Неужели и политики занимаются кардингом?

Друзья, я в шоке! Сегодня мониторя все хак- и кардинг форумы наткнулся на очень интересный пост (вот ссылка, не реклама http://forum.xakep.ru/m_2185263/tm.htm. Некий Роман Доброхотов (если верить приведенным в постах ссылкам, то политик и общественный деятель, выпускник МГИМО, оппозиционер (как принято нынче называть всех, кто против ВВП), решил себе купить брендовую рубашку и оплатить ворованной кредиткой.
Дожили...!
Вот начальный пост топикстартера:
Извините, что пишу сюда, но я увидела здесь объявления кардинг тематики. Мой вопрос как раз по этой теме. Совсем недавно у нас (магазин shop.fott.ru) приобрел товар (Рубашка "Norse Projects Anton Oxford Universal Blue") некий Роман Доброхотов проживающий по адресу Литовский бульвар 5/10 кв. 163. Он оплатил заказ, но позже выяснилось, что оплата проводилась ворованной американской кредитной картой. Наш биллинг сказал, что это работа кардера и придется вернуть деньги держателю карты.
Посоветуйте куда обращаться в таких случаях и как с этим бороться?
Спасибо.
Комментарии 7
>xakep.ru
Does not compute
хакер.ру - форум популярного журнала Хакер, именно там собирается вся необученная молодежь и именно там можно найти интересные ляпы=)
Вы бы еще Беррилия назвали политиком.
Не только на Хакере можно найти интересные ляпы оказывается.
Не поддерживайте вирусные "рекламки" людей, статус которых вам не известен. Так вы поддерживаете и расширяете их популярность.
Кто такие социальные затейники и каково их назначение, вы можете посмотреть в книге Дж. Шарпа "От диктатуры к демократии".