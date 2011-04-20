Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал дивиденды за 2010 год в размере 6,06 млрд рублей. Новость не стала сюпризом - накануне источник в наблюдательном совете сказал, что дивиденды за 2010 год будут на уровне прошлого года — «чуть более 6 млрд рублей».
На дивиденды за 2009 год действительно было направлено 6 млрд рублей. Но, как говорится, это две большие разницы, поскольку чистая прибыль группы ВТБ в 2009 году была вдвое ниже, чем в 2010 (23,8 млрд рублей против 47,7 млрд рублей).
Таким образом, доля отчислений от чистой прибыли на дивиденды за 2010 год будет вдвое меньше, чем годом ранее.
Новость окажет негативное влияние на котировки банка в среднесрочной перспективе. Особенно в свете действий основного конкурента ВТБ — Сбербанка. Последний, напротив, увеличил отчисления на дивиденды за 2010 год с 10% до 12% от чистой прибыли. Кроме того, старейший российский банк заявил, что в ближайшие несколько лет увеличит этот показатель до 25%.
Акционеры ВТБ получат около 0,00058 рублей на акцию за 2010 год, что соответствует текущей дивидендной доходности 0,62%. Полагаю, что годовое общее собрание акционеров банка, предварительно запланированное на 3 июня 2011 года, снова будет «горяченьким».
Я оцениваю ВТБ по такому же коэффициенту P/B (капитализация к собственному капиталу), как и Сбербанк — 1,8-1,9. С учетом долей владения в Транскредитбанке и Банке Москвы это дает справедливую стоимость акций ВТБ на уровне 0,1000 - 0,1050 рубля за акцию, что дает потенциал роста 9-14% к текущим котировкам. Рекомендация по акциям ВТБ — «держать».
Комментарии 0