Жерар Депардье стал «Советским»

Вслед за Брюсом Уиллисом в российской банковской рекламе теперь появился еще один зарубежный актер. Это популярнейший французский мастер - Жерар Депардье. Его не смутило название банка – «Советский», а банкиров – его прошлые и будущие роли.
Когда Жерару Депардье предложили стать лицом Банка «Советский» больше всего он удивился тому, что в современной России есть банк с таким названием. Когда же знаменитый актёр понял, что никакой политики в этом названии нет (просто в своё время, в 1990 году этот Банк получил своё имя от «Советского» района г. Вологда, где и был основан), он тем не менее счёл это положительным моментом, так как знает и любит Россию ещё с тех, советских времён. Вот его слова: «Почему я согласился? Просто мне нравится Россия, русские люди. Меня много связывает с вашей страной. Мы уже давно являемся частью общей культуры. Ведь знаете, я и сам немножко советский».
Месье Депардье снялся в 6 роликах: почему я, о кредитах, о вкладах, о кредитных картах, об автокредитах и о кредитах для бизнеса. Посмотреть их все можно на сайте банка (см. в левой колонке меню «Жерар Депардье о Банке «Советский»).
Антураж роликов довольно прост – чашка кофе, книга, ваза фруктов, макет машины, игрушка с шарами. Видимо, это продиктовано условиями соглашения и бюджетом. Такой актер может снять все ролики за один съемочный день с одного дубля каждый.
В ассортименте банка появится кредитная карта Gold с автографом актера. А также промо-подарок для вкладчиков и держателей карт в виде набора винных бокалов – ведь известно, что Депардье еще и винодел. «Мы бы с удовольствием подарили Вам и вино от Депардье, но, к сожалению, Закон не позволяет нам использовать подобную продукцию в качестве подарков нашим клиентам».
Маркетологов «Советского» не смутила противоречивость как экранного, так и заэкранного образа актера . «Депардье всегда живой, непосредственный, надёжный и человечный. Так и хочется сказать — он такой свой! Он действительно давно уже стал своим для многих людей в России, как и во всём мире. Мы считаем, что именно его образ поможет передать главную идею продуктов Банка — доступные, понятные и надёжные». В ближайших фильмах Депардье предстанет в образах Григория Распутина и Доминика Строс-Канна.
Это уже не первый опыт работы Депардье в российской и банковской рекламе. В России его видели в рекламе кетчупа «Балтимор» и магазина «Елисеевский».
Также Депардье снимался в рекламе банков Евразийский из Казахстана и Креди Агриколь в Украине.
P.S.: По гиперссылкам, кстати, можно ролики посмотреть...
Комментарии 7
щукаблогер, чтобы журналист не дремал...
Надеюсь, что здесь нет полной аналогии с этим романом!
Еще в МКБ конфетками угощали, но вино как-то солиднее на мой взгляд...