Недвижимость. Итоги года. Моё мнение.

по большому счету, со времени написания моего предыдущего тут коммента, в этой теме мало что изменилось.

и говоря об итогах года, снова придется во многом повторяться.



главный итог года для меня, это то, что практически не произошло роста спроса на кирпич. по законам финансовых потоков и платежеспособному спросу/предложению, конечно так и должно было быть.

но ведь весь прошлый год, эксперты кирпичные, монопольно занявшие все СМИ, давили на уши народу про бурный рост спроса, про бум. ажиотаж...

я про этих "экспертов" и говорить уже не хочу. их кирпичная аналитика, это есть реклама, щедро оплачиваемая строителями, с целью удержания задранных цен предложения. они уже аналитят, просто по беспределу... напрочь игнорируя реалии рынка, и (или) выворачивая наизнанку эти реалии, тем боком, который можно пропиарить - например рост ипотеки.



росреестр, с августа перестал публиковать общую, сводную статистику страна/регионы. очевидно от того, что цифры статистики грустные, и бросают тень на экспертный кирпичный оптимизм, льющийся на уши народу.

о положении дел, я сужу по Москве, Московской обл и Новосибирску.

стат данные по Московской области, для меня являются, чуть улучшенным, отражением положения дел во всей стране. ситуация в прочих регионах, лучше чем в МО быть не может просто потому, что в кирпич МО так же, как и в кирпич Москвы, идет приток средств из регионов.



главная и единственная более - менее подлинная цифра в статистике росреестра, по которой я и сужу о положении дел, это "общее количество перехода прав на жилые помещения".

эта цифра по МО и Новосибирску, выросла за прошлый гол на 2 - 4%. и это после стагнации количества регистрации сделок в 2017 году и их существенного падения в 2015 - 2016 гг.

т.е. в прошлом году, произошел, лишь рост сделок, близкий к нолю. это обычный технический отскок, в пределах стат погрешности. поэтому ни о каком росте спроса, тем более бурном, и речи быть не может...

а ведь год для кирпича был очень удачен, как по фин. ситуации, так и для экспертных кричалок, которыми они стимулируют спрос - падение ставок, бурный рост ипотеки, который, как бы приведет к росту спроса общего и к росту цен затяжному! строители подымут ценники!.. побежали - побежали!...

в прошлом году, в рынок загоняли последних запозлалых буратин, поверивших в кричалки экспертов... но при этом на произошло роста спроса... и это вполне закономерно, потому что после многих лет загона населения в кирпич, у населения уже кончился платежеспособный спрос, и желание покупать кирпич - у тех. у кого еще осталась платежеспособность.



данные по г. Москва вышли оптимистичные. рост, что то... процентов на 20. правда там вместо "переходов прав", фигурирует цифра "количество сделок купли/продажи". это импровизация росреестра в угоду сторонников кирпича - знатных московский строителей. цифры по "купли/продажи", в общей, итоговой статистике реестра нигде не учитывается, поэтому их можно рисовать такие, какие пожелаешь. подлинность этих цифр, все равно некто не сможет проверить и оспорить.

но главное, хорошая статистика Москвы - назло плохим цифрам по все прочей стране - есть результат московской реновации, которая раскочегарилась в прошлом году. под реновацию пошла массовая регистрация сделок и массовая регистрация ДДУ - которая по своей сути, есть залог банкам, но которая всеми "экспертами" упрямо выдается - за продажи ДДУ.

реновация, это фактор не рыночный и ее цифры, сильно искажают правдивость статистики и реальное положение дел на рынке. но "эксперты", конечно же об этом умалчивают и продолжают выдавать свои оптимистичные "экспертные заключения", о том, как в Москве бурно спрос растет!

вообщем, данные по Москве - фальшивы и не отражают кирпичных процессов происходящих в стране.



а вот предложение - в отличии от спроса, в прошлом году, конечно же продолжило расти. потому что новострой никуда не делся и в погоне за новыми прибылями, продолжает рыть новые котлованы... и будет их рыть, пока не выловит с рынка последних покупателей и пока спрос не упадет, буквально до ноля.

+ будет и дальше расти отложенное предложение на вторичном рынке, которое годами не может продаться и которое было отложено в последние 4 года, в ожидании возврата цен к докризисным долларовым уровням.

по мере понимания, что ожидания старых больших цен, приводят, лишь к еще большему падению цен на квартиры, продавцы будет вынуждены искать покупателей, и совершать сделки по тем деньгам, которые сегодня есть у покупателей.



в прошлом году, и сегодня - завтра, на рынке будет продолжаться рост дисбаланса спроса/предложения.

бОльшая часть предложения на рынке, как минимум 2/3, уже давно не находит спроса, но при этом чего то ждет и не снижает цены. а в прошлом голу - на фоне экспертных кричалок - цены растут, это лишнее предложение, даже поднимало свои цены.

такое абсурдное положение дел, я и называю - классическая ценовая пирамида, которая изображает оптимизм, на фоне роста предложения и цен, при одновременном малом - и постоянно падающем спросе.

в этой пирамиде, многие продавцы вечно сидят в продажах, не могут продать, но при этом подсчитывают прибыль виртуальную, которую они получили от роста цен на кирпич, о котором им поведали "эксперты" кирпичные. но зато от этого театра абсурда, от этой стабильной ценовой пирамиды, выигрывают строители, которые могут совершать ценовые маневры, и пытаться продать свои объекты по ценам, ниже цен продавцов вторички, ждущих годами с моря погоды... с неба щедрых покупателей. правда в последнее время, строители вдарились отчаянно в различные ценовые и ипотечные схемотозы... а это говорит о том, что просто так, зайдя со своими ценами, чуть ниже цен вторички, они всё равно не могут ничего продать. но про все эти схемотозы, поставленные у некоторых строителей на поток - без первоначального взноса, с завышенной оценкой объектов... наши доблестные публичные кирпичные эксперты, тоже конечно вслух не говорят...



вообщем, моё мнение - кирпичная ценовая пирамида, держится из последних сил. держится, исключительно на словесной пропаганде экспертов, заверяющей продавцов - не продавайте за даром, скоро цены подымутся!

реальной же поддержки, финансовой, со стороны спроса, у этой пирамиды, давно уже нет. в дальнейшем, спрос будет только падать и падать... а предложение - расти. и рано или поздно, на рынке начнется выравнивание спроса/предложения, что обязательно и приведет к жесткой ценовой ломке.



однако я не ожидаю, что цены будут падать по честному, в открытую. в сохранении этой ценовой пирамиды любой ценой, заинтересованы очень знатные и влиятельные люди, поэтому оптимистичный экспертный пиар, будет и дальше плотно литься, при любом развитии событий.

покупателям будет и дальше впаривать квартиры по задранным ценам, и убеждать их в том, что цены это справедливые и рыночные.



исходя из финансовой целесообразности, покупать сейчас вообще ничего нельзя. а если и покупать, то нужно торговаться напрямую с продавцами и предлагать им свои цены.

сейчас на рынке двойное дно, которое будет и дальше расширятся в разные стороны - цены предложения официальные и цены реальных сделок, о которых не знают посторонние.



про статистику ипотеки и ДДУ, и говорить не хочу. до ипотеки мне дела нет, ибо мне важен общей общем сделок. а цифры ДДУ напрочь фальшивые, ибо там в "продажи" загоняют все регистрации, в т.ч под кредитные залоги банкам.

и в целом строителей, все их угрожающие вопилки - мы ценники подымим, обсуждать больше тоже не хочу. строители сегодня нужны рынку - ломящемуся и так от лишниго предложения, как собаки пятая нога... они вбрасывают в рынок свежий новострой и лишь увеличивают дисбаланс спроса/предложения. а что они там кричат, это значения не имеет.