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ИТ в небе. Основано на реальных событиях

18.08.2014 12:03 3 1 370 просмотров
Всем известный кинематографический штамп показался мне забавным и вполне подходящим для заголовка этого поста. Интрига в том, что речь сегодня не о банкинге. Вас ждет гораздо более эмоциональный рассказ.

В нашей команде есть любитель всякого экстрима по имени Дмитрий. В один прекрасный день он заявил, что летал на дельталете (раньше это называлось мотодельтапланом). Т.к. я с детства испытывал тягу к авиации и даже пытался построить настоящий планер, то данное известие пробудило во мне детские мечты и твердое желание полетать.

Вообще, дельтаплан (это только крыло, без мотора, но тоже летает) - штука для настоящих романтиков, которые еще не все вымерли в наше прагматичное время. Но на дельтаплане надо прыгать с горы, а дельталет - это когда к крылу дельтаплана приделывают одно- двухместную тележку с мотором, что позволяет ему взлетать с ровной площадки небольшого размера. Тем, кто привык летать на боингах и прочих эйрбасах, такая конструкция покажется смешной, но именно эта штука сможет подарить ощущение полета, которое очень слабое в больших самолетах.



Итак, на одной из посиделок я предложил выбраться всем коллективом и полетать. Согласие было практически единодушным, хотя впоследствии смогли не все, но желающих летать набралось 8 человек. Этим мы несказанно обрадовали пилота. Думаю, такая оптовая закупка была у него впервые. Однако, нам слегка не повезло. В этот день саратовский аэроклуб (в котором, кстати, учился летать Гагарин) проводил чемпионат по парашютному спорту, и вылеты дельталетов были возможны только в "окнах" между прыжками парашютистов. Зато мы побывали еще и на чемпионате smile:) ! Очень интересно было наблюдать за полетом и приземлением этих смельчаков, среди которых оказалось немало девушек.

Поскольку это мероприятие я совместил с празднованием своего ДР, то, ожидая "окна", мы уже начали накрывать стол, когда подошел Василий Иванович (так зовут командора) и пригласил на взлет. Пользуясь служебным положением и правами именинника, первым вызвался я. Несмотря на жаркий вечер, мы предупредительно взяли с собой ветровки, т.к. на скорости 80-100 км/ч в открытой кабине совсем не жарко.

Если бы я не знал, что эта штука летает, я бы никогда не доверил этому свою жизнь. В любой машине чувствуешь себя более защищенно. Сначала мне дали мотоциклетный шлем, но когда увидели, что я с фотоаппаратом, поменяли его на смешной такой шлем с очками, в котором, наверное, отец (или дед) Василь Иваныча мессеры сбивал. И это еще не весь хардкор. Ремень, которым меня пристегнули, был всего лишь поясным. Я-то всегда думал, что на летательных аппаратах везде четырехточечные... Кстати, движок завелся не сразу. Не скажу, что меня это испугало, т.к я вполне удовлетворился объяснением помощника Василь Иваныча, что бензин испарился в карбюраторе. Действительно, с карбюраторными это обычное дело.



Летное поле саратовского аэроклуба - это просто обычное поле, на котором время от времени скашивают траву. Где скосили - там и ВПП. А еще там очень много кротовых нор. От места посадки мы очень долго выруливали до стартовой точки. Я все ждал, когда же мы взлетим, и очень боялся, что попадем колесом в кротовую нору. Это было самым страшным в данном мероприятии.

Когда минут через 7-8 мы доехали, наконец, до старта, разгон оказался совсем маленьким, метров 30-50, мы гораздо больше колесили по полосе. И, поднявшись метров на 30, мы отправились в полет над окрестностями. Пейзаж с высоты был захватывающим. Широкие просторы полей, озера, зеленые посадки - с высоты это видно все и сразу.

С моей точки зрения, Василь Иваныч полностью оправдал свое имя-отчество. Это я понял, когда снижаясь (практически пикируя) на скорости 100 км/ч, мы неслись к озерной глади, и я уж подумал было, что мы заденем воду. Но мы снова ушли вверх и полетели удивлять водителей, которые ехали по окружной дороге. Полетали и над дорогой, и рядом, чуть ли не на уровне окон автомобилей. Многие притормаживали, махали нам, снимали на телефоны, мы отвечали на приветствие. Еще больше восторгов наш аппарат вызывал у отдыхающих на озерах. Была пятница, вечер, все уже навеселе, а тут еще и мы на чудо-аппарате smile:) .

Посадка прошла очень мягко. По отзывам остальных участников, все также ожидали более сильного удара. До наступления темноты покататься удалось всем желающим благодаря некоторым нарушениям Василия Ивановича - пару раз он взлетал сразу, не катаясь до взлетной полосы. Когда стемнело, все полеты прекратились - полоса не подсвечивается, да и навигации на борту дельталета никакой нет.

Теперь моя мечта - полетать на планере. Но в Саратовском аэроклубе, к сожалению, такого пока нет.
И напоследок, немного о грустном. Весь полет я снимал видео, но потом, еще переполненный эмоциями, видимо, отключившими разум, удаляя плохие фотки, случайно удалил и видео smile:((. Восстановил я его только частично - все равно выдает ошибки при просмотре. Поэтому спасибо Алексею Гаврищук, за то, что разрешил опубликовать свое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=KGBo9XzCXDw

P.S. Лена, наверное, единственная, кого шлем не уродует ))

Комментарии 3

В  (Cheerokee)
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Летал на таком же с поплавками вместо колес, садившемся на реку smile:)
Море ощущений, особенно от вибрации при полете )) виды, конечно, захватывающие, но поначалу тупо боишься что конструкция развалится или в полете или при "приводнении" smile:D
Евгений Подбельский  (podbelskiy)
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Хм, гидродельталет))! Не знал, что такие бывают... Думаю, такая штука еще интереснее: взлет-посадка на воде - это еще круче smile:thumbsup:
В  (Cheerokee)
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Адреналина больше точно smile:D
А так --- просто посадка и высадка на пристани и не надо искать ровное место для взлета/посадки smile:pardon:
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