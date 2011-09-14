Произошел тут у меня случай "отмыва бабла" . А если точнее, то забыл в джинсах купюру в 50 евро и успешно закинул в стиральную машинку. Заметил, конечно, уже во время повторного надевания сего предмета одежды и был приятно удивлен. Думаю, пойду сейчас в банк и поменяю их на родные рублики. Но не тут то было. В двух коммерческих банках меня культурно послали и посоветовали обратиться в СберБанк, что и сделал.
Пришел. Отстоял очередь в 45 минут (это ведь СберБанк, как без этого) и добрался до операционной кассы. И ожидало меня там новое знание о валюте.
Не меняют у нас, оказывается, стиранные евро на рубли. Надо писать заявку и, отправив вашу купюру в Европу на экспертизу, спустя три месяца ее возможно рассмотрят. Ну и совет хороший дали - забить ни сие дело и потратить эту купюру при поездке по Европе, там ее примут без проблем.
Вывод: не стирайте, люди, Евро!
P.S. купюра, кстати, в отличном состоянии. Видимо во время стирки там какие-то опознавательные знаки повредились.
А.М.
Комментарии 36
Ну и к производителю стиральной машины.
А к производителю джинсов - сам бог велел, за то, что у них карманы не герметичные.
хотя мысль засунуть купюру в банкомат альфы осталась=) сегодня постираю рублей 100, чтобы не жалко было, и попробую
правильно будет так:
Марина, обязательно сообщу.
Мда...
А вывод из всего этого один:
Действительно, "не стирайте евро"...
а если под ливень попал летом?