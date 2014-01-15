МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019.
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Комментарии 10
(даже смайлик достойный подобрать трудно)
Я поддержу ССГ. Ваша заметка больше подойдёт для личного дневника, но не для публичного просмотра.
Отличие криптовалюты не в том, что ее можно майнить, а в том, что она является не кредитным обязательством, а непосредственно "золотом", т.е. редким товаром, выполняющим функцию денег, выпуск которого нельзя наладить в неограниченных количествах на печатном станке. Отсюда и mining, т.е. аналогия с тяжелым процессом добычи.
Плюс криптовалюта децентрализована (все организовано по принципу торрентов), т.е. ею никто не может управлять.
Про золото согласен. Майним пока лайткоин, он "серебро".