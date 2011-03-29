Летнее настроение или куда поехать в отпуск.

Близится лето, настроение не рабочее. Начали думать, куда бы податься. Эта проблема встает теперь перед нами каждое лето. Раньше ездили в Европу на экскурсии, были в Китае, Америке, в общем много где были. Сейчас ездим с сыном, ему еще нет 4 лет. Турция, Египет, Турция, Турция.... надоело... в прошлом году пытались освоить Болгарию. Привезли оттуда жуткую кишечную палочку у малыша. Потом стали ездить по России, были на Селигере, в Подмосковье. В этом году хочется что-то нового. Что можете посоветовать? Где вы летом отдыхаете с детьми?
Проблемой сейчас это стало и потому, что дольше 4 часов лететь бы не хотелось, экскурсионные туры нам не по зубам. И как вы считаете, в свете войны в Ливии, не страшно ли отправляться в Европу, слышала, что многие отказываются от Кипра в свете расположения там военной базы НАТО. В общем, голова кругом. Жду советов. Спасибо
Комментарии 44
доолго думал...сия логика мне недоступна
я кстати только что приехал сам из поездки, но она была правда более деловой, чем отдых
Я слышала, ты был в Китае? Где именно? Что видел интересного? Что понравилось, что нет? Или ты отдельным постом выложишь?
Во-вторых, Будва все-таки шумное место. Бечичи гораздо спокойнее, хотя и находится рядом.
В Черногории большинство пляжей мелкая галька. В Хорватии много платформ.
У нас потрясающе красивая страна и красивая природа. И ощущение полной свободы впридачу (рулю куда хочу).
Летом хотим до Хельсинки или Стокгольма своим ходом доехать
Прошлым летом, когда стояла безумная жара мы укатили на Пинегу (река такая) к сестре тестя. Две недели не было ни облачка температура под 35 и домик у тетушки на первой линии.
Оставили там за две недели на четверых 8000 рублей.
Жаль фотки тут выложить нельзя... Никакой Хургады не надо все коричневые вернулись с двумя ведрами брусники впридачу
Все относительно. Это Архангельская область Пинежский район. С учетом того, что мой компаньон от Архангельска до Москвы за 11 часов "долетал", то не так уж и далеко. До Архангельска 1200 км и потом до Пинеги еще км 400.
Вы писателя Федора Абрамова знаете? Мы ездили на его Родину в деревню "Веркола".
Можете в яндексе набрать "Голубино". Тоже очень красивое место. Единственное на севере где есть карстовые пещеры, ну и река естественно. Летом бруснику и чернику там горстями можно собирать.
Оно того стоит хотя бы один раз там побывать
Мы на Mitsubishi Lancer проехали без проблем.
Есть конечно места где всего одна колея выложена из плит и если встретишь лесовоз, то прячься немедленно так как водитель пьяный и ему пофигу все, но в целом по грунтовке 80 км/ч ехать можно. А если по зимнику то все 110.
Через реку есть паромные переправы, т.е. заезжаешь на паром и он тебя перевозит на тот берег. Вобщем романтика
Что самое интересное на всех дорогах стоят указатели направлений. Не заблудишься.
На всякий случай обнадежу: трасса М8 (Вологда Архангельск) вся асфальтовая
Из экономии? Берите кредит. В бизнес классе ребенку будет комфортно и более 4 часов. Летом хорошо на Бали, если только радиация её не накроет.
Летом хорошо на Бали, если только радиация её не накроет.
оптимистично...
А чем собственно надоело? Оптимальное соотношение цена - качество, можно сказать стандарт пляжного отдыха для дорогих россян, тем более при наличии детей. Та же Хорватия ил Черногория -то же Средиземное море каменистое, только дороже и сервис непредсказуемый. Ну Испания - песочек это хорошо, но и ценник растёт ещё выше...
А невозможно предложить альтернативу Турции - она ведь подобие домашних тапочек или любимого дивана, не ждут от неё адреналина...Альтернативы - они для ищущих приключений и приятного преодоления трудностей, а Турция для желающих побыть недельку - другую посылкой DHL - доехал до шарика, и покатился по конвейеру ...
Придется ждать пока малыш подрастет
А на самом деле будет так, я буду работать все лето, возможно, к концу августа мне дадут отпуск, но вряд ли я куда-нибудь поеду, потому что денег уже не будет, они потрачены на покупку машины в июле месяце (мои планы )