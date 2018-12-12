О реальной мотивации людей, берущих ипотечные кредиты

Процентная ставка по кредиту для потребителя означает цену, которую он платит за желание потреблять сегодня, а не завтра. Хочешь купить сегодня, а денег нет? - плати проценты. Напротив, тот, кто отказывается от текущего потребления, в пользу будущего (сберегает деньги в банке) - получает за это бонус в виде процентов по депозиту. Поэтому в общем случае (при положительных реальных ставках) заемщик всегда будет финансово проигрывать кредитору. Он не может сдерживать свои "шопоголические" порывы - и потому платит. А другой умеет - и наоборот зарабатывает.Ипотека - как частный случай потребительского кредитования (со своими нюансами, о которых ниже) - аналогичная история. Именно поэтому выбравший ипотеку в общем случае будет переплачивать по сравнению с арендующим жилье (предполагается, что тот кладет в банк сэкономленную разницу на процентах).Чтобы понять это, возьмем сначала более простой случай потребительского кредитования на покупку обычного товара, например айфона в кредит. Что заставляет человека брать кредит по ставке 20+?? Очевидно, дело не в риске, не в "ставке дисконтирования" и, конечно, еще меньше в трезвом расчете. Он, конечно, может рассказывать, что без айфона его доходы сократятся, но всем понятно, что это ерунда. Совершенно очевидно, для человека никогда в жизни затраты на эти проценты не окупятся, ни при каких раскладах. Все банально и просто: человек хочет заполучить айфон здесь и сейчас, а что будет потом, думать об этом ему недосуг, поскольку он пользуется принципом Скарлетт О'Харра - "я подумаю об этом завтра". И за это свое желание он платит свою цену - проценты по кредиту.Теперь, чем отличается покупка в ипотеку? Принципиально - ничем! Это точно такое же желание приобрести квартиру сегодня, когда денег на это нет, а не завтра, когда они появятся. И за это тоже должна выплачиваться своя цена - процент, затраты по которому естественно будут выше, чем если этот кредит не брать (т.е. арендовать). Да, ипотечный кредит намного лучше, чем потребительский - так как часть затрат все же можно отбить, если сдавать квартиру или самому жить в ней, и если повезет - и цены на квартиры пойдут вверх - такой человек может даже выйти в плюс. Некая "бизнес составляющая" здесь может найтись, но люди, которые пытаются доказать, что их мотивация чем-то отличается от мотивации человека, покупающего айфон – чаще всего обманывают и себя, и окружающих.См. также: