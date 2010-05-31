Изучаю социальные сети. Что-то пока неуловимое витает в наших головах в банке24.ру - как повторить успех сетей в интернетбанкировании. Мысли уже есть.
Долго сопротивлялся внутри себя, но таки зарегистрировался vkontakte.ru/s.g.lapshin. Не пожалел. Вселенная музыки и видеоконтента. Нафталину - нет!
Сделал на своей странице подборку музыки которая нравится мне сейчас или ранее. Не все там еще собрано. Буду потихоньку собирать.
Оперных арий я вконтакте не нашел, зато познакомился с музыкальной "дичью":
Бодрячком от Сявы и Реальный рыбный рэп от Kravz.
Весьма недурно
Комментарии 23
Deja vu... http://olegtinkov.livejournal.com/100737.html
А мож тренд у банкиров такой...
"Сява" фэйк.
Не дадите совет, ждать ли взврата денег от вашего члена правления банка Алексея Калиниченко, который с помощью вашего банка и компании UTG, лично моих денег присвоил 100 000$ . Спасибо.
Вы б еще про Александра Ивановича спросили...
Ни какой калиниченко, тем болие троешник, не мог сделать ничего подобного.Даже умные, способные на что то подобное в нашей стране и пальцем не смогли бы пошевелить без серьёзной опеки со стороны силовых крыш
Давайте вспомним наших прародителей Адама и Еву. Бог даровал им все, но только запретил вкушать плодов от дерева Познания добра и зла. Именно познание зла и греха, познание глупости - это приносит печаль. Сатана не может искушать нас тем, чего мы не знаем. Но он всегда апеллирует к нашему познанию, к нашему опыту греха. При этом, он затеняет плохое и выпячивает приятное в грехе - точно так же, как это делается в профессиональной рекламе.
Мы не можем думать о том, чего не знаем. Но как только мы что-то узнали, это непременно рано или поздно наложит свой отпечаток на нашу жизнь. И есть большая вероятность, что этот отпечаток не будет радостным. Посмотрите современные новости - радостны они? Стоит ли их знать? Не доставляют ли они нам печаль? А открытие атома - не доставило ли оно печаль? А изобретение интернета - не несет ли это вместе со многими положительными сторонами также и печаль о том, что Интернет гораздо больше используется для распространения порнографии, чем полезных знаний?
Птицы Белые.
http://www.youtube.com/watch?v=_z_lLltTiVo
Быстро отреагировали, дежурный по блогу?