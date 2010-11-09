Кредитование ИП. Ваши вопросы, ответы...

По просьбе одного из посетителей моего блога, Антона, публикую данный пост.

Антон - индивидуальный предприниматель, работает на себя, производит продукт интеллектуальной деятельности. Бизнес достаточно успешно развивается, но, как у любого человека, у него периодически встает вопрос о привлечении дополнительных ресурсов. Иными словами, бывает необходим потребительский кредит. Вот тут и начинаются сложности с банками. Залога нет, справок о доходах тоже, что делать? Как вы, ИП справляетесь с данной проблемой и что представители банков могут предложить предпринимателям?