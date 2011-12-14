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Красивые многодетные

14.12.2011 16:05 23 4 683 просмотра
Дорогие друзья!

Как многим уже известно, в конце года я ухожу из ОТП Банка. На этой неделе состоялась наша совместная пресс-конференция с Председателем Совета директоров, на которой мы вместе подвели итоги работы банка и поговорили о планах на будущее.
Одним из нефинансовых - скажем так smile:) - проектов банка был проект помощи многодетным семьям "Большая семья", за который я особенно горд. Именно многодетным семьям посвящён в этом году корпоративный календарь ОТП Банка.
Иные компании раздевают своих сотрудников на съёмках корпоративных календарей, мы же - решили их одеть. И одеть - красиво! smile:D
Я разместил здесь несколько фотографий из календаря-сказки "12 месяцев" с участием многодетных семей сотрудников банка. Фотосессия проходила по всей России.
Как у нас получилось - судить Вам, но мы очень старались!



Полностью календарь можно скачать перейдя по ссылке: http://www.otpbank.ru/2012/

Ваш, АК

Комментарии 23

Вадим Логинов  (vnloginov)
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Алексей, отличный проект!
Случаем не с Агей Томешем делали?
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, это старинное арт-дизайн-бюро. Они много календарей в стиле костюмированных постановок делали в том числе и для банков. Обычно под исторические мотивы или как фотокартины Рождественской. Ваша идея с детьми и сказками очень нравится.
Алексей, а могли бы подсказать по проекту "Они были третьими" сколько было всего персонажей - я видел Ахматову, Гагарина, Чехова. Вроде было больше.
Алексей Коровин  (akorovin)
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Вадим, спасибо! Календарь мы делали сами - с привлечением фрилансера и региональных фотостудий.

А вот ссылка на проект "Они родились третьими": http://www.pravmir.ru/oni-rodilis-semnadcatymi/
Любопытен пример знаменитого Менделеева, который родился - семнадцатым!
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Да, это развитие видел. Я для себя считаю, что проект удался, если на него идет поток послетворчества, всяких пародий. Мне очень нравится перекличка слогана от ТРАСТа и Брюса Уиллиса "Третьим будешь" и "Они родились третьими".
Кстати, Брюс из семьи с 4-мя детьми, но "Он родился старшим..."
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Алексей, отличная идея! Думаю, что она хороша тем, что ее можно развивать. Например,
есть ли в Банке специальная корпоративная программа поддержки/развития/мотивации многодетных сотрудников?
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Надия, спасибо за комментарий! Приятно внимание коллеги smile:)
Программу пока запустить не успели, но выделяли в этом году особый фонд для поддержки многодетных семей сотрудников. Так что - есть поле для развития.
Helenelen  (Helenelen)
#
Поддерживаю. Отличная идея! Спасибо! smile;)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Прекрасный проект! Представляю, сколько сил на него положили сотрудники...
Светлана  (Lanka-Rostov)
#
Супер!!!!! 12 лет в банковской сфере, первый раз слышу, что хоть в каких-то банках заботятся о многодетных семьях... ОТП-Банк прям обрадовал!
Я сама из многодетной семьи, знаю, как тяжело бывает, но в данный момент у меня двое сыночков и мы очень хотим дочку.... так что на третьего обязательно "сподвигнемся"))) Тем более что этот шаг будет осознанный, и я уверенна, что мы сможем и без чьей-то помощи "поднять" своих детей! Но всё равно приятно, когда это ценят и поддерживают такие семьи!!!
+1000!
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Светлана, спасибо! Тогда пожелаю Вам дочку. А лучше - две дочки, для баланса smile:)
Светлана  (Lanka-Rostov)
#
И Вам, Алексей, спасибо, за пожелание. Всегда интересно читать Ваши сообщения. Надеюсь с уходом из ОТП-Банка, мы Вас не потеряем, как блоггера!
Алексей Коровин  (akorovin)
#
Постараюсь не разочаровать аудиторию любимого портала smile:)
Юлия Косецкая  (JuliaKV)
#
Дети - самый главный и лучший капитал на свете!!!
николай иванов  (москва10)
#
О,да!!! Особенно когда есть родная семья у этих "капиталов"(( !!!
В  (Cheerokee)
#
Симпатишно
Ольга Немчинова  (kolkaj)
#
отличная идея!!! Удачного Вам дальнейшего творчества и новых полезных проектов!!!
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