Леди Суворовой посвящается

Стратегические решения приняты, и теперь основное моё место работы - Тырнет.
Internet connecting people.
Онлайновые банкиры побеждают медные провода.
Не ждите только банковских инфо, это блог банкира. А банкир еще и человек.
Становись клиентом всяк сюда входящий.
Мы употребляем слово «деньги» чаще, чем слово «секс», и это делает банкиров теми, какие они есть.
Интернет-банки меняют оседлый образ жизни людей на кочевой...
Комментарии 21
Глядя на первый пост, представляю, насколько нестандартными будут все остальные. И это интригует.
О да.В поисковиках "секс" запрашивают в 2,5 раза чаще,чем "деньги".
Вы не такие как все ?
Обед.Два менеджера среднего звена :
- Лех,чет ты грустный какой то.
- Да у босса только что был.
- И чо ? Опять орал ?
- Если бы...Анал...
Правда жена чаще говорит "Денег не дам".
Вот с сексом не злоупотребляет.
Может это наилучший показатель.
Поясните, пожалуйста...
Спасибо за такой симпатичный пост (и особенно - за его заголовок )
Леди Суворова.
Что-то как-то массово Банки.ру взялись за раскрутку этого раздела.
Стоит ли так спешить, Посвящённая?
очень свежо! тема интернета и у нас сейчас практически везде. абсолютно согласна с фразой "Интернет-банки меняют оседлый образ жизни людей на кочевой... "
Первый - в Южной Корее. Исследователи сами удивились!
Так что перспективы Российских Интернет-банков не вызывают сомнений.
А куда я денусь с темы Интернет-банкинга?
Удобство и безопасность всегда рядом, потому как всегда против друг-друга. Свидетельство тому многие сотни обворованных через Интернет-банки компаний. В Инете можно найти плачь по утраченным денюжкам, но большинство молчат в тряпочку.
А всего то надо принимать элементарные меры и принимать их во-время. У нас вот не было ни одного случая с весны 2008 года. Тьфу-тьфу
Не завидую банкирам.
Я студентка Masters of International Business programme в University of Nottingham. Я пишу диссертацию на тему “The evaluation of the impact of the Social Media on financial institutions in Russia” (Оценка влияния Social media на финансовые учреждения в России).
В настоящее время многие Российские финансовые учреждения (банки, финансовые и инвестиционные компании, страховые компании, финансовые брокеры и др. организации) активно участвуют в коммуникационном процессе с реальными клиентами и потенциальными потребителями через блоги, социальные сети, on-line видео и прочие инструменты Social media.
Одной из задач исследования является узнать мнение профессионалов финансовой сферы о влияниях Social media на финансовый сектор России и на финансовое учреждение в частности.
На этапе завершения исследования (ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 года), мне необходимо провести on-line интервью с представителями и профессионалами Российских финансовых учреждений, которые используют или планируют использовать в будущем инструменты Social media (такие как, блоги, социальные сети, подкасты, вики, on-line видео и др.) в маркетинговых, рекламныx, коммуникационных и PR активностях.
Ваше экспертное мнение и участие в исследовании поможет сформировать виденье о развитии Social Media в России. Это займет не более 30 мин. вашего времени!
Ваши вопросы, комментарии и согласие об участии в исследовании вы можете направить по электронной почте на адреса tapusonok@yahoo.com или tapusonok@mail.ruб либо через Skype, пользователю tapusonok.
Спасибо за время, уделенное прочтению данного сообщения! Надежда Ларчуженкова