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Не стирайте Евро!

14.09.2011 10:49 36 6 228 просмотров
Произошел тут у меня случай "отмыва бабла" smile:). А если точнее, то забыл в джинсах купюру в 50 евро и успешно закинул в стиральную машинку. Заметил, конечно, уже во время повторного надевания сего предмета одежды и был приятно удивлен. Думаю, пойду сейчас в банк и поменяю их на родные рублики. Но не тут то было. В двух коммерческих банках меня культурно послали и посоветовали обратиться в СберБанк, что и сделал.
Пришел. Отстоял очередь в 45 минут (это ведь СберБанк, как без этого) и добрался до операционной кассы. И ожидало меня там новое знание о валюте.
Не меняют у нас, оказывается, стиранные евро на рубли. Надо писать заявку и, отправив вашу купюру в Европу на экспертизу, спустя три месяца ее возможно рассмотрят. Ну и совет хороший дали - забить ни сие дело и потратить эту купюру при поездке по Европе, там ее примут без проблем.
Вывод: не стирайте, люди, Евро!

P.S. купюра, кстати, в отличном состоянии. Видимо во время стирки там какие-то опознавательные знаки повредились.

А.М.

Комментарии 36

Илья  (dig_putin)
#
очередная "инъекция" бюрократии от сбера)) держит марку smile:ura:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
самое забавное, что для долларов таких условий нет=) их они принимают в любом состоянии, если номер не поврежден (насколько я понял из общения с операционистом).
Сергей Попов  (sonnert)
#
По моему скромному опыту клиенты не хотят брать иностранные купюры стираные и вообще "поношенные". Поэтому Сбер их и не берёт. Зачем ему хлам?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
так расплачивались бы такими купюрами с буржуями. те то возьмут наверное, их ведь валюта.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Кто бы расплачивался? Греф или Златкис? При очередной командировке
fulltime  (fulltime)
#
Каким порошком стирали?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
эммм. надо у стиральной машинки спросить smile:) А если серьезно, то как-то и не придаю значения порошку. главное чтобы было написано, мол для стиральных машин катит.
fulltime  (fulltime)
#
Да я думал, вдруг таким же как у меня, тогда бы стал еще осторожнее)))
Сергей Савельев  (kev)
#
Можно попробовать еще в несколько обменников сдать - вдруг еще не у всех есть магнитный сканер, после стирки видимо магнитная полоса на купюре повреждена... smile8)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
не, магнитная вроде норм. Машина для счета купюр ее определяет и выдает номинал - 50. похоже что-то с ультрафиолетовыми знаками случилось.
Илья  (dig_putin)
#
как интересно пластик относится к стирке..
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
пластик вполне нормально=) не раз стирал=)
Igor503  (Igor503)
#
Да-да-да! smile:D Постирал 500 рублей и их отказались принимать в пиццерии. Что-то в ультрафиолете перестает светиться. smile8)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Можно сообразить иск (американ стайл) к компании, производящей стиральный порошок, за то, что у них на коробке не указанно: "Не предназначен для стирки купюр". smile:)
Ну и к производителю стиральной машины.
А к производителю джинсов - сам бог велел, за то, что у них карманы не герметичные. smile:idea:
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
хм, надо проконсультироваться у адвоката. авось и прокатит =)
Константин  (jFinder)
#
Попробуйте положить её себе на карту через какой-нибудь кешиновый банкомат smile;) Рекомендую альфу smile:D
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
кстати, отличная идея. сегодня попробуем=)
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
хотя зря мы наверное это написали в открытую. альфа теперь все свои банкоматы закроет, чтобы не пустить мою купюру=) или пустят ее, а потом вернут со словами: Мы знаем - это ваше!=)
fulltime  (fulltime)
#
Думаю,они уже в данный момент Ваш юзерпик развешивают у банкоматов в стиле "их разыскивает милиция" smile:D smile:D
Константин  (jFinder)
#
Что-то нет вестей от Алексея... Никто не в курсе в каком ОВД он сегодня ночевал? smile:idea:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Подозреваю, что сам опишет в новой книге: "Исповедь кардера в ОВД" smile:D
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
ноно=))) купюру успешно сплавил подруге, она часто в Европу катается. дала мне за нее рубликов российских.
хотя мысль засунуть купюру в банкомат альфы осталась=) сегодня постираю рублей 100, чтобы не жалко было, и попробую smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Вспомнился, почему то, рассказ Задорнова о студентах, которые от скуки решили выяснить: пробьёт пудовая гиря канализационный люк или нет, если её кинуть с балкона общежития smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
А мне вот интересно, не станет ли Вас потом Ваша подруга поминать недобрым словом. smile:wall: Я имею в виду, поменяют ли ей эту купюру в Европе или скажут, что самое важное на этой купюре безвозвратно выстирано? Проинформируйте потом, хорошо? Тогда на будущее буду знать, куда девать постиранные деньги! smile:|
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
блин, после обращения запятую забыл поставить, стыдно перед филологом smile:oops:
правильно будет так:
Марина, обязательно сообщу. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ой, я сама, бывает, в спешке про всё забываю: и про запятые, и про деньги. Поэтому с интересом буду ждать развития событий, Алексей! smile:nunu:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, да! Тоже интересно, как подругу Алексея из Европ высылать будут smile:D
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
но-но=) она ж потом приедет и мне по голове настучит=)
fulltime  (fulltime)
#
В "Евроньюс" высылку покажут. В рубрике "ноу комментс" smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А по НТВ - настучание по голове smile:D
Мда...
А вывод из всего этого один:
Действительно, "не стирайте евро"... smile;)
Андрей Карповский  (uncoral)
#
Откуда в банке узнали, что купюра стиранная, ультрафиолет?
а если под ливень попал летом?
Алексей Малов  (AlekceyM)
#
В банке с помощью ультрафиолета увидели, что с купюрой что-то не так. А то, что она постиранная сообщил я.
Bru  (Bru)
#
Постиранныа купюра в ультрафиолете начинает светиться полностью, а не только отдельные фрагменты и нити. smile:)
Эдуард Доронин  (eduard@list)
#
Да, ситуация обидная. Зато будет в путешествии интересный квест smile;)
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