За кулисами процентной ставки

Дорогие друзья!
Есть старая шутка, что, если вы хотите взять в банке кредит, вам следует доказать, что деньги вам не нужны. В каждой шутке, как говорится, есть только доля шутки, остальное – чистая правда.
Роман Авдеев начал любопытную дискуссию, взявшись сопоставить ростовщичество и современную банковскую деятельность: http://www.pravmir.ru/roman-avdeev-o-bankovskom-dele-s-tochki-zreniya-xristianskoj-nravstvennosti/. Такое сопоставление вполне в духе времени, вот как интерпретирует библейский запрет на ростовщичество известный публицист Андрей Десницкий в статье «Счёт в православном банке?»: «Библия ясно отличает честное предпринимательство, связанное с трудом и риском и приносящее пользу другим, от паразитического ростовщичества, когда один человек наживается на временных трудностях другого».
В качестве дополнительных аргументов защитники подобного отношения к банкам апеллируют и к дореволюционной практике. Так, по свидетельству Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона, известно, что в России узаконенный максимум процентов был введён с 1754 г., когда он был определён в 6%, с 1786 г. понижен на один процент, а с 1808 г. вновь установлен в 6%. С этого времени взимание процентов свыше нормы считалось «лихвой» и каралось в первый раз штрафом в размере тройной суммы лихвенных процентов, а при рецидиве, кроме того, арестом или тюрьмой. Узаконенный максимум процентов был отменён только в 1879 г. Подобные запреты существовали и в США, и во многих европейских странах.
Постараюсь немного развить точку зрения Р.Авдеева. В чём же фундаментальное отличие подходов банковского служащего и ростовщика?
В отличие от ростовщика, преследующего сиюминутную выгоду, банк хочет быть полноценным долгосрочным партнёром успешного предприятия и деятельного гражданина. Для банка важно, чтобы его услуги имели ценность для клиента – экономили время и силы (с помощью интернет-банка, мобильного банка, сайта, телефонного центра), помогали сохранять и преумножать накопления (накопительные счета, депозиты, сейфовые ячейки), обеспечивали безопасность и удобство расчётов (смс-уведомления, пластиковые и виртуальные карты), предоставляли доступ к наличным деньгам (банкоматы) и т.д.
Устанавливая отношения с юридическими лицами, банк начинает с выполнения расчётной функции, знакомится с владельцами и менеджментом, с бизнесом и финансовой отчётностью клиента и лишь потом – предлагает воспользоваться кредитом. Принимая решение о кредитовании предприятия, банк оценивает бизнес-план, цели кредитования и источники погашения кредита. Такой кредит – это, в первую очередь, взаимовыгодная сделка.
Это хорошо понимал известный государственный деятель К.П.Победоносцев, который так рассуждал по поводу экономических реалий нового времени в своём «Курсе гражданского права» (1868 г.): «В старину, когда денежное хозяйство было исключительным явлением, всякое взимание процентов представлялось безнравственным. Теперь, когда, напротив того, денежное хозяйство преобладает, нравственное мнение относится безразлично к такой заёмной сделке, в которой с обеих сторон имеются в виду промышленные цели, т.е. с одной стороны извлекаются выгоды из капитала, как из товара, с другой стороны предполагается извлечь из него тоже выгоды, как из орудия производительности. В таком случае каждая сторона рассчитывает только меру выгоды своей и вероятность риска, соединенного с промыслом: это дело вообще расчёта и вольного соглашения».
Не менее скрупулёзно изучает банк и потребности своих частных клиентов. Банк кредитует только тех из них, кто имеет хорошую кредитную историю и готов нести кредитную нагрузку. И заёмщик, получивший первый кредит и в срок с ним рассчитавшийся, обычно получает новое кредитное предложение на лучших условиях – большую сумму на более длинный срок по более низкой ставке.
Для большинства крупных банков важны такие показатели деятельности, как доля непроцентных (комиссионных) доходов в общем доходе и проникновение продуктов на одного клиента, юридическое или физическое лицо. Первый показатель показывает устойчивость бизнеса финансового института – поток комиссионных доходов значительно менее подвержен влиянию кризисных явлений в экономике. Показатель проникновения свидетельствует о том, насколько полезен банк для клиента. Так, во Франции считается нормальным, если один клиент пользуется 6-7 банковскими продуктами – это обычно дебетовая и кредитная карты, текущий счёт, депозит, страховые, пенсионные и инвестиционные продукты.
Таким образом, отношения между банком и клиентом становятся партнёрством – банк нужен клиенту не только и не сколько как источник денег, а как надёжный партнёр, с которым удобно и просто управлять финансами.
Кроме кредитования экономики и частных граждан, банки проводят многие другие операции – привлекают вклады, проводят расчёты, обменивают валюту, покупают по поручению клиентов ценные бумаги, предоставляют наличные через устройства самообслуживания – банкоматы и терминалы, но больше всего вопросов вызывают именно кредиты. А самое большое внимание – сосредоточено на величине процентных ставок. Многие сограждане задаются вопросом, когда же в России применение ставки свыше 6% будет вновь наказываться штрафом и тюрьмой?..
Давайте разберём подробно, что именно формирует процентную ставку, взимаемую банком при предоставлении кредита, заглянем, так сказать, за кулисы процентной ставки.
Первой составляющей является стоимость привлекаемых банком средств, так называемая ставка фондирования. Эта ставка, в первую очередь, определяется инфляцией, которая составила в России за прошлый год 6,6%. Кроме того, Центральный Банк РФ рассчитывает среднюю максимальную ставку по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц. Последние несколько месяцев эта ставка колеблется в районе 9,8% годовых и имеет тенденцию к росту.
Чем дешевле стоимость привлечения, тем меньше будут ставки по кредитам.
Японские банки, к примеру, кредитуют по значительным меньшим ставкам, потому что эта страна в течение последнего десятилетия, в отличие от России, переживает дефляцию – так, в январе 2013 г. индекс потребительских цен вновь упал на 0,3%.
А ряд швейцарских банков – в частности Credit Suisse – с целью недопущения укрепления швейцарского франка, который на фоне неустойчивости еврозоны рассматривался многими инвесторами как «безопасная гавань», вовсе установил в конце прошлого года отрицательные ставки по депозитам. Естественно, кредитоваться в швейцарских франках сейчас можно также по крайне низким ставкам.
Второй составляющей ссудного процента является стоимость риска. Она может варьироваться в зависимости от качества и количества информации о потенциальном заёмщике, которой располагает банк: какова величина официального дохода у заёмщика по справке 2-НДФЛ, какова его кредитная история, есть ли у заёмщика движимое и недвижимое имущество в собственности и так далее.
Чем меньшей информацией о заёмщике располагает банк и чем меньше времени у банка на принятие кредитного решения (в нашу эпоху потребительского бума отраслевой стандарт для принятия решения по небольшим потребительским кредитам не превышает 10-15 минут), тем большую стоимость риска закладывает банк в кредитный продукт.
Одна из причин того, что потребительский кредит в Германии можно получить по меньшей ставке, чем в России, состоит в том, что кредитная история каждого совершеннолетнего немца доступна в едином бюро кредитных историй Schufa, тогда как в России банки собирают информацию по крупицам из нескольких источников, включая несколько бюро кредитных историй.
Пути снижения процентной ставки для российского заёмщика довольно очевидны – выгоднее всего кредитоваться в банке, через который вы получаете зарплату и который хорошо вас знает, при этом лучше не спешить с кредитом и сообщить банку всю необходимую информацию. Кроме того, второй кредит заёмщику, который в срок расплатился с первым, зачастую предоставляется банком на более выгодных условиях – стоимость риска ведь заметно меньше!
Третьей и четвёртой составляющими процентной ставки является компенсация операционных расходов банка, а также, собственно, прибыль банка, чистая процентная маржа. В России почти тысяча банков, уровень конкуренции крайне высок, и эта конкурентная борьба оказывает давление и на операционные расходы, которые банки стремятся снижать, уменьшая размеры и удешевляя стоимость открытия новых отделений, а также активно развивая каналы дистанционного обслуживания клиентов, и на процентную маржу, величина которой, в зависимости от продукта, колеблется на уровне нескольких процентов.
Как мы видим, банковское ремесло также связано с «трудом и риском» и также «приносит пользу другим». А процентные ставки, по мере снижения уровня инфляции и получения банками более достоверной информации о кредитоспособности заёмщика, будут неизбежно снижаться.
Ваш, АК
Источник: http://www.pravmir.ru/za-kulisami-procentnoj-stavki/
Комментарии 25
Алексей, а можете дать ваше видение Исламского банкинга (запрет на ссуды и т.п.) и возможность реализации в РФ?
Я не говорю, что давать и брать деньги с процентами - это не этично, совсем наоборот, я с вами полностью согласен, что это нормальные деловые отношения. Да и давайте уж, положа руку на сердце, признаемся: розничные кредитные активы Альфы нельзя назвать сверхприбыльными. В некоторых сегментах портфель даже слегка убыточен, хотя... это как считать. Так что процентная политика вполне справедлива)
Мне вот интересно, а как у Вас с нравственной и этической стороной целевого использования заёмных средств? Насколько оцениваете легальность источников погашения?
Я не хочу ни на что плохое намекать, и пусть меня простят честные представители некоторых профессий, но к примеру придёт к Вам простой гаишник, младший лейтенант, со справкой НДФЛ на 25 тысяч рублей ежемесячно, и попросит кредит с месячным платежом, скажем, в 50 тысяч: ипотеку на московскую новостройку с 50% первоначальным взносом. Допустим. И вроде бы всем понятно, что 50 тысяч у него есть, и откуда эти 50 тысяч возникают, вроде тоже понятно, но всё равно... неправильно как-то... денюшки-то грязные...
Дадите?
Помолчу про слуг народа
Вообще вроде бы этике бизнеса учат на всех МБА, да и в Корпоративном кредитовании, например, по требованиям IFC и иже с ними, настоятельно требуют кредитовать только честный и экологичный бизнес. Как же быть с розницей?)
"И заёмщик, получивший первый кредит и в срок с ним рассчитавшийся, обычно получает новое кредитное предложение на лучших условиях – большую сумму на более длинный срок по более низкой ставке"
Это что называется "на кого нарвешся". Приходит недавно СМС "Вам (мне то бишь) как постоянному клиенту банк уже одобрил 300000 руб. Приходите и принесите только паспорт". В результате ставка оказалась такой же как и всем, плюс без спросу вписанная в анкету страховка, плюс без спросу вписанная "СМС справка по счету" с ежемесячным сдергиванием n-ной суммы в месяц.
Говорю "Уберите страховку и эту смс-услугу". Ответ "Мы её всем включаем".
Что-то не наблюдается взаимовыгодных условий, а больше на навязывание услуг смахивает и желание "содрать побольше". Отсюда вывод: отношения с клиентом этот банк не интересуют. Главное рекламой и "голливудским лицом" привлечь и заработать прибыль для акционеров, а то что клиент себя "разведенным" чувствует это никого не интересует.
"выгоднее всего кредитоваться в банке, через который вы получаете зарплату и который хорошо вас знает".
А если я не наемный работник, а ИП, а занимаюсь не производством а IT-сферой, поэтому недвижимости и товарных запасов нету. Получается замкнутый круг. И не работник и не бизнес в том понимании в котором видят его банки. Но работаю у 40-ка работодателей. Насколько велик шанс что я на 100% лишусь заработка? Только никто в это не верит. Всем нужен наемный работник, желательно с градообразующего предприятия, который сидит на зарплатном проекте. А если ты ИП и если даже у тебя расчетный счет открыт в банке тебя все равно рассматривают по принципу "как с улицы". Хотя что может быть проще. Попросил выписку по счету за год и сиди анализируй уровень доходов.
"при этом лучше не спешить с кредитом и сообщить банку всю необходимую информацию" .
Все понятно - вот только деньги становятся необходимы внезапно и получить их надо как можно быстрее. Обещают рассмотреть за 3 дня, а по факту больше недели уходит. Вот и надейся на надежных партнеров в лице банков. Один раз дадут кредит, во-второй раз откажут ничего не объясняя...
"А процентные ставки, по мере снижения уровня инфляции и получения банками более достоверной информации о кредитоспособности заёмщика, будут неизбежно снижаться"
Судя по статьям на этом портале об отсутствии в ближайшей перспективе дешевого фондирования, а также учитывая "гонку" ставок по вкладам ставки ближайшие годы будут только расти. ИМХО
P.S. В одном из банков лауреатов ежегодной премии несколько раз решал вопросы с одной и той же сотрудницей. Сам её попросил "Настя станьте уже моим персональным менеджером", а она взяла и согласилась. Попросил небольшой "потреб", денег не хватало чтобы выкупить долю в недвижимости. Девушка по своей инициативе приложила усилия и нашла способ как уменьшить ставку и убедить в своей правоте Москву. Кредит уже не особо нужен, но наверное придется взять, дабы не портить с ней отношения.
Почему она мне помогает не знаю, но факт есть факт.
Антон, так тоже, к сожалению, бывает и в отношении повторного предложения, поскольку эти предложения формирует CRM, но, в целом, это не типично.
Чаще всё-таки каждое новое предложение лучше предыдущего для клиентов с высокой платёжной дисциплиной
У кредитки уже третий месяц как срок кончился и до сих пор не слышу предложений о перевыпуске. Уже сам сходил написал заявление уже вторую неделю тишина.
Вы кстати начали кредитки предпринимателям выдавать? И это типично или нет поинтересоваться у клиента, почему он не идет за перевыпуском кредитки? Так то это заработок для банка, причем постоянный, а банк вроде как и не очень хочет его продолжить
Хм тем не менее маржа наших высококонкурентных банков в разы выше маржи европейцев. В тойже франции, при проценте но ливрету А в районе 1,75% (это такой депозит, то бишь ставка привлечения) процент по кредитке (для моего товарища, российского гражданина на постоянном контракте) примерно 6%... Не припомню российских банков с маржей 4% по такому продукту).
Более того, создается ощущение, что высококачественные заемщики-физлица в принципе не нужны нашим банкам..
У меня есть сомнения в том, что Ваш товарищ знает свою ставку по карте. Вот другой крайне конкурентный рынок - британский. Вот страница с предложением кредитки Barclays - крупнейший эмитент в стране, ставка 18,9%. А вот ставки по депозиту ... тут нет 4% процентной маржи, не так ли?
Вот и Франция, Banque Accord, принадлежащий группе Ашан, он и в России работать собирается. Вот предлагаемая им карта, ставку разглядеть можете? - 19,89%. Вы считаете, что они идиоты и продвигают неконкурентоспсобный продукт, прося почти 20% там, где другие просят 6%? Так там народ заметно лучше разбирается в вопросе, перейти с одной карты на другую проблем нет, причем с переносом баланса, а один раз обманешь - забудь о дальнейшем бизнесе, это не ... наша страна.
Кредитная карта - идеальное средство для расчётов и краткосрочного кредитования.
Зарплатные проекты - это зло. А если получаешь зарплату в некотором банке "добровольно" (работодатель предоставляет возможность выбрать любой банк), то этот банк не рассматривает вас как "зарплатника". У меня именно такой опыт был с Промсвязью - несмотря на то, что я более года получал з-пл на счет в ПСБ (без зарплатного проекта, по своему выбору), для них я был клиентом "с улицы" - никаких льгот в кредитных продуктах.
Сейчас банки наживаются не на трудностях человека, а на его духовной немощи и делают это нещадно. Пришел "сантехник Вася" в Связной, видит модную игрушку типа айфон-5 - надо! и не важно, что стоимость игрушки = три месячных оклада, а переплата равна цене еще одного айфона, ведь понты дороже денег. Наживиться на его слабости желающих (банков, занимающихся POS-кредитованием и выдачей кредиток за 5 минут) хоть отбавляй и берет он этот айфон в кредит - вроде формально банк не зарабатывает на "временных трудностях" (займ-то он берет не на хлеб насущный), но явно потакает мшелоимству, а как известно "горе тому человеку, через которого соблазн приходит". Просто изменился акцент.
ну разве что в плане стоимости
Особенно в Альфе, где предпочитают брать "за каждый чих"
Полуправда это, знаете ли, это ложь, как ни крути.
Или надо указывать на страны где кредитуют банки под ставку ниже инфляции?.. Так что, как говорил профессор Преображенский "разруха в головах"...
Забавно, при попытке взять Pos-кредит в Альфе без страховки мне отказали несмотря на то что я "зарплатник", а уж информация о недвижимости была им в принципе не интересна.
Так что не надо теорию выдавать за правду жизни, в вашем банке все очень далеко от чистых и стройных теорий
Во-от! Вот это уже именно так. Собственники и топ-менеджмент хотят много и обильно кушать, получать бонусы и все полагающееся. А эффективность работы тех же "топов" уже дело десятое: проиграли несколько миллиардов на бирже --- "возьмем у государство и выкрутим руки заемщикам" --- проверенное временем поведение банка с буквой А...
Я брал POS-кредит в Альфа-банке. Размер - 65000 руб.
Я - не "зарплатник" и вообще отношения с Альфой случились впервые.
Я отказался от страхования жизни заемщика.
Кредит мне оформили под 8,11% годовых. (Знатоки потом сказали, что низкая ставка обуславливалась наличием премии банку от ритейлера техники. Размер премии неизвестен, но видимо эквивалентен размеру процентного дохода с меня).
Но в том, что Альфа мутновата, я с вами согласен.
Через 2 месяца мне был предложен кредитный лимит по "Виза классик анэмбоссед", выданной вместе с кредитом. Еще через 2 месяца кредитный лимит по карте был увеличен до почти 100 000 руб. И я тут же закрыл "кредитку". Ставка по кредиту 19% годовых плюс комиссия за ведение кредитного счета - ПСК была на уровне 42-44%.
Я отказался от страхования жизни заемщика.
Кредит мне оформили под 8,11% годовых. (Знатоки потом сказали, что низкая ставка обуславливалась наличием премии банку от ритейлера техники. Размер премии неизвестен, но видимо эквивалентен размеру процентного дохода с меня).
Забавно. У меня почти с точностью до наоборот: "зарплатник", отказался от страхования, не получил никакого POS-кредита. Со страховкой втюхивали изо всех сил, но я "не меняю принципы на тарелку овсянки" (С)
Так что Алексей Коровин может и дальше описывать стройные теории и честность Альфы (ну работа у человека такая --- говорить что черное это белое и т.д.), но "нериск" им не интересен абсолютно. Им важны деньги и ничего иного. Кредитовать низкорисковых низкодоходных клиентов им жаба не позволяет -- на этом много не заработаешь -- клиент будет выплачивать все в срок, без штрафов, страховку не возьмет, не интересно.
А вот рисковые клиенты -- шальные деньги, можно навариться
Вполне наверняка без страховки могут продаваться ПОСы неликвидов: типа шубы, мебели и пр. Кредиты на технику более дорогие, поскольку больше мошенников, выдача которым моментально конвертируется в убыток. Так что чтобы удержать процентную ставку на более-менее вменяемом уровне необходим моментальный положительный CF - коим является комиссия по страховке) Всё просто. Иначе продукт просто нерабочий
Одно скажу, блага, в том числе и в виде накопленных денежек, перераспределяются (изымаются) государством в виде налогов и снова пускаются в оборот.
Да, банки накапливают капитал. Но не бесконечно.
В идеале, достигнув некоей величины, излишки капитала начинают тупо проедаться (дивиденды). То бишь снова пускаются в поток.
Отличнейший вопрос. Ни одна "сотрудница банка" ни в одном торговом центре 2х слов связно сказать не может про эту страховку, я уж молчу про выдать какое-то бумажное описание страховки. Просто и тупо сдирают деньги с тех кто на это "ведется". Причем Альфа вместе с остальными
Кстати, разовые комиссии при выдаче зачастую позволяли снизить сумму ежемесячного платежа и общую сумму переплаты, при сохранении той же доходности для банка.
Может после вашего ухода там озверели окончательно?
Хоум кредит преложил мне кредит под 35%, после выплаченного - предложил уже под 50% (взял, зная что погашу через 3 месяца).
А затем - уже под 60%
Ренессанс и УБРиР любезно предоставляли мне карты под 75%. Удивил их мой отказ?
В Ваших словах я вижу лишь идеализм. На местах это завышенные проценты (в липецкой области практически нереально получить кредит ниже 19-ти), плюс обязательное страхование без которого не будет одобрения. Плюс каждодневно ухудшающийся сервис: от колл-центров до девочек-однодневок на местах.
Я принял решение отказаться от новых кредитов на подобных условиях в нашей стране, и очень надеюсь, нужда снова не заставить взять деньги под грабительские проценты. Но хорошей машины мне в этой жизни не видать. буду поддерживать чермет из самары. С уважением к Вам, Андрей