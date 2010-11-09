Кредитование ИП. Ваши вопросы, ответы...

По просьбе одного из посетителей моего блога, Антона, публикую данный пост.
Антон - индивидуальный предприниматель, работает на себя, производит продукт интеллектуальной деятельности. Бизнес достаточно успешно развивается, но, как у любого человека, у него периодически встает вопрос о привлечении дополнительных ресурсов. Иными словами, бывает необходим потребительский кредит. Вот тут и начинаются сложности с банками. Залога нет, справок о доходах тоже, что делать? Как вы, ИП справляетесь с данной проблемой и что представители банков могут предложить предпринимателям?
Комментарии 51
Нету справки 2-НДФЛ, так как налога нет. Зато есть декларация по УСН с таким "некислым" среднемесячным доходом, есть справка из банка о движении средств по счету, есть справка из налоговой об отсутствии задолженности. Все белое и пушистое.
Вопрос в другом... Само слово ИП - для многих уже стоп! Если ИП то оборудование подавай, да товары. А я услуги оказываю в IT-сфере и доход имею некислый и официальный и налоги плачу. Отличаюсь от физика только тем, что на себя работаю. И работаю гораздо дольше чем те самые 6 месяцев, которые банки обычно требуют. И тем не менее подай 2-НДФЛ и все тут. Иначе потребы, автокредиты и ипотека закрыты. Только кредиты под развитие бизнеса и дай че-нить в залог. Вопрос то в том, что если я на себя работаю я что не человек? Что за дискриминация такая?
Только я такой же "чужой" как и физик с 2-НДФЛ. Только ему верят больше. Приношу оборотку с выручкой по покупателям. Среди моих покупателей половина - городские бюджетные учреждения. Всего постоянных покупателей 40 штук. Кто более финансово стабилен? И все равно мне веры нет. "Ну вот если бы вы были работником этих бюджетных учреждений... тогда да, Но вы же не работник...."
Правда не у всех банкиров! Отвечу и Елене одновременно: Пара банков действительно не видит во мне проблем и прокредитовали меня. И предлагают кредиты снова
Но открылся у нас в городе новый банк. Прихожу. Говорю хочу ипотеку и в ответ "Ипотека предпринимателям не представляется и потребы и автокредиты тоже". И ничего больше слышат не хотят. Ты предприниматель - ты недостоин. Если кому интересно могу назвать парочку таких банков.
Кстати раз интересно кто это такие, то такой ответ мне дал СКБ-Банк. Севергазбанк сказал подобное в конце 2009 года.
А вот как ИП - всё! Гони обеспечение. желательно чтоб это здание отдельно-стоящее было.
ДИСКРИМИНАЦИЯ!!!
А для ИП кредит наличными - проблема. С ИП обеспечение просят
Как физику дать ипотеку и забрать в залог приобретаемую квартиру - это не вопрос. Он потом туда детей пропишет и фиг потом заберешь эту квартиру, если он платить перестанет.
А ИП инвестиционный кредит дать под залог приобретаемой жилой или коммерческой недвижимости как-то очень сложно. Да и ставки несоразмерны.
А чем мы друг от друга отличаемся? А? Опять дискриминация
Ипотека в силу закона и приобретение коммерческой недвижимости и отличаются защитой законодательством ипотеки жилья
Даже маленьких детей можно вышвырнуть на улицу по решению суда за неуплату папой с мамой кредита.
Какие тогда сложности с отъемом коммерческой недвижимости у ИП?
И тем не менее под приобретаемую недвижимость предпринимателю получить кредит невероятно сложно
Я не возмущаюсь по поводу отъема квартиры с малолетними детьми. Просто сам факт такой возможности меня немного удивил. Не знал об этом. А тема эта меня нисколько не интересует так как моя квартира не состоит в залоге и сплю я спокойно.
Я говорю о том, что если квартиру отсудить можно, то отсудить за долги коммерческую недвижимость у предпринимателя это совсем не проблема.
Тем не менее ИП получить кредит под залог приобретаемого имущества это целая проблема
Так если с бизнесом все так шоколадно, почему бы о развитии не подумать и учредить ООО? Среди всех форм есть и плюсы и минусы. Отвечать ВСЕМ имуществом уже не будет + можете инвесторов привлечь дав им соответствующие доли.
Кроме банков форму "ООО" и контрагенты больше любят.
Ну зарегистрирую ООО и что? Дадут кредит на покупку квартиры - не дадут. Диван в кредит тоже не светит. Кредит в несколько сотен тысяч наличными на ремонт тоже не дадут.
ООО дадут такой же как и ИП кредит на развитие бизнеса. И обеспечение потребуют.
И будет счастье - ипотека, автокред, диванкред, ремонт
Главное определиться с целью - либо успешный бизнес с горизонтом 3-5 лет, либо счастливый семьянин с долгами, но прямо сейчас.
Чтобы обязанности регулярно новые наваливали, а зарплату раз в столетие повышали.
Когда я работаю со многими, то чувствую, что развиваюсь. И мир видится гораздо шире и разнообразнее. И доход как потрудился так и получил
Хочется быть счастливым ИП-семьянином с долгами прямо сейчас на 3-5 лет и с таким же горизонтом
Иногда проще обвинить банковскую систему вместо поиска решения вопроса
А сейчас отдаю только 6% Какое-то извращенное будет решение вопроса.
Покупатели на меня посмотрят (на мои счета-фактуры с НДС) и скажут "Антоша, ты чё с дуба упал налоги то платить в таком количестве"
Ситуация: ООО существует давно, прибыльное, длительная положительная кредитная история. В одном банке- овердрафт, в другом- кредит под поручительство владельцев.
Ваше мнение, как профессионала: есть ли шансы получить в третьем("новом" для ООО)банке значительный кредит, без какого-либо обеспечения, просто под "доброе имя"? (Не меняя существующего положения дел, из расчета избыточной ликвидности в банковской системе и конкуренции между банками).
Спасибо!
Не будучи банкиром, не вижу причин не выдать дополнительный кредит, на развитие, 10-летнему бизнесу с хорошей кредитной историей.
1. ИП. Нестабильно законодательство, коррупция, рейдерство, нестабильность экономики, огромные административные барьеры, РФ занимает 123 место в мире по степени легкости ведения бизнеса наконец-то и еще многое другое.
2. Физ. лицо. Потеря работы, утрата трудоспособности, пожалуй все.
Согласитесь, второй пункт намного короче.
Кстати. согласитесь, физику новую работу найти гораздо проще, чем предпринимателю открыть новый бизнес если старый потерпел фиаско.
И есть методы минимизации рисков, основные:
1. Залог.
2. Поручительство.
При кредитовании ИП как правило используется первый вариант обеспечения, так как суммы кредитов довольно прилиные и такое количества поручителей просто нереально найти.
Кстати никто не лишает Вас права привлекать кредиты как физ. лицо подтверждая свой доход налоговой декларацией, конечно максимально возможные суммы кредитов в этом варианте небольшие, но все-таки... Некоторые банки кредитуют ИП даже с ЕНВД причем могут учитывать доход не только указанный в декларации. но и принимать во внимание данные книги доходов - расходов, например Россельхозбанк, сотрудником которого я и являюсь.
Извините, что совсем не по теме пишу. Буду очень благодарна Вашему ответу.
Я студентка 6 курса. Специальность "Банковское дело". На днях закончила преддипломную практику.
Пишу диплом на тему "Организация кредитной работы". Изучила достаточно много специализированной литературы и публикаций. Затруднения возникли в написании главы "Пути совершенствования организации кредитной работы".
Если не затруднит, ответьте , пожалуйста на несколько вопросов, которые помогут мне в написании диплома.
Как вы считаете, какие есть пути совершенствования организации кредитной работы в банках? Подскажите, в каком направлении следует рассуждать (или может быть вы подскажите какие-либо статьи или литературу), чтобы наиболее точно сформулировать позицию по данному вопросу?
Заранее спасибо, Анна.