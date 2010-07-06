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Вот купил себе значок...

06.07.2010 10:43 2 2 353 просмотра
В студенческое время у меня был большой круглый значок с надписью: "Вот купил себе значок".

Через нашу пресс-службу мне сообщили претензию, что я давно ничего не пишу в блоге. Но вот сейчас это уже не так. Пишу. Прямо сейчас. Лениво писать серьезности, а глупости я пишу в другом блоге. И вообще, как и в любом другом деле, тут надо так сказать расписаться и расходиться...

Комментарии 2

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Пост засчитан! smile:D
Очень хорошо помню эти первые кооперативные значки. Сам по школе разгуливал со значком с изображением презерватива и надписью "No Aids!". Вроде как и не придерешься. Никто из учителей и не придирался.
Георгий Крюков  (Гога)
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Ну теперь на майки и трусы с надписями мода пошла. smile:D
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