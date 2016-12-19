Переуступка прав требования долга и Банки: на чьей стороне Закон.

Мы часто сталкиваемся в жизни с ситуацией, когда требования, вытекающие из кредитных договоров с потребителями (физическими лицами) уступаются. Что нужно знать об этом обычным гражданам - потребителям?

В Гражданском кодексе РФ установлено правило о свободе договора (ст. 421 ГК РФ), т.е. я могу договориться, о чем угодно. Но в этих договоренностях есть пределы - договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ).

Когда договор заключается с гражданином, то отношения, возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, договора займа и исполнением соответствующего договора регулируются Федеральным законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

Этот Закон разделяет общие и индивидуальные условия договора. Общие условия – это такие условия, которые устанавливаются кредитором (Банком) в одностороннем порядке в целях многократного применения (ч. 3 ст. 5 Закона). Индивидуальные условия – это такие условия, которые перечислены в части 9 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" и согласовываются кредитором и заемщиком индивидуально. К таким условиям Закон в подпункте 13 части 9 статьи 5 относит условие о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа).

Согласно части 12 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа), указанные в части 9 статьи 5 ФЗ "О потребительском кредите (займе)", отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом Банка России, начиная с первой страницы договора потребительского кредита (займа), четким, хорошо читаемым шрифтом.

Как следует из пункт 1 Указания Банка России от 23.04.2014 N 3240-У "О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)" (далее Указание N 3240-У) таблица индивидуальных условий договора состоит из общего заголовка и трех граф по форме приложения к настоящему Указанию, из которых графа "Содержание условия" заполняется кредитором и содержит индивидуальные условия заключаемого договора потребительского кредита (займа).

В утвержденной Банком России форме Индивидуальных условий соответствующая графа напротив строки N 13 именуется "Условие об уступке кредитором третьим лицам прав (требований) по договору" и предусматривает возможность изложения содержания данного условия по усмотрению сторон договора. Данный вывод также следует из содержания статьи 12 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", согласно которой, кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

Из буквального толкования вышеуказанных норм закона вытекает, что индивидуальные условия договора должны содержать сведения о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа), а не просто общее указание на то, что кредитор вправе совершить уступку.

Как правило (основываюсь на анализе предоставленных договоров) Банки излагают индивидуальные условия так, что позволяет им безальтернативно обладать правом уступки прав. При этом информацию, которая бы позволяла потребителю услуг понять свое право на отказ от уступки прав по договору, как правило, до потребителя не доводится.

Например, в разделе «КРЕДИТОР имеет право» указывается на то, что Банк, т.е. Кредитор, имеет право уступить права требования по Договору третьим лицам и дополнительно еще в другом пункте договора дублируется ссылка на то, что Заемщик выражает свое безусловное письменное согласие на уступку прав требований Кредитора, вытекающих из Договора, некредитной организации.

При анализе таких условий договоров у меня возникает резонный вопрос: « А где информация о законном праве заемщика не давать согласие на уступку третьим лицам прав (требований) по кредитному договору?». Ведь подпись гражданина в договоре не может являться безусловным доказательством наличия права выбора у клиента. Нам всем известно, что в соответствии со статьей 820 ГК РФ кредитный договор должен быть заключен в письменной форме, несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного договора, а несогласие с какими то условиями кредитного договора могло повлечь отказ Банка в выдаче кредита.

Верховный Суда РФ в пункте 51 своего Пленума от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" указал, что разрешая дела по спорам об уступке требований, вытекающих из кредитных договоров с потребителями (физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной кредитной организации передавать право требования по кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено законом или договором, содержащим данное условие, которое было согласовано сторонами при его заключении.

Следует помнить, что в силу положений части 1 статьи 388 ГК РФ, уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону. При этом не допускается без согласия должника уступка требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Когда потребитель обращается в Банк, деятельность которого изначально достаточно жестко регламентирована законодательством о банках и банковской деятельности, личность кредитора, имеющего статус коммерческой организации в качестве именно банка, имеет для заемщика – физического лица, существенное значение на всем протяжении соответствующих правоотношений.

Никакие другие юридические лица, не являющиеся субъектами банковской деятельности не могут заменить банк в качестве нового кредитора, равнозначного кредитной организации по объему прав и обязанностей, так как из положений статьи 384 ГК РФ право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Такого рода требование при его безусловном соблюдении не должно принципиально менять природу правоотношений между первоначальным кредитором и должником, ибо в силу положений пункта 2 статьи 308 ГК РФ, если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать.

Немаловажными являются и положения пункта 2 статьи 385 ГК РФ, которым предусмотрено, что кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования.

Имея дело с Банком, мы понимаем, что Банк обязан гарантировать "тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов" (ст. 26 "Банковская тайна" Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности"), что исключает соответствующую уступку права требования по возникшим обязательствам третьих лиц, без нарушения вышеуказанного Федерального закона, тем более, что названная с этим перемена лица в обязательстве (если она состоялась) не будет позволять должнику реализовать свое право на выдвижение возражений против требований нового кредитора (не являющегося исполнителем финансовой услуги и не обладающего специальной правоспособностью кредитной организации), которые он имел (мог иметь) против первоначального кредитора - банка (ст. 386 ГК РФ).

В случаях уступки Банком - кредитором прав (требований) по договору потребительского кредита (займа) третьему лицу – некредитной организации, кредитная организация в первую очередь допускает нарушение пункта 1 статьи 857 ГК РФ, согласно которому "банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте", а также норму пункта 2 этой же статьи, в которой исчерпывающе разрешен вопрос о всех возможных получателях сведений, составляющих банковскую тайну, - ими могут быть только сами клиенты или их представители, а в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, - бюро кредитных историй, государственные органы и их должностные лица.

Кредитный договор, который заключается с потребителем, является как правило типовым, разработанным и утвержденным Банком, у потребителя отсутствует возможность внесения в договор своих условий, в случае не согласия. И в результате граждане - заемщики, как сторона договора, лишены возможности влиять на его содержание, что является ограничением свободы договора и как таковое требует соблюдения принципа соразмерности.

Как указано в постановлении Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 N 4-П "По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 03.02.1996 "О банках и банковского деятельности" гражданин является экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, что влечет необходимость ограничить свободу договора для другой стороны - банка.

Согласно пункту 1 статьи 16 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Закона о защите прав потребителей необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работ, услуг).

При этом, включение в договор условий, ущемляющих права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ в области защиты прав потребителей, является нарушением статьи 16 Закона о защите прав потребителей.

Согласно пункту 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 ГК РФ о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента. В то же время, поскольку согласно пункту 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, слабая сторона договора вправе заявить о недопустимости применения несправедливых договорных условий на основании статьи 10 ГК РФ или о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ.

А поэтому нужно исходить из того, что даже если потребитель подписал все представленные ему документы, то это не является безусловным доказательством наличия у потребителя правильного понимания отношений, что подтверждается судебной практикой (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2016 N 09АП-42708/2016-АК по делу N А40-112782/2016, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.09.2016 N 09АП-42188/2016 по делу N А40-100019/16, Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.09.2016 N 10АП-10118/2016 по делу N А41-20191/16).