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Летнее настроение или куда поехать в отпуск.

29.03.2011 21:25 44 1 898 просмотров
Близится лето, настроение не рабочее. Начали думать, куда бы податься. Эта проблема встает теперь перед нами каждое лето. Раньше ездили в Европу на экскурсии, были в Китае, Америке, в общем много где были. Сейчас ездим с сыном, ему еще нет 4 лет. Турция, Египет, Турция, Турция.... надоело... в прошлом году пытались освоить Болгарию. Привезли оттуда жуткую кишечную палочку у малыша. Потом стали ездить по России, были на Селигере, в Подмосковье. В этом году хочется что-то нового. Что можете посоветовать? Где вы летом отдыхаете с детьми?
Проблемой сейчас это стало и потому, что дольше 4 часов лететь бы не хотелось, экскурсионные туры нам не по зубам. И как вы считаете, в свете войны в Ливии, не страшно ли отправляться в Европу, слышала, что многие отказываются от Кипра в свете расположения там военной базы НАТО. В общем, голова кругом. Жду советов. Спасибо smile:)

Комментарии 44

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
слышала, что многие отказываются от Кипра в свете расположения там военной базы НАТО

доолго думал...сия логика мне недоступна
Елена Пушникова  (Алёна))
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Дим, мне турагент так сказала, что слышала, то и говорю smile:|
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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вот мне и интересно что за логика в этом. ты конечно не спросила. может сама понимаешь
я кстати только что приехал сам из поездки, но она была правда более деловой, чем отдых
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну так было сказано, что Ливия угрожает сбросить бомбу на Европу и т.д. и т.п.
Я слышала, ты был в Китае? Где именно? Что видел интересного? Что понравилось, что нет? Или ты отдельным постом выложишь?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
напишу скорее всего. а про бомбу...это жесть, как говорится. больные люди с больной фантазией, прости Господи...
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну больные не больные, а зерно сомнения посеяли smile:D
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну... а по теме все-таки. Ты же практически единственный, кто был ну в оооочень многих странах. Что мог бы посоветовать?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Это вопрос типо-какую машину купить? нужен бюджет, предпочтения. тебе вот наверное Турцию и посоветовал бы)
Кирилл  (Kirill)
#
С ребенком - Хорватия. Там море чистое. Хотя после Турции покажется дороговато.
qaq  (qaq)
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Я бы Черногорию посоветовал, а именно г.Будва. Соответственно море, пляж... Что мне нравится обычно температуре в сезон не сильно переваливает за 30.Из достопримечательностей посоветовал бы монастырь Рождества Богородице, там можно увидеть «десную руку». Город сам не большой, в идеале нужно брать машину и колесить. Если есть шенген, можно съездить в Италию (в г.Бари) на пароме. Я езжу в Черногорию своим ходом, благо есть, где остановиться. Беру билет S7 (около 350 евро туда и обратно) и в перёд. Языкового барьера почти нет.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, спасибо, Хорватию и Черногорию посмотрю, в июне море там уже теплое?
qaq  (qaq)
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В июне еще прохладно,самый оптимал июль-август.
fulltime  (fulltime)
#
Во-первых, в Черногории в отличии от Турции не развита детская анимация (если это Вам интересно, конечно)
Во-вторых, Будва все-таки шумное место. Бечичи гораздо спокойнее, хотя и находится рядом.

В Черногории большинство пляжей мелкая галька. В Хорватии много платформ.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
В Хорватии море всегда прохладненькое,правда водичка прозрачная(Дубровник).В Турции не была.поэтому сравнивать не могу.А в Черногории тоже неплохо,природа красивая.русских туристов побольше,чем в Хорватии,цены в евро,на мой взгляд не совсем соответствуют кажеству обслуживания.В Будве очень людно,но может это и неплохо для ребенка,будет с кем поиграть на плаже.Тайланд очень и очень,особенно острова:Ко-Чанг,Самуй,Пхукет тоже неплохо,но лететь 9ч,а на Чанг и Самуй еще и внутренний перелет.Там еще и нужно по погоде ориентироваться,не забывать про сезон дождей.А можно Испанию рассмотреть как вариант.У Екатерины Суворовой поспрошайте,она там была совсем недавно. smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Испания, Коста Дорада. Идеальное место для отдыха с детьми, их там полно. Море долго неглубокое - метров 300. Порт Авентура рядом, опять же.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Про Коста Дорада тоже слышала много хорошего. Надо и ее посмотреть.
Гектор  (Гектор)
#
Для пляжного отдыха с маленькими детьми Коста Дорада - идеальное место.
Шарухин Антон  (toshik80)
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В прошлом году прокатились своим ходом от Архангельска до Вологды, потом Ярославль, через Вологду в сторону Петрозаводска на знаменитые озера Карелии. Получил ни с чем не сравнимое удовольствие, хотя и провел за рулем очень много времени.
У нас потрясающе красивая страна и красивая природа. И ощущение полной свободы впридачу (рулю куда хочу).
Летом хотим до Хельсинки или Стокгольма своим ходом доехать
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Антон, Карелия это сказка, я очень хочу там побывать. Но сейчас цель немного другая, хочется моря и солнца. По поводу красот России согласна, совсем недавно открыла для себя такой отдых. Отдыхали на Волге с палатками, безуумно понравилось.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Вот! Вам тоже нравится
Прошлым летом, когда стояла безумная жара мы укатили на Пинегу (река такая) к сестре тестя. Две недели не было ни облачка температура под 35 и домик у тетушки на первой линии.
Оставили там за две недели на четверых 8000 рублей.
Жаль фотки тут выложить нельзя... Никакой Хургады не надо все коричневые вернулись с двумя ведрами брусники впридачу
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Антон,звучит впечатляюще!Где эта красота находится,в каких краях?Вероятно,от Москвы очень далеко.Что б не засорять "эфир"-можно в личку. smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Нет уж, давайте засорять эфир. Всем интересно же smile:) smile;)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Далеко от Москвы...
Все относительно. Это Архангельская область Пинежский район. С учетом того, что мой компаньон от Архангельска до Москвы за 11 часов "долетал", то не так уж и далеко. До Архангельска 1200 км и потом до Пинеги еще км 400.
Вы писателя Федора Абрамова знаете? Мы ездили на его Родину в деревню "Веркола".
Можете в яндексе набрать "Голубино". Тоже очень красивое место. Единственное на севере где есть карстовые пещеры, ну и река естественно. Летом бруснику и чернику там горстями можно собирать.
Оно того стоит хотя бы один раз там побывать
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Антон,спасибо!Очень заманчиво,тем более есть опыт таких дальних переездов на авто(очень романтично).Позвольте немного позанудствовать:Как там с дорогами?Понятно,что речь не идет о деревенских проселочных.От Москвы до Архангельска и этой самой загадочной Пинеги дороги нормальные,хотя бы в нашем понимании? smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Вы знаете более менее. Правда через 100 км от Архангельска асфальт заканчивается и начинается грунтовка, но она вполне сносная.
Мы на Mitsubishi Lancer проехали без проблем.
Есть конечно места где всего одна колея выложена из плит и если встретишь лесовоз, то прячься немедленно так как водитель пьяный и ему пофигу все, но в целом по грунтовке 80 км/ч ехать можно. А если по зимнику то все 110.
Через реку есть паромные переправы, т.е. заезжаешь на паром и он тебя перевозит на тот берег. Вобщем романтика
Что самое интересное на всех дорогах стоят указатели направлений. Не заблудишься.
На всякий случай обнадежу: трасса М8 (Вологда Архангельск) вся асфальтовая
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Спасибо! smile:)
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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что дольше 4 часов лететь бы не хотелось
Из экономии? Берите кредит. В бизнес классе ребенку будет комфортно и более 4 часов. Летом хорошо на Бали, если только радиация её не накроет.
Елена Пушникова  (Алёна))
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нет, не из экономии, боюсь ребенок не выдержит долгого перелета.
Летом хорошо на Бали, если только радиация её не накроет.
оптимистично... smile:D
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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наблюдала в дальних перелетах пассажиров гораздо более нежного возраста и вели себя они очень прилично,все зависит от самого ребеночка. можно взять с собой игровые приставки,ноутбук,что б мультяшки смотреть.Порой и взрослый дядечка очень плохо себя чувствует даже в бизнесс классе. smile:)
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Турция, Турция.... надоело...


А чем собственно надоело? Оптимальное соотношение цена - качество, можно сказать стандарт пляжного отдыха для дорогих россян, тем более при наличии детей. Та же Хорватия ил Черногория -то же Средиземное море каменистое, только дороже и сервис непредсказуемый. Ну Испания - песочек это хорошо, но и ценник растёт ещё выше...
Елена Пушникова  (Алёна))
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Ну наверное smile:) ответ куда ехать опять напрашивается сам собой smile:D Прав был Дима negoro, дорога мне в Турцию в 7 раз smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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конечно, прав. Имхо ты подсознательно хотела получить подтверждение своему выбору-турции. Полно людей на тревел-форумах, которые говорят так: предложите альтернативу Турции и я поеду туда но.. и начинается но... не более 3-4 часов лететь, довольно большая территория отеля, олинклюзив, анимация, сосны или что там сажают в Турции у отелей ну и т.д. перечисляют все признаки Турции и хотят ее найти в другом месте. Я всегда говорю: не надо искать Турцию в других странах, не надо, каждая страна хороша своим, а то все привыкли к этому единому стандарту и даже отойти на шаг от него уже боязно. Что, не так? Не нужна тебе Хорватия и Черногория, а нужна Турция smile;) Даже если ты сама себе в этом не хочешь признаться
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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smile:D Звучит очень убедительно:Все в Турцию! Дмитрий,у меня к Вам вопросик по Мьянме:Бывали там и что да как?Сдается мне,что где-то на просторах инета я читала именно Ваш отзыв о поездке в эту экзотическую страну.Если можно вкратце оплюсах и минусах,стоит-не стоит.Ваше мнение,как бывалого туриста очень интересует, рассказы и мнения всех форумчан приветствуются!
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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К сожалению, по Азии поездил мало, в Мьянме пока не был. Вот по всяким Америкам это велкам как говорится smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Спасибочки! smile:) Как соберусь в те края-сразу к Вам за советами! smile:) Меня,пока,все больше Европа-Азия-Африка привлекает.
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
предложите альтернативу Турции .. все привыкли к этому единому стандарту и даже отойти на шаг от него уже боязно


А невозможно предложить альтернативу Турции - она ведь подобие домашних тапочек или любимого дивана, не ждут от неё адреналина...Альтернативы - они для ищущих приключений и приятного преодоления трудностей, а Турция для желающих побыть недельку - другую посылкой DHL - доехал до шарика, и покатился по конвейеру ...
Елена Пушникова  (Алёна))
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Правы, конечно на все 100%. Вот только лично за себя могу сказать, что энергии у меня ооочень много и хочется побывать везде. Адреналина правда хочется не всегда. Но с ребенком же не поедешь в велотур по Карелии, например, или в тусовочные места Европы. Я сейчас иногда выбираюсь в такие походы, правда без семьи.
Придется ждать пока малыш подрастет smile:)
bushok  (bushok)
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smile:{} Лето, я так уже хочу лето. Мечтаю поехать на море и кутаться в теплой водичке.
А на самом деле будет так, я буду работать все лето, возможно, к концу августа мне дадут отпуск, но вряд ли я куда-нибудь поеду, потому что денег уже не будет, они потрачены на покупку машины в июле месяце smile:( (мои планы smile:shuffle: )
Amen  (Amen)
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А нам в Тунисе понравилось - ездили в Хаммамет полтора года назад, когда дочке было 4 года. Вроде револю.ция там уже закончилась...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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В Тунисе хороший песочек,море без особой живности,правда,бывают ядовитые медузки.Неплохие Спа-центры у них по демократичным ценам.Персонал очень приветливый.Раньше можно было и по стране покататься-съездить в Сахару,на солончаки да и всякие исторические места посмотреть,еще там неплохой зоопарк.Сейчас с ребенком,да и без,я бы не рискнула.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Всем спасибо за ответы. Мы определились с поездкой. Едем в Болгарию!!!!
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