МКБ закладываает акции "ОПИНа" в Промсвязьбанке
Цитата

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Промсвязьбанк»

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование организации, право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: ПАО «Открытые инвестиции»; Российская Федерация, г. Москва; ИНН 7702336269; ОГРН 1027702002943.
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2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания: 759 500 штук; 4,9899%.
2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 3 000 000 штук; 19,7099%.
2.9. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: 07.03.2017 года.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g0zhs8B6Uka9CsOdyR4J4g-B-B