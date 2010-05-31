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Реальный рыбный рэп!

31.05.2010 15:41 23 2 451 просмотр
Изучаю социальные сети. Что-то пока неуловимое витает в наших головах в банке24.ру - как повторить успех сетей в интернетбанкировании. Мысли уже есть.

Долго сопротивлялся внутри себя, но таки зарегистрировался vkontakte.ru/s.g.lapshin. Не пожалел. Вселенная музыки и видеоконтента. Нафталину - нет!

Сделал на своей странице подборку музыки которая нравится мне сейчас или ранее. Не все там еще собрано. Буду потихоньку собирать.

Оперных арий я вконтакте не нашел, зато познакомился с музыкальной "дичью":

Бодрячком от Сявы и Реальный рыбный рэп от Kravz.

Весьма недурно smile:-)

Комментарии 23

Сергей Лапшин  (lapshin)
#
Ностальжи по 80-тым. Ничего нового в лексикон не добавил...
CreditWay  (CreditWay)
#
Не.Ностальжи эт "Сектор Газа"...
"Сява" фэйк. smile:)
tx87  (tx87)
#
Внедрение принципов социальных сетей в интернетбанкинг?Смело...
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Добавила бы пользователя s.g.lapshin в друзья, если бы была «В Контакте». У меня на Одноклассников-то времени не хватает, думала даже самоудаляться оттуда одно время. smile:) Теперь понимаю, что в пользу не той социальной сети выбор сделала smile:D
CreditWay  (CreditWay)
#
Еще найди Вас на Одноклассниках. smile:D Вы,Железная Леди зашифрованы там похлеще Абеля... smile:)
vagul  (kpf)
#
Не по теме, но про деньги.
Не дадите совет, ждать ли взврата денег от вашего члена правления банка Алексея Калиниченко, который с помощью вашего банка и компании UTG, лично моих денег присвоил 100 000$ . Спасибо.
CreditWay  (CreditWay)
#
smile:o Нашли че спросить... smile:o
Вы б еще про Александра Ивановича спросили... smile:D
Сергей Лапшин  (lapshin)
#
Данным вопросом занимаются правоохранительные органы. По завершению следствия Вы получите ответы на свои вопросы автоматически. Я мешать следствию комментариями не буду. Ниже в постах Вы употребляете не нормативную лексику - такие посты я буду удалять. Удалять с "калиниченко" и прочими не понравившимися словами. Это мой персональный блог, что хочу то и делаю. В рамках здравого смысла. Хотите пофлудить или матюкаться - в интернете есть масса мест для Вашей самореализации smile:-)
vagul  (kpf)
#
Можно и спросить.
Ни какой калиниченко, тем болие троешник, не мог сделать ничего подобного.Даже умные, способные на что то подобное в нашей стране и пальцем не смогли бы пошевелить без серьёзной опеки со стороны силовых крыш
CreditWay  (CreditWay)
#
"И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь" smile;)
vagul  (kpf)
#
А теперь по простому, если не трудно.
CreditWay  (CreditWay)
#
Да пжалте - Многие знания - многие печали... smile:cry:
vagul  (kpf)
#
всего хорошего....
CreditWay  (CreditWay)
#
Да неспешите уходить.Остановитесь.Послушайте.
Давайте вспомним наших прародителей Адама и Еву. Бог даровал им все, но только запретил вкушать плодов от дерева Познания добра и зла. Именно познание зла и греха, познание глупости - это приносит печаль. Сатана не может искушать нас тем, чего мы не знаем. Но он всегда апеллирует к нашему познанию, к нашему опыту греха. При этом, он затеняет плохое и выпячивает приятное в грехе - точно так же, как это делается в профессиональной рекламе.
Мы не можем думать о том, чего не знаем. Но как только мы что-то узнали, это непременно рано или поздно наложит свой отпечаток на нашу жизнь. И есть большая вероятность, что этот отпечаток не будет радостным. Посмотрите современные новости - радостны они? Стоит ли их знать? Не доставляют ли они нам печаль? А открытие атома - не доставило ли оно печаль? А изобретение интернета - не несет ли это вместе со многими положительными сторонами также и печаль о том, что Интернет гораздо больше используется для распространения порнографии, чем полезных знаний?
CreditWay  (CreditWay)
#
Не сквернословь и не озирайся на то, чего тебе не нужно видеть.
smile;)
vagul  (kpf)
#
Чуть ещё приоткрой.
CreditWay  (CreditWay)
#
Что то мы отвлеклись...kpf так как Вы относитесь к творчеству Рэпера Сявы ?
vagul  (kpf)
#
собака?
vagul  (kpf)
#
CreditWay
Быстро отреагировали, дежурный по блогу?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
От правил заявку вКонтакте на добавления в друзья))
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