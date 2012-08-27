МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
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Комментарии 17
В мою сторону билет на электричку аж на 8 руб. дешевле, чем на автобус. И там, и там терпимо, в принципе. Но при этом я предпочту автобус и пробки, чем электричку и перегар с табачным дымом. Тем более что в электричке не то что с ноутбуком, с планшетом то иногда сложно развернуться.
Ради интереса.
Приведу свой пример: поездка на двоих в плацкарте на расстояние 3100 км обошлась нам в августе в 13000 руб. Стоимость билета 3300=00 руб в один конец. Так что 8000 за 700 км это как-то крутовато даже в ода конца.
Наверное у Вас плацкарт с кондиционером был.
Лететь самолетом задушила жаба! Доблестный Аэрофлот 40000=00 запросил за такую же перевозку (это вместо 13-ти то)...
Может и Вам Владимир приезжать в соседний город покрупнее, а потом на маршрутке?
90 рублей?
Если люди готовы столько платить, то зачем понижать цену?
Никто ведь Вам не мешает сесть в машину и проехать эти 700 км и потратить меньше денег.
К примеру:
Сестра моего тестя живет в удаленном районе Архангельской области. Путь занимает 400 км. Стоимость ж/д билета 600 руб+стоимость автобуса (чтобы проехать еще 80 км) 300 руб. Итого 900 руб. Нас четверо. Предположим что детский билет на поезд стоит в три раза дешевле, то получим 600х2+200х2+4х300=2800 руб в один конец и 5600 туда и обратно.
На машине: полный бак "туда" и полный "бак" обратно.
1300+1300=2600 руб. Уловили разницу? Дак ведь можно еще пятого пассажира с собой взять.
А теперь решаем сидеть чаек попивать и книжечку читать или баранку крутить 6 часов подряд?
Каждый сам решает каким способом преодолевать расстояния. А альтернатива есть всегда
Никакой альтернативы РЖД у меня нет. Только лишь автобус за тыщу.
Альтернатива должна быть равноценной. РЖД монополист, не бизнес-единица, а бизнес-диктатор, который диктует условия, и людям ничего не остается кроме как их принять. Потому что это необходимая услуга, без достойной альтернативы.
Меня не волнует получают они прибыль или нет. Но цены которые они устанавливают не соответствуют доходам. Или вы думаете пассажиропоток в РЖД увеличивается? Нет, уменьшается. К сожалению, не могу ссылку показать, но помню, что видел данные из официального источника РЖД.
И неужели вы думаете, что цены на бензин не вырастут? Обязательно вырастут, и потом поездка в складчину на авто покажется не такой уж и выгодной. А если учитывать еще и износ машины, то даже сейчас могу поспорить о выгодности поездок собственными силами.
Да потому что есть себестоимость услуги. И обратите внимание, пассажирские перевозки убыточны.
А цифры по пассажиропотоку условны. И уменьшаются они потому, что пассажирские перевозки осуществляет дочерняя структура РЖД - ОАО "Федеральная пассажирская компания". Тогда надо её отчетность еще посмотреть.
А цены на бензин... Прыгнуть высоко им не дадут, а если нефть пойдет вниз, то и на бензин цены упадут (чуть-чуть)
Так что задумайтесь, может купить машинку в кредит, гораздо больше возможностей мир вокруг посмотреть
И потом говорите "Автобус за тыщу". Получается что на автобусе туда и обратно на двоих это 4000 руб, чем не альтернатива РЖД? У нас кстати в другой отдаленный район за 500 км "полторашку" берут
Кто у нас в данном случае источник информации? Правильно Форбс - америкосовский журнал. Понаписать он может все что угодно (по заказу китайцев к примеру)
А может РЖД в модернизацию производства вложилась и следующие вагоны обойдутся уже в 300000 евро за штуку? Может ведь такое быть? Или достоверно известно, что покупали вагоны за рубежом?