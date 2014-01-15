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15.01.2014 15:59 10 881 просмотр
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Комментарии 10

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Заметка ни о чём. Володя то ли анекдот рассказал, то ли свой сон годичной давности: "пузырь в пузыре" на букву Х
(даже смайлик достойный подобрать трудно)
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Я написал ситуацию из жизни своей. Ничего более. Не понимаю почему негатив)
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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Ситуаций в жизни полно, а как вы её оцениваете? Какие выводы для себя сделали? Что посоветуете другим?

Я поддержу ССГ. Ваша заметка больше подойдёт для личного дневника, но не для публичного просмотра.
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Я думаю вы сами в состоянии сделать выводы из моей ситуации.
Пионер LovePlanet
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Биткоинты - это по сути: новшество для тех, кто в этом ничего не понимают: "ещё одна заманужка от ФОРЕКС автопилота"! smile:D
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Фишка биткоина была в том, что его можно было майнить, в этом его отличие от любой другой валюты. Причем если бы я тогда подключился к этому и поверил в перспективу, сейчас бы имел десятки миллионов долларов.
Stork  (Stork)
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Сейчас один биткоин стоит около 840 USD. Это после обвала его курса на новостях о закрытии по решению правительства крупнейшей китайской торговой площадки, где биткоин и многие другие криптовалюты можно бывло купить и продать. До обвала 1 биткоин зашкаливал за 1000 USD.
Отличие криптовалюты не в том, что ее можно майнить, а в том, что она является не кредитным обязательством, а непосредственно "золотом", т.е. редким товаром, выполняющим функцию денег, выпуск которого нельзя наладить в неограниченных количествах на печатном станке. Отсюда и mining, т.е. аналогия с тяжелым процессом добычи.
Плюс криптовалюта децентрализована (все организовано по принципу торрентов), т.е. ею никто не может управлять.
Владимир Светлый  (lawmaster)
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Угу. Только минус биткоина и плюс одновременно в том, что он опенсурсный и соответственно появилось куча говно-аналогов. Типа догекоина: http://www.computerra.ru/90822/hakeryi-ukrali-millionyi-dogekoynov-analogov-bitcoin/

Про золото согласен. Майним пока лайткоин, он "серебро".
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