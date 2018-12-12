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О реальной мотивации людей, берущих ипотечные кредиты

12.12.2018 11:14 6 1 339 просмотров
Процентная ставка по кредиту для потребителя означает цену, которую он платит за желание потреблять сегодня, а не завтра. Хочешь купить сегодня, а денег нет? - плати проценты. Напротив, тот, кто отказывается от текущего потребления, в пользу будущего (сберегает деньги в банке) - получает за это бонус в виде процентов по депозиту. Поэтому в общем случае (при положительных реальных ставках) заемщик всегда будет финансово проигрывать кредитору. Он не может сдерживать свои "шопоголические" порывы - и потому платит. А другой умеет - и наоборот зарабатывает.

Ипотека - как частный случай потребительского кредитования (со своими нюансами, о которых ниже) - аналогичная история. Именно поэтому выбравший ипотеку в общем случае будет переплачивать по сравнению с арендующим жилье (предполагается, что тот кладет в банк сэкономленную разницу на процентах).

Чтобы понять это, возьмем сначала более простой случай потребительского кредитования на покупку обычного товара, например айфона в кредит. Что заставляет человека брать кредит по ставке 20+?? Очевидно, дело не в риске, не в "ставке дисконтирования" и, конечно, еще меньше в трезвом расчете. Он, конечно, может рассказывать, что без айфона его доходы сократятся, но всем понятно, что это ерунда. Совершенно очевидно, для человека никогда в жизни затраты на эти проценты не окупятся, ни при каких раскладах. Все банально и просто: человек хочет заполучить айфон здесь и сейчас, а что будет потом, думать об этом ему недосуг, поскольку он пользуется принципом Скарлетт О'Харра - "я подумаю об этом завтра". И за это свое желание он платит свою цену - проценты по кредиту.

Теперь, чем отличается покупка в ипотеку? Принципиально - ничем! Это точно такое же желание приобрести квартиру сегодня, когда денег на это нет, а не завтра, когда они появятся. И за это тоже должна выплачиваться своя цена - процент, затраты по которому естественно будут выше, чем если этот кредит не брать (т.е. арендовать). Да, ипотечный кредит намного лучше, чем потребительский - так как часть затрат все же можно отбить, если сдавать квартиру или самому жить в ней, и если повезет - и цены на квартиры пойдут вверх - такой человек может даже выйти в плюс. Некая "бизнес составляющая" здесь может найтись, но люди, которые пытаются доказать, что их мотивация чем-то отличается от мотивации человека, покупающего айфон – чаще всего обманывают и себя, и окружающих.

См. также:
Казусы нерационального поведения: Выплачу ипотеку буду жить в своем; арендуя - останусь ни с чем

"Новостройки" - это не квартиры!

Комментарии 6

stolki  (stolki)
#
Арендовать конечно прекрасно, но когда один.
для семьи жить на птичьих правах, когда в любой момент окажешься с чемоданами и на улице, и вместо работы будешь бегать искать новую аренду....
сомнительное я скажу удовольствие.
в России аренда квартир дикий рынок, где ни гарантий не стабильности. Ипотека стабильна и понятна, заехал, живи и работай.
Экономически по деньгам разница в 10-15% стоит душевного спокойствия.
Маслов Дмитрий  (maslovdm)
#
Цитата
stolki пишет:
Арендовать конечно прекрасно, но когда один.
для семьи жить на птичьих правах, когда в любой момент окажешься с чемоданами и на улице, и вместо работы будешь бегать искать новую аренду....
сомнительное я скажу удовольствие.
в России аренда квартир дикий рынок, где ни гарантий не стабильности. Ипотека стабильна и понятна, заехал, живи и работай.
Экономически по деньгам разница в 10-15% стоит душевного спокойствия.


Вы сравниваете не аренду и ипотеку, а аренду и "жить в своем". Взять ипотеку не равно "жить в своем", потому что квартира вам не вполне принадлежит. И никакого душевного спокойствия не будет, пока не расплатишься с кредитом.
stolki  (stolki)
#
Цитата
Маслов Дмитрий пишет:
Цитата
stolki пишет:
Арендовать конечно прекрасно, но когда один.
для семьи жить на птичьих правах, когда в любой момент окажешься с чемоданами и на улице, и вместо работы будешь бегать искать новую аренду....
сомнительное я скажу удовольствие.
в России аренда квартир дикий рынок, где ни гарантий не стабильности. Ипотека стабильна и понятна, заехал, живи и работай.
Экономически по деньгам разница в 10-15% стоит душевного спокойствия.


Вы сравниваете не аренду и ипотеку, а аренду и "жить в своем". Взять ипотеку не равно "жить в своем", потому что квартира вам не вполне принадлежит. И никакого душевного спокойствия не будет, пока не расплатишься с кредитом.


Банк не выгоняет вас из квартиры потому что ему нужно там пожить самому, понадобились деньги и он её решил продать, вы с ним поругались и т.п.
Мне всеравно в своём или не своём. Я говорю о рисках и влекомых ими затратах, которые в статье не учтены. За бугром, где аренда официальная с договором разницы нет.
Выполняй условия договора и живи спокойно, что у нас с ипотекой, что там с арендой.
И, кто вам сказал что квартира в ипотеке вам не принадлежит? Вполне принадлежит, можете в ней где хотите гвозди вбивать, обои менять, и даже перепланировки сделать. С не своей квартирой так не получится.
А вот поменять собственника ваша квартира в ипотеке не сможет, и конечно если не отдавать долг, её продадут с целью вернуть долг. Но это уже вариант не исполнения вами своих обязательств. Если не платить аренду тоже на улице окажешься.
А вот вариант когда сам выполняешь условия договора с нашей дикой арендой, то можешь так же оказаться на улице в течение одного дня. Выполняя условия ипотеки такого не будет.
karpovalal
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У айфона и квартиры принципиально разное утилитарное наполнение. Квартира относится к товарам жизненно важным, айфон - нет. Т.е. без смартфона жить можно (я живу же). Без квартиры жить нельзя, арендована она или ипотечна.

Эластичность спроса для этих товаров соответственно разная. Рынки США и РФ свидетельствует: квартиры покупались в ипотеку и тогда, когда ставки по кредитам были выше 15%, и тогда, когда ниже 5%. Айфон в кредит человек не купит, когда есть нечего - а квартиру купит.

> За бугром, где аренда официальная с договором разницы нет. Выполняй условия договора и живи спокойно

Мне кажется, это миф эпохи становления рыночных отношений. Без договора сдавать будет сомнительная публика другой сомнительной публике.

> Именно поэтому выбравший ипотеку в общем случае будет переплачивать по сравнению с арендующим жилье (предполагается, что тот кладет в банк сэкономленную разницу на процентах).

Большая проблема в том, что ипотечные платежи уже приблизились к стоимости аренды. И если в случае хороших квартир это не так, то в случае массового окраинного жилья...
Маслов Дмитрий  (maslovdm)
#
Цитата
karpovalal пишет:
У айфона и квартиры принципиально разное утилитарное наполнение. Квартира относится к товарам жизненно важным, айфон - нет. Т.е. без смартфона жить можно (я живу же). Без квартиры жить нельзя, арендована она или ипотечна.

Эластичность спроса для этих товаров соответственно разная. Рынки США и РФ свидетельствует: квартиры покупались в ипотеку и тогда, когда ставки по кредитам были выше 15%, и тогда, когда ниже 5%. Айфон в кредит человек не купит, когда есть нечего - а квартиру купит.

> За бугром, где аренда официальная с договором разницы нет. Выполняй условия договора и живи спокойно

Мне кажется, это миф эпохи становления рыночных отношений. Без договора сдавать будет сомнительная публика другой сомнительной публике.

> Именно поэтому выбравший ипотеку в общем случае будет переплачивать по сравнению с арендующим жилье (предполагается, что тот кладет в банк сэкономленную разницу на процентах).

Большая проблема в том, что ипотечные платежи уже приблизились к стоимости аренды. И если в случае хороших квартир это не так, то в случае массового окраинного жилья...


<Квартира относится к товарам жизненно важным
Типичное заблуждение. Квартира с экономической точки зрения - товар-роскошь, а не необходимое благо (=высокая эластичность спроса по цене и по доходу)

<Эластичность спроса для этих товаров соответственно разная. Рынки США и РФ свидетельствует: квартиры покупались в ипотеку и тогда, когда ставки по кредитам были выше 15%, и тогда, когда ниже 5%. Айфон в кредит человек не купит, когда есть нечего - а квартиру купит.

Прямо одно сомнительное утверждение на другом.
Еще раз: эластичность спроса на квартиры высокая. Это значит, что при снижении цены спрос растет быстрее (чем снижается цена). При снижении затрат по кредиту то же самое (мы это увидели совсем недавно: ставки снизились с 10 до 9% и сразу народ как обезумел и начал расхватывать все что плохо лежит).
Айфон - тоже разумеется престижное благо и тоже с высокой эластичностью. В этом плане блага похожие.

"Когда есть нечего - покупают квартиру" - да нет. Все наоборот - сначала покупают квартиру, а потом есть нечего (т.к. денег не осталось). Когда реально жрать нечего, никто не будет квартиру покупать, да и не на что будет.

<Большая проблема в том, что ипотечные платежи уже приблизились к стоимости аренды. И если в случае хороших квартир это не так, то в случае массового окраинного жилья...
Да, это проблема. И это приведет (привело) к росту цен на квартиры (недолгому, но росту), так что соотношение восстановится. Так что возможно кто-то выиграл, взяв ипотеку. Хотя большинство всегда проигрывает. Выиграть можно, если берешь ипотеку в начале кредитного цикла, то есть когда за тобой еще много тех, кто возьмет кредит на объект выросший в цене, тогда ты сможешь "закрыться" об них. Сейчас понятно, что рост цен как постоянное явление возможно если постоянно увеличивать объемы ипотеки. То есть в этом году 3 трлн, в 2019 -4 трлн, в 2020- 5 трлн. То есть постоянно наращивать выдачу. Тогда цены будут устойчиво расти. Но все понимают, что это нереально: слишком многие уже затарились, а новые когорты покупателей будут все более низкого качества. Да и банки не могут просто так раздавать такие объемы
anatolius  (anatolius)
#
Цитата
Некая "бизнес составляющая" здесь может найтись, но люди, которые пытаются доказать, что их мотивация чем-то отличается от мотивации человека, покупающего айфон – чаще всего обманывают и себя, и окружающих.
разница таки есть и немаленькая:
1. без айфона можно прожить, а без жилья нет.
2. проценты по ипотеке намного ниже чем по кредиту на айфон.
3. в период бурного роста цен на жилья приобретении его в ипотеку давало еще и экономический профит.
4. душевный комфорт в виде своего жилья с хорошей планировкой и в хорошем месте тоже имеет свою ценность, такую какую никакой айфон дать не в состоянии.
5. риск девальвации рублевых сбережений никто не отменял и полученные от вкладов проценты легок могут превратиться в ничто, такое в истории нашей страны было не один раз за не самый длинный исторический период.

P.S. в чем ценность денег если их не тратить?
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