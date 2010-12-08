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Неужели и политики занимаются кардингом?

08.12.2010 19:25 7 3 142 просмотра
Друзья, я в шоке! Сегодня мониторя все хак- и кардинг форумы наткнулся на очень интересный пост (вот ссылка, не реклама http://forum.xakep.ru/m_2185263/tm.htm. Некий Роман Доброхотов (если верить приведенным в постах ссылкам, то политик и общественный деятель, выпускник МГИМО, оппозиционер (как принято нынче называть всех, кто против ВВП), решил себе купить брендовую рубашку и оплатить ворованной кредиткой.
Дожили...!

Вот начальный пост топикстартера:

Извините, что пишу сюда, но я увидела здесь объявления кардинг тематики. Мой вопрос как раз по этой теме. Совсем недавно у нас (магазин shop.fott.ru) приобрел товар (Рубашка "Norse Projects Anton Oxford Universal Blue") некий Роман Доброхотов проживающий по адресу Литовский бульвар 5/10 кв. 163. Он оплатил заказ, но позже выяснилось, что оплата проводилась ворованной американской кредитной картой. Наш биллинг сказал, что это работа кардера и придется вернуть деньги держателю карты.
Посоветуйте куда обращаться в таких случаях и как с этим бороться?
Спасибо.

Комментарии 7

Дмитрий Ухов  (udex)
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>хак- и кардинг форумы
>xakep.ru
Does not compute
Алексей Малов  (AlekceyM)
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а конкретнее?
хакер.ру - форум популярного журнала Хакер, именно там собирается вся необученная молодежь и именно там можно найти интересные ляпы=)
Артур Немезов  (Whitemute)
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Доброхотов - политик. smile:D smile:D

Вы бы еще Беррилия назвали политиком.
Не только на Хакере можно найти интересные ляпы оказывается.
Не поддерживайте вирусные "рекламки" людей, статус которых вам не известен. Так вы поддерживаете и расширяете их популярность. smile:shuffle:
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Артур, а кто такой этот Доброхотов? Я просто исходил их статьи на ВИКИ. Расскажите подробнее, интересно ведь =)
Артур Немезов  (Whitemute)
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Насколько мне известно, это тот самый Добр***хотов - который начал свою деятельность с мелкого хулиганства на выступлении Д. Медведева. Судя по моим данным, занимается стратегией "31", "несогласными" и т.д., вроде как агент ("социальный затейник" по Дж. Шарпу; как и Навальный) влияния "яблочников". Лично для себя, я давно уяснил, что это в принципе достаточно согласованные затейники Кремля (типа левой руки, или левой головы орла, как вам угоднее). Правая голова Кремля - это Наши, Идущие вместе, и т.д., левая голова - Несогласные, 31 и прочие.

Кто такие социальные затейники и каково их назначение, вы можете посмотреть в книге Дж. Шарпа "От диктатуры к демократии".
Артур Немезов  (Whitemute)
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Я бы рекомендовал бы вам, кстати, замазать несколько букв в Фамилии указанной вами, дабы не создавать 1) медиаповод 2) не привлекать троллей 3) не делать рекламы сомнительным личностям. smile;)
fulltime  (fulltime)
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Тогда автору всю статью замазать придется, ибо она сразу превращается в "ни о чем".НЛ
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