..."
есть ли в Банке специальная корпоративная программа поддержки/развития/мотивации многодетных сотрудников?
Программу пока запустить не успели, но выделяли в этом году особый фонд для поддержки многодетных семей сотрудников. Так что - есть поле для развития.
Я сама из многодетной семьи, знаю, как тяжело бывает, но в данный момент у меня двое сыночков и мы очень хотим дочку.... так что на третьего обязательно "сподвигнемся"))) Тем более что этот шаг будет осознанный, и я уверенна, что мы сможем и без чьей-то помощи "поднять" своих детей! Но всё равно приятно, когда это ценят и поддерживают такие семьи!!!
+1000!