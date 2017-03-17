Цитата
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: ПАО «Открытые инвестиции»; Российская Федерация, г. Москва; ИНН 7702336269; ОГРН 1027702002943.
..
2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 759 500 штук; 4,9899%.
2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 3 000 000 штук; 19,7099%.
2.9. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 07.03.2017 года.
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g0zhs8B6Uka9CsOdyR4J4g-B-B
Комментарии 0