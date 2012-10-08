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Жерар Депардье стал «Советским»

08.10.2012 15:32 7 4 698 просмотров
Вслед за Брюсом Уиллисом в российской банковской рекламе теперь появился еще один зарубежный актер. Это популярнейший французский мастер - Жерар Депардье. Его не смутило название банка – «Советский», а банкиров – его прошлые и будущие роли.

Когда Жерару Депардье предложили стать лицом Банка «Советский» больше всего он удивился тому, что в современной России есть банк с таким названием. Когда же знаменитый актёр понял, что никакой политики в этом названии нет (просто в своё время, в 1990 году этот Банк получил своё имя от «Советского» района г. Вологда, где и был основан), он тем не менее счёл это положительным моментом, так как знает и любит Россию ещё с тех, советских времён. Вот его слова: «Почему я согласился? Просто мне нравится Россия, русские люди. Меня много связывает с вашей страной. Мы уже давно являемся частью общей культуры. Ведь знаете, я и сам немножко советский».


Месье Депардье снялся в 6 роликах: почему я, о кредитах, о вкладах, о кредитных картах, об автокредитах и о кредитах для бизнеса. Посмотреть их все можно на сайте банка (см. в левой колонке меню «Жерар Депардье о Банке «Советский»).

Антураж роликов довольно прост – чашка кофе, книга, ваза фруктов, макет машины, игрушка с шарами. Видимо, это продиктовано условиями соглашения и бюджетом. Такой актер может снять все ролики за один съемочный день с одного дубля каждый.

В ассортименте банка появится кредитная карта Gold с автографом актера. А также промо-подарок для вкладчиков и держателей карт в виде набора винных бокалов – ведь известно, что Депардье еще и винодел. «Мы бы с удовольствием подарили Вам и вино от Депардье, но, к сожалению, Закон не позволяет нам использовать подобную продукцию в качестве подарков нашим клиентам».

Маркетологов «Советского» не смутила противоречивость как экранного, так и заэкранного образа актера . «Депардье всегда живой, непосредственный, надёжный и человечный. Так и хочется сказать — он такой свой! Он действительно давно уже стал своим для многих людей в России, как и во всём мире. Мы считаем, что именно его образ поможет передать главную идею продуктов Банка — доступные, понятные и надёжные». В ближайших фильмах Депардье предстанет в образах Григория Распутина и Доминика Строс-Канна.

Это уже не первый опыт работы Депардье в российской и банковской рекламе. В России его видели в рекламе кетчупа «Балтимор» и магазина «Елисеевский».

Также Депардье снимался в рекламе банков Евразийский из Казахстана и Креди Агриколь в Украине.

P.S.: По гиперссылкам, кстати, можно ролики посмотреть...

Комментарии 7

Анжелика Жукова  (Mirovaja)
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"Мы бы с удовольствием подарили Вам и вино от Депардье, но, к сожалению..." Хм, значит не будет традиционных бутылок шампанского от банков к зимним сезонным вкладам? И да, вероятно за вином от Депардье я бы и зашла в банк smile:oops:
Вадим Логинов  (vnloginov)
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Скоро алкоголь и купить-то можно будет только в спецмагазинах. А с 1 января и упоминать в инете нужно будет с осторожностью...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Вадим, сработали на опережение нашей редакции smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
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На то и щука блогер, чтобы журналист не дремал... smile;)
Гектор  (Гектор)
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Привлечение таких артистов как Брюс Уиллис и Жерар Депардье - сильные ходы банков. Вспоминаю трилогию Драйзера (Финансист-Титан-Стоик). Когда у главного героя возникли нешуточные финансовые проблемы, к нему пришел ученый и попросил миллион на телескоп. Тот пообещал. На следующий день все газеты раструбили новость о его царской щедрости и все, кто еще недавно отказывал ему в деньгах открыли кредит. Проблемы мгновенно рассосались. А миллион потребовался лишь к концу года...
Надеюсь, что здесь нет полной аналогии с этим романом! smile:)
probkovorot  (probkovorot)
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В МКБ к вкладам постоянно давали бутылки полусладкого вина.
Виктория Любимова  (VikVL)
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А мне в последний раз выдали сухое...даже распечатывать не стали..так и стоит до сих пор)))
Еще в МКБ конфетками угощали, но вино как-то солиднее на мой взгляд...
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