ТОП 5 ошибок пользователей кредитных карт Тинькофф Банка.

Если почитать Народный рейтинг, то не редко можно увидеть отзывы о кредитках банка «Тинькофф», написанные словно под копирку. Люди излагают свои злоключения, не задумываясь об их причинах.

А зря, ибо причина большинства таких отзывов одна и зовётся она «Невнимательность», а если называть вещи своими именами, то попросту «Лень». На вопрос «Почему?» я отвечу в конце.

Итак, ошибки (в порядке возникновения).

1. Кредитный лимит.

Отзыв: «А-ааа, я просил (а) 200 000, а мне дали 5 000!!! Кошмар, знал (а) бы, не тратил (а) бы время».

А кто мешал узнать? Банк одобряет сумму ДО максимума. Например, До 300 000. В чём обман? Кто мешал полистать интернет и посмотреть обзоры, которые лежат в общем доступе? Зачем усложнять себе жизнь? Если человек сумел дожить до 18-ти лет, то наверное, должен понимать, что в рекламе пишут только о плюсах и что любой продукт нужно изучать.

Лимит банк устанавливает изначально невысокий. А потом его повышает. Например, мне повысили в четвёртом расчётном периоде.

Лайфхак:

Если у Вас есть дебетовая карта, то лимит Вы можете узнать в интернет-банке до активации кредитки.

2. СМС уведомления и страховка кредита.

Отзыв: «А-ааа, мошенники!!! Списали с меня деньги, я ничего не активировал (а)!!!»

Вы же умеете читать, верно? Ну, раз сумели написать нечто подобное? Кто мешал прочесть анкету? В анкете есть пункты, которые нужно отметить, если Вы НЕ хотите страховку и СМС уведомления. Если бы банк сделал наоборот, то курьер отметил бы их за Вас. И всё. Доказывайте, что Вы их не ставили.

Таким невнимательным новичкам банк не редко идёт навстречу и возвращает деньги. Я галки поставил сразу.

Совет:

Не играйтесь галочками по активации доп. услуг в интернет-банке, т.к. даже если Вы просто передвинете их, а потом вернёте назад, банк спишет с Вас комиссию за месяц.

3. Сверхлимит.

Отзыв: «А-ааа!!! Банк загнал меня в долги!!! Содрал 390 рублей!!!

Кто загнал Вас в долги, скажите мне, кто!? Кто мешал следить за остатком средств на карте? Кто мешал прочесть тариф? И наконец, кто мешал вернуть деньги, пока не прошла транзакция?

Лайфхак:

Если у Вас маленький лимит и проблемы с самоконтролем, попросите в чате отключить услугу.

4. Минимальные платежи.

Отзыв: «А-ааа!!! Два года плачу, а долг такой же!!! Пишу жалобу Трампу, пусть вышлет авианосцы!!!»

Вы для чего карту брали? Кредитка ЛЮБОГО банка не совместима с минимальными платежами. Банка "Тинькофф" особенно. Не путайте кредит наличными и кредитку. Любите свои деньги! В Тинькофф журнале масса статей, как не платить проценты. Похоже, их никто не читает.

Советы:

а) Сегодня с кредитки тратьте то, что получили вчера. И НИКОГДА не тратьте в расчёте, что получите завтра и вернёте.

б) Если всё же не получается вернуть в срок, стремитесь вносить как можно больше, а в идеале всю сумму сразу. ВСЮ, понимаете? Иначе будете платить, пока не кончатся деньги.

5. Лень.

Именно так, лень. Это самая страшная ошибка. Всё, что я написал, написано неоднократно до меня и неоднократно будет написано после меня. И на этом ресурсе в том числе.

В наш век цифровых технологий нет дефицита информации, есть дефицит времени. Ну, Вы уж постарайтесь его найти. Судите сами, ведь нашли Вы возможность в Народном рейтинге отзыв оставить.

Если найдётся хотя бы один человек, прочитавший эту заметку ДО приобретения кредитной карты, значит, я своё время потратил не зря.

Советы:

а) Отнеситесь к выбору кредитки так, как выбору машины. Грамотно пользоваться картой легче, чем научиться водить автомобиль. Ведь не станете же Вы ругать автодилера за то, что он Вам не сказал к зиме резину сменить или не посоветовал закрывать машину перед уходом, верно?

б) Найдите профильные ветки на форуме, почитайте несколько страниц, используйте поиск. Например, фразы «кредитный лимит», «злоупотребление», «проценты». Не стесняйтесь спрашивать. В Тинькофф-банке хорошая обратная связь.

У меня всё.