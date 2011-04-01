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Предупреждения

01.04.2011 00:32 20 1 993 просмотра
Мы постепенно привыкаем, что нас порой предупреждают о казалось бы странных и очевидных вещах. Что в стакане с напитком может быть что-то горячее, что Сникерс "Три ореха" может содержать арахис, что алкоголь - яд, что сигареты вызывают тяжёлые заболевания. Кто-то даже в шутку говорит, что стикер на компьютере "Intel Inside" - это тоже warning label. Какие-то из таких предупреждений восходят к зарубежным корням фирмы-изготовителя, где подобные надписи - это защита от потребительского терроризма, часть надписей - это обязанность, вменённая законом.

Не так давно мне стало известно, что среди законодателей витает инициатива обязать банки размещать предупредительные надписи и на банковских картах. Видимо, многочисленные жалобы граждан возымели действие. Ну что ж, получите. Вас предупредили обо всём. На площади не менее 30% изделия, а не микрошрифтом в общих условиях.

@.


Комментарии 20

XIIX  (XIIX)
#
Заценил!!!
В тему и а самое главное ВОВРЕМЯ!

smile;)
Першинг  (Першинг)
#
smile:idea: Очаровательно! С 1 апреля! smile:D
XIIX  (XIIX)
#
Классно смотрится - как пачка сигарет! smile:D
Вячеслав  (progopvv)
#
передача карты 3-ему лицу - потеря невинности smile;)
кредитные карты (банк. карты) и банкомат - несовместимо (небезопасно) smile;)
fulltime  (fulltime)
#
Это пять smile:D
Сергей Савельев  (kev)
#
Надо на кредитных картах ещё и фото бомжей размещать с надписью - "кредитная карта вредит вашему благосостоянию"...
Першинг  (Першинг)
#
А, кроме шуток, идея отличная. Но smile:| ещё никто не бросил курить, прочитав предупреждение на пачке! smile:D smile:cry:
Вячеслав  (progopvv)
#
Не пугайте;)
А то следующим шагом будут не надписи, а фотографии....
Першинг  (Першинг)
#
Фотографии чего?
Вячеслав  (progopvv)
#
фотографии вреда человеческому телу от сигарет (ну там, десны больные, зубы, легкие)
Першинг  (Першинг)
#
Ну эт для шибко впечатлительных. А человек разумный умеет абстрагироваться. smile:D
Вячеслав  (progopvv)
#
Либо будет допуслуга пр продаже - обернуть пачку черным скотчем smile;)
Першинг  (Першинг)
#
Ну почему уж сразу чёрным? Можно футлярчики гламурные придумать! smile:inlove:
Першинг  (Першинг)
#
Бизнес-идея! smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

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