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Леди Суворовой посвящается

27.05.2010 13:02 21 3 014 просмотров
Стратегические решения приняты, и теперь основное моё место работы - Тырнет. smile:)
Internet connecting people.

Онлайновые банкиры побеждают медные провода.

Не ждите только банковских инфо, это блог банкира. А банкир еще и человек.

Становись клиентом всяк сюда входящий.

Мы употребляем слово «деньги» чаще, чем слово «секс», и это делает банкиров теми, какие они есть.

Интернет-банки меняют оседлый образ жизни людей на кочевой...

Комментарии 21

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Добро пожаловать!
Глядя на первый пост, представляю, насколько нестандартными будут все остальные. И это интригует. smile:)
CreditWay  (CreditWay)
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Мы употребляем слово «деньги» чаще, чем слово «секс», и это делает банкиров теми, какие они есть.

О да.В поисковиках "секс" запрашивают в 2,5 раза чаще,чем "деньги".
Вы не такие как все ? smile;)
Сергей Лапшин  (lapshin)
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Это была емкая фраза. Под словом "деньги" я понимаю совокупность слов, которые люди произносят в течение дня. Например, деньги, бабки, капуста, купюры, наличман, зелень, бабло, кэш, рубль, копейки, доллары-евры, валюта и т.д.
CreditWay  (CreditWay)
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Если перечислить совокупность слов которые употребляются в течении дня в контексте "секс"...Ууууууу... smile:D Меня забанят... smile:D

Обед.Два менеджера среднего звена :
- Лех,чет ты грустный какой то.
- Да у босса только что был.
- И чо ? Опять орал ?
- Если бы...Анал... smile:cry:
Георгий Крюков  (Гога)
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Не хочу быть банкиром в этом смысле.
Правда жена чаще говорит "Денег не дам".
Вот с сексом не злоупотребляет. smile:D

Может это наилучший показатель. smile;)
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
Интернет-банки меняют оседлый образ жизни людей на кочевой...

Поясните, пожалуйста...
Сергей Лапшин  (lapshin)
#
Книга "Работа 2.0", автор Глеб Архангельский. Читайте
Iriema  (Iriema)
#
Отличный диалог получился. Спасибо за ответ. Всего доброго.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Сергей, приветствую!

Спасибо за такой симпатичный пост (и особенно - за его заголовок smile:oops: )

Леди Суворова. smile:{}
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Это перечислены названия будущих статей блога?
Что-то как-то массово Банки.ру взялись за раскрутку этого раздела.
Стоит ли так спешить, Посвящённая?
tx87  (tx87)
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видимо текст выделенный черным жирным это и есть основная мысль этой записи..и я с ней согласен
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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Сергей, приветствую!
очень свежо! тема интернета и у нас сейчас практически везде. абсолютно согласна с фразой "Интернет-банки меняют оседлый образ жизни людей на кочевой... "
Илона Гульчак  (ilona.gulchak)
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И, кстати, сегодня новость читала, что в Латвии 2-ой в мире по скорости Интернет smile:)
Первый - в Южной Корее. Исследователи сами удивились!
Андрей Ерин  (a_erin)
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А вот по качеству интернет-соединения (данные по результатам тестирования на сервисе Pingtest) Россия заняла второе место (85,71 балла), уступив только Румынии (85,78). Петербург по этому показателю и вовсе лидирует (86,51), Москва — четвертая (85,59). Расчет каждого результата велся более чем по 100 тыс IP адресов.

Так что перспективы Российских Интернет-банков не вызывают сомнений.
Андрей Ерин  (a_erin)
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Добрый день, Маргарита!

А куда я денусь с темы Интернет-банкинга? smile:)

Удобство и безопасность всегда рядом, потому как всегда против друг-друга. Свидетельство тому многие сотни обворованных через Интернет-банки компаний. В Инете можно найти плачь по утраченным денюжкам, но большинство молчат в тряпочку.

А всего то надо принимать элементарные меры и принимать их во-время. У нас вот не было ни одного случая с весны 2008 года. Тьфу-тьфу smile:)
Георгий Крюков  (Гога)
#
Уже являюсь клиентом банка.

Цитата
Мы употребляем слово «деньги» чаще, чем слово «секс», и это делает банкиров теми, какие они есть.


Не завидую банкирам.
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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- Дэвушка, давайте с Вами заниматься деньгами! Только, чур, Вы - свэрху... smile:D smile:D smile:D
Nadezhda Larchuzhenkova  (tapusonok)
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Здравствуйте Сергей!
Я студентка Masters of International Business programme в University of Nottingham. Я пишу диссертацию на тему “The evaluation of the impact of the Social Media on financial institutions in Russia” (Оценка влияния Social media на финансовые учреждения в России).
В настоящее время многие Российские финансовые учреждения (банки, финансовые и инвестиционные компании, страховые компании, финансовые брокеры и др. организации) активно участвуют в коммуникационном процессе с реальными клиентами и потенциальными потребителями через блоги, социальные сети, on-line видео и прочие инструменты Social media.
Одной из задач исследования является узнать мнение профессионалов финансовой сферы о влияниях Social media на финансовый сектор России и на финансовое учреждение в частности.
На этапе завершения исследования (ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 года), мне необходимо провести on-line интервью с представителями и профессионалами Российских финансовых учреждений, которые используют или планируют использовать в будущем инструменты Social media (такие как, блоги, социальные сети, подкасты, вики, on-line видео и др.) в маркетинговых, рекламныx, коммуникационных и PR активностях.
Ваше экспертное мнение и участие в исследовании поможет сформировать виденье о развитии Social Media в России. Это займет не более 30 мин. вашего времени!
Ваши вопросы, комментарии и согласие об участии в исследовании вы можете направить по электронной почте на адреса tapusonok@yahoo.com или tapusonok@mail.ruб либо через Skype, пользователю tapusonok.
Спасибо за время, уделенное прочтению данного сообщения! Надежда Ларчуженкова
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