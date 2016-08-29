Дело Траста: по праву сильного?

На сегодняшний день в судах Российской Федерации рассматриваются сотни исков держателей кредитных нот к одному из лидеров по выпуску кредитных нот – Банк «ТРАСТ» (ПАО). Объектом спора выступают кредитные ноты эмитентов - C.R.R. B.V. выпуски: XS0414061274, XS0305676412, XS0412699018, XS0290543981, и CL Repackaging B.V. выпуски: XS0643621781, XS0752757814, XS0697820602, XS0973209009, (далее - кредитные ноты Банка «ТРАСТ»).

Регионы поддержали держателей, а все требования по искам, рассматриваемым в Басманном суде, оставлены без удовлетворения.

Глубоко погрузившись в тему, мне как адвокату стало понятно, что она носит специфичный и сложный характер. Ведь важно не только выбрать правильный способ защиты из 13 существующих, перечисленных в статье 12 ГК РФ, нужно еще правильно применить специальные нормы материального права, знать тонкости и особенности учета прав на ценные бумаги, особенности обращения ценных бумаг иностранных эмитентов, правильно сформировать доказательственную базу и всегда помнить о том, что как строительство дома начинается с фундамента, так и вся позиция формируется в суде первой инстанции.

Ситуация с держателями кредитных нот обнажила огромную проблему, которая носит не только объективный, но и субъективный характер. В действующем российском законодательстве даже понятие кредитных нот отсутствует, существующие пробелы в правовом регулировании обращения ценных бумаг на российском рынке и практически полное отсутствие норм права, регулирующих особенности обращения ценных бумаг иностранных эмитентов, негативно сказывается на формировании судебной практики. Судьи не роботы, они такие же люди, как и мы с вами. И при той загруженности, которая сейчас у них существует, при отсутствии специализированных судей, которые бы рассматривали исключительно дела, вытекающие из споров по ценным бумагам, нам сложно рассчитывать на то, что у судей будет достаточно времени и хватит квалификации, чтобы вникнуть во все тонкости дел в такой специфической сфере.

Существующие пробелы в правовом регулировании обращения ценных бумаг иностранных эмитентов позволили реализовать высокорискованные финансовые инструменты гражданам – вкладчикам Банка «ТРАСТ», которых окрестили VIРами, а на самом деле среди них врачи, преподаватели, инженеры, журналисты и простые «работяги» - те, кто зарабатывал свои кровные в самых северных точках нашей необъятной родины, добывая нефть и газ. И страшно не то, что эти люди потеряли последнее. Страшно то, что подорвана вера в справедливость, в профессиональное и беспристрастное правосудие. Страшно, что не работает принцип защиты слабой стороны, провозглашенный Конституционным Судом в своем в Постановлении от 23.02.1999 N 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности», где указывается, что осуществляя правовое регулирование отношений между банками и гражданами, законодатель должен следовать статьям 2 и 18 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства. Этим принципам должен следовать и суд!

Сегодня я начинаю публикацию серии статей, посвященных раскрытию сущности кредитных нот, выпущенных иностранными эмитентами C.R.R. B.V. и CL Repackaging B.V., обращение которых на территории Российской Федерации организовал и обеспечил Банк «ТРАСТ» (ПАО), правил их обращения на территории Российской Федерации, анализу проблем коллизионного регулирования отношений, связанных с оборотом иностранных ценных бумаг, анализу международного опыта, зарубежного законодательства и действующего российского законодательства, а также практики присвоения статуса квалифицированного инвестора Банком «ТРАСТ» (ПАО) своим вкладчикам, анализу нарушений процедуры квалификации. Эти и многие другие вопросы будут озвучены, освещены с одной целью – помочь отдельно взятой группе граждан нашего государства и обратить внимание правоприменителей и законодателя на ту проблему, которая существует и многие стараются ее не замечать.

Ведь не случайно 30 июня 2016г. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком высказался о необходимости застраховаться от появления "пирамид" при использовании механизма корпоративных облигаций, чтобы "пирамид" не появилось и еще в одной категории обманутых, в данном случае - вкладчиков".

В этой связи невольно проводится параллель с нашумевшей историей вокруг ПАО «НБ «ТРАСТ», который за один день своих вкладчиков превращал в квалифицированных инвесторов с целью реализации им кредитных нот. Подобная практика, существовавшая в банке на протяжении нескольких лет, уже вылилась в сотни судебных разбирательств, что безусловно окажет влияние на формирование отрасли в целом, особенно, в свете планов правительства по привлечению населения на рынок корпоративного и муниципального финансирования. Возможно, именно о такой ситуации, когда в результате несовершенства законодательства и формального соблюдения процедуры присвоения статуса квалифицированного инвестора, когда многочисленные граждане, сами того не подозревая, стали владельцами высокорисковых финансовых инструментов, и говорил Президент В. Путин. Между тем то, что очевидно и понятно для главы нашего государства, вызывает серьезные проблемы у правопременителей.

Полагаю, что изучив все программные документы по выпуску кредитных нот, проанализировав многочисленные документы, имеющиеся в материалах нескольких десятков гражданских дел, рассматриваемых в Басманном районном суде (от 8 до 31 тома каждое), у автора есть право высказать свою точку зрения и выразить надежду на то, что существующая проблема объединит небезразличных к судьбам людей профессионалов, способных усилить позицию, которая будет озвучена в моих статьях.