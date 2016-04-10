Годовая отчетность гостиницы прекрасна.
На миллиард рублей основных средств в Национале добавляется еще 7,5 млрд финансовых вложений - не гостиница, а инвесткомпания.
Финвложения - это в основном предоставленный займ оффшору Dumlior overseas ltd
Источник - естественно Сбербанк. Здание и право аренды земли заложены по залоговой стоимости в 110 млн долл.
Срок погашения займа - 2022 г.
Кроме этого, Националь выступает поручителем перед Сбербанком по кредитам других обществ группы еще на миллиард баксов с лишним.
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7710874221/?DTI=8
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