Собрание акционеров банка Абсолют утвердило потенциальные сделки с заинтересованностью. Теперь можно в одном месте увидеть сколько разных контор так или иначе связано с Абсолютом и наследниками РЖД

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sUT2G0axq0efP-C8aIZDW0g-B-B