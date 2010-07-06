Вот купил себе значок...

В студенческое время у меня был большой круглый значок с надписью: "Вот купил себе значок".



Через нашу пресс-службу мне сообщили претензию, что я давно ничего не пишу в блоге. Но вот сейчас это уже не так. Пишу. Прямо сейчас. Лениво писать серьезности, а глупости я пишу в другом блоге. И вообще, как и в любом другом деле, тут надо так сказать расписаться и расходиться...