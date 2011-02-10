Оценка сайта Абсолют-банка

Сегодня рассматриваем сайт Абсолют-банка. При посещении главной страницы сразу бросается в глаза интересный хорошо выполненный логотип. А потом уже глаза начинают разбегаться… Здесь находится огромное количество активных ссылок, бесчисленное количество пунктов меню, которые, наверняка, в своей совокупности вызывают ощутимое раздражение у пользователя. В завершении этой путаницы внизу еще и бегущая строка – пережиток 90-х.
Вся главная страница сплошное меню – здесь 3 горизонтальных и 2 вертикальных меню! Причем пункты меню дублируют друг друга! Благодаря этому теряется уникальность каждой ссылки и каждого баннера. Скорее всего, сначала было только левое вертикальное меню, но когда поняли, что оно не работает, то сделали еще и горизонтальное дублирующее меню. Такое впечатление, что у дизайнера была установка – чем больше пунктов меню, тем чаще по ним будут кликать. Но установка эта неправильная, иначе бы на пультах управления также дублировали кнопки включения.
При беглом осмотре бросились в глаза следующие недостатки - карта банкоматов не полная. На ней отмечено только 14 точек, хотя всего банкоматов в Москве 35. Он-лайн консультанта было бы целесообразно вывести не слева, а справа к остальным контактам. Пункты выдачи наличных сортируются непонятно как, вернее вообще никак. Банк тем самым обрекает клиентов на долгий и нудный поиск банкоматов.
Я попытался взять кредитную карту. В поисках карты на главной странице я заблудился, словосочетание «кредитная карта» там мною не обнаружено. В кредитных продуктах найти ее также не удалось, в разделе «пластиковые карты» представлены лишь названия Visa Gold, Visa Platinum и так далее - кредитные они или дебетовые нигде не поясняется. И только после 6го клика я наконец-то отыскал то, что нужно. Хочется отметить, что не помещать кредитные карты в раздел «кредитные продукты» как минимум странно, не говоря о том, что для банка это просто убыточно! При клике на заказ карты появляется он-лайн заявка – хорошо, что хоть это есть.
При попытке сделать вклад я тоже немного растерялся. На главной странице мне предложено сделать это в трех местах. Мало того, что это абсолютно не функционально, у меня еще сложилось впечатление, что это какой-то завуалированный крик о помощи). Однако, при клике на раздел «вклады» приятно удивила дифференциация кредитов исходя из потребностей пользователя.
Комментарии 2
У Вас офигенный сайт зашла и просто застыла;) Замечательный сайт.