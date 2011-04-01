Предупреждения

Мы постепенно привыкаем, что нас порой предупреждают о казалось бы странных и очевидных вещах. Что в стакане с напитком может быть что-то горячее, что Сникерс "Три ореха" может содержать арахис, что алкоголь - яд, что сигареты вызывают тяжёлые заболевания. Кто-то даже в шутку говорит, что стикер на компьютере "Intel Inside" - это тоже warning label. Какие-то из таких предупреждений восходят к зарубежным корням фирмы-изготовителя, где подобные надписи - это защита от потребительского терроризма, часть надписей - это обязанность, вменённая законом.
Не так давно мне стало известно, что среди законодателей витает инициатива обязать банки размещать предупредительные надписи и на банковских картах. Видимо, многочисленные жалобы граждан возымели действие. Ну что ж, получите. Вас предупредили обо всём. На площади не менее 30% изделия, а не микрошрифтом в общих условиях.
@.
Комментарии 20
В тему и а самое главное ВОВРЕМЯ!
кредитные карты (банк. карты) и банкомат - несовместимо (небезопасно)
А то следующим шагом будут не надписи, а фотографии....
Кредитная карта причина хронической головной боли