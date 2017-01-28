Вклад за балансом: выстраивание судебной защиты

В своей повседневной жизни мы видим, как «лопаются» банки, т.е. у них отзываются лицензии на осуществление банковских операций, банки признается банкротами, в отношении них открывается конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возлагаются на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», которое в отдельных случаях отказывает клиентам банков в выплате страхового возмещения. И начинаются суды. Одно из таких дел попало в Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 года.

Суть спора: Вкладчик обратился в суд с исковыми требованиями к ОАО «Первый республиканский банк» и ГК АСВ и просил суд установить состав и размер требований к банку в сумме вклада 650 000 руб., обязать ГК АСВ выплатить ему страховое возмещение по вкладу в размере 650 000 руб. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования, но Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в кассационном порядке установила существенные нарушения норм материального и процессуального права, допущенные при рассмотрении дела судом апелляционной инстанций, и отменила состоявшиеся судебные акты.



На стороне ли вкладчиков Верховный Суд?



Как мы все знаем, в соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» подлежат страхованию вклады в порядке, размерах и на условиях, которые установлены гл. 2 данного федерального закона, за исключением денежных средств, указанных в ч. 2 этой статьи.

При этом под вкладом указанным федеральным законом понимаются денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами или в их пользу в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада (п. 2 ст. 2).

Таким образом, для того, чтобы у ГК АСВ возникло страховое обязательство, необходимо, чтобы у вкладчика в конкретном банке имелся вклад. Из положений ст. 433 и 834 ГК РФ вытекает, что договор банковского вклада является реальным, то есть считается заключенным с момента внесения вкладчиком денежных средств в банк.

В ситуации, которая была рассмотрена судом, Истец представил приходно-кассовый ордер, который ему был выдан банком, но материалами дела было установлено, что денежные средства на счет вкладчика реально внесены не были, а потому Верховный Суд РФ, давая толкование соответствующим нормам материального права, примененным в настоящем деле указал, что договор банковского вклада нельзя считать заключенным и, соответственно, у ГК АСВ не могли возникнуть страховые обязательства перед вкладчиком в соответствии со ст. 11 и 12 Федерального закона от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».



Ответственность за недобросовестность



Отменяя судебные акты и возвращая дело в суд апелляционной инстанции, Верховный Суд РФ дал толкование также и статье 10 ГК РФ в соответствии с пунктом 1 которой не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Как указал ВС РФ, в силу требований данной правовой нормы судам надлежало дать оценку действиям сторон при заключении договоров банковского вклада как добросовестным или недобросовестным, исходя из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующей ей.

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Таким образом, отменяя судебные акты по делу, Верховный Суд РФ:

1) Дал соответствующее толкование примененным нормам материального права, в том числе ст. 10 ГК РФ.

2) Дал указание суду апелляционной инстанции оценить действия сторон как добросовестные или недобросовестные и защитить добросовестную сторону.

И это правильно. Исходя из правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.02.1999 № 4-П «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» (далее - Постановление № 4-П) вкладчик является слабой стороной договора. Почему конкретное физическое лицо – потребитель должно страдать от недобросовестных действий сотрудников Банка? Ведь согласно абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.). При этом приведенный в указанной норме перечень примеров не является исчерпывающим. Договор банковского вклада заключается не где ни будь, а в помещении Банка, документы готовят сотрудники Банка, они же принимают деньги, а потому их действия являются действиями Банка. Не случайно законодатель в статье 1068 ГК РФ возлагает всю ответственность за вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей на юридическое лицо либо гражданина-работодателя.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда 14.07.2016 рассмотрела это дело и в удовлетворении заявленных исковых требований отказала. Все быстро и просто.

Однако анализ этого судебного акта показывает, что оценки действий сторон на предмет добросовестности дано не было. Между тем в соответствии с ч. 3 ст. 390 ГПК РФ указания вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего дело.



АСВ не всегда прав



Каждый должен понимать, что в силу статьи 391.9 ГПК РФ основанием для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора является нарушение единообразия в толковании и применении судами норм права.

Под нарушением судебным постановлением (п. 1 ст. 13 ГПК - имеются все виды судебных актов) единообразия в толковании и применении норм права понимается содержащееся в судебном постановлении такое толкование и применение правовых норм, которое противоречит разъяснениям, содержащимся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ, а также в постановлении Президиума Верховного Суда РФ.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20 декабря 2016 г., дано то толкование в применении норм права в ситуации, которая рассмотрена выше. И ни один суд через то толкование норм материального права, которое дано Верховным Судом РФ не переступит, ибо любой судья, принимая решение в разрез с конкретным Постановлением Президиума ВС РФ понимает, что оно может быть отменено в суде вышестоящей инстанции.

Однако безвыходных ситуаций не бывает. Смею отметить, что каждый вкладчик в первую очередь является потребителем, так как, заключая договор банковского вклада, мы действуем в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а потому такие правоотношения наряду с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, регламентируются Законом о защите прав потребителей.

Пунктом 1 статьи 845 ГК РФ установлено, что по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

По общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1095 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина либо имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара, работы или услуги, ..., подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет.

Важно отметить, что это как раз тот исключительный случай в законодательстве, когда вред возмещается независимо от вины причинителя вреда. Банк ВИНОВЕН ибо его вина презюмируется Законом! И это он должен доказывать, что у конкретного лица вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения (статья 1098 ГК РФ).

В силу статьи 9 Федерального закона от 26 января 1996 года № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для личных бытовых нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пунктах 1, 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 17, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Таким образом, к отношениям, вытекающим из договора банковского вклада, подлежит применению Закон о защите прав потребителей в части, не урегулированной специальными законами.

Те, кто проиграл в судах свои споры с ГК АСВ, по моему мнению, могут выстроить другую позицию, из деликтных правоотношений. И что важно – отказное решение будет положено в основу этой позиции, а в соответствии со статьей 13 ГПК РФ, вступившие в законную силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

И пусть Ответчик попробует доказать свою невиновность в такой ситуации!