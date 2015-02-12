Панацея для неплательщика, или - отзыв персональных данных у банка.

С разной периодичностью в Народном рейтинге появляются "заявления" на отзыв персональных данных и запрет их дальнейшей обработки у банка. Если кроме "заявления" в отзыве появляется еще что-то, что хоть немного похоже на отзыв и повествует о взаимоотношениях Автора с Банком, то обычно это гневное повествование Автора о том, как он платить не может, а Банк его заставляет, звонит и шлет письма. И вот только из-за такого "хамского" отношения Банка к Автору, этот самый Автор и отзывает свои ПД у банка.
Можно так же пройтись по форуму и почитать длинные ветки обсуждений на эту тему например тут. Можно найти множество других сайтов и форумов с подобного рода заявлениями и обсуждением их. Высказываний непонятного рода "юристов" активно советующих писать подобные заявления. Можно даже зайти на сайт АнтиРусскийСтандарт и поучаствовать в веселье там.
Но что же с отзывом на самом деле?
Начнем с того, что установим какие именно документы и законы нас в данном случае интересуют. Первое и основное - Федеральный Закон РФ N 152-ФЗ "О персональных данных". Пока я не буду приводить тексты самого закона, скажу только что основанием для обработки персональных данных в случае Заемщика и Банка является договор, а как следствие мы должны включить в список интересующих нас документов и законов еще и Договор с банком.
Но, начнем читать 152-ФЗ. Итак:
Статья 9. Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, информированным и сознательным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае получения согласия на обработку персональных данных от представителя субъекта персональных данных полномочия данного представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных проверяются оператором.
2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.
Заинтересованный взгляд "юриста" или Заемщика выхватывает из этой статьи закона первое предложение второго пункта и вот уже радостный Заемщик заполняет формочку заявления на отзыв ПД. Правильно ли это? Не совсем, давайте рассмотрим закон полностью, сейчас нас интересует:
Статья 6. Условия обработки персональных данных
1. Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в следующих случаях:
1) обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
5) обработка персональных данных необходима для исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных, в том числе в случае реализации оператором своего права на уступку прав (требований) по такому договору, а также для заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора, по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
Нас интересует именно п. 1 пп. 5 данной статьи. Где несколько сложно для понимания обывателя, но все таки достаточно явно сказано, что в случае если обработка персональных данных необходима для исполнения договора данная обработка допускается.
Фактически это означает только одно - Банку как одной из сторон договора незачем получать от Заемщика, как в прочем и от любого клиента банка связанного с ним договором разрешение на обработку ПД этого клиента. Право на обработку ПД у Банка возникает автоматически, сразу после заключения договора. И отозвать это право в соответствии со ст. 6 ФЗ-152 у банка просто нельзя. Это право ему предоставил закон, а вовсе не клиент.
Вот такая петрушка.
Но мы ходим отозвать наши ПД! Да без проблем, скажу я вам, для этого достаточно лишить Банк права на обработку ваших персональных данных. То есть - закрыть договор. Если это договор кредитный, вам достаточно погасить кредит, расторгнуть после этого договор и уже после этого подать в банк ваше заявление.
Все данные вы, в прочем, не отзовете. Есть еще несколько исключений в вышеупомянутом законе, связанные с исполнением других ФЗ, например "О банках". По которым банк, к примеру, обязан хранить данные о ваших платежах вполне себе определенное время. Но, номер телефона и адрес отозвать точно сможете. Хотя непонятно зачем вам их отзывать, кредит-то вы уже вернули.
Комментарии 24
Нас интересует именно п. 1 пп. 5 данной статьи. Где несколько сложно для понимания обывателя, но все таки достаточно явно сказано, что в случае если обработка персональных данных необходима для исполнения договора данная обработка допускается.
Ну по телефону-то с заемщиком обычно не говорят, а оскорбляют его и запугивают. Сомневаюсь, что суд сочтет данную обработку ПД необходимой для исполнения договора.
Пугают собак палками
Пугают идиотов. Если человек соображает что такое кредит и как с ним играться, то ему не грозит проблема в виде "звонков".
В заголовке неплатЕльщика поправьте
Да, пропустил, я его все время пропускаю. Спасибо
не получится отозвать все ПД сразу после закрытия кредитного договора...
Последний абзац читал?
А вот что делать с тем, что банки сами начинают собирать и хранить данные, связанные с должником, которые сам клиент не предоставлял (например, звонить на все телефоны компании, которые обнаружатся в интернете или по тем телефонам, с которых звонил должник)? Это законно?
С обработкой тех сведений, что предоставил сам клиент банку при заключении договора - понятно.
А вот что делать с тем, что банки сами начинают собирать и хранить данные, связанные с должником, которые сам клиент не предоставлял (например, звонить на все телефоны компании, которые обнаружатся в интернете или по тем телефонам, с которых звонил должник)? Это законно?
В принципе ничего противозаконного по звонкам на любые номера нет. Да и не обсуждаем мы в рамках этой статьи так называемый "телефонный дожим", тут речь о другом.
Доброго дня, Владимир. Подскажите пожалуйста насчет обработки ПДн. Пришел в банк, подал заявку через представителя банка на кредит, он заполнил из паспорта данные и из справки по форме банка данные ввел в ПК, распечатал мне Согласие , я подписал. Пришел отказ, соответственно договора не заключал. В данном случае могу сделать вывод, что могу претендовать на отзыв всех ПДн? В каком формате составить письмо?
Можете. Заявление составляется в свободной форме, найти образец можно в интернете легко и непринужденно. Главное понять куда его отправлять, в прочем обычно банки публикуют адреса для заявлений на своем сайте. Или можно подать в отделении.
Доброго дня, Владимир. Подскажите пожалуйста насчет обработки ПДн. Пришел в банк, подал заявку через представителя банка на кредит, он заполнил из паспорта данные и из справки по форме банка данные ввел в ПК, распечатал мне Согласие , я подписал. Пришел отказ, соответственно договора не заключал. В данном случае могу сделать вывод, что могу претендовать на отзыв всех ПДн? В каком формате составить письмо?
Можете. Заявление составляется в свободной форме, найти образец можно в интернете легко и непринужденно. Главное понять куда его отправлять, в прочем обычно банки публикуют адреса для заявлений на своем сайте. Или можно подать в отделении.
Спасибо за утвержденный ответ. К сожалению образцы не совсем внятные, звучат как претензионное заявление=)