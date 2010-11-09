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Кредитование ИП. Ваши вопросы, ответы...

09.11.2010 22:18 51 6 242 просмотра
По просьбе одного из посетителей моего блога, Антона, публикую данный пост.
Антон - индивидуальный предприниматель, работает на себя, производит продукт интеллектуальной деятельности. Бизнес достаточно успешно развивается, но, как у любого человека, у него периодически встает вопрос о привлечении дополнительных ресурсов. Иными словами, бывает необходим потребительский кредит. Вот тут и начинаются сложности с банками. Залога нет, справок о доходах тоже, что делать? Как вы, ИП справляетесь с данной проблемой и что представители банков могут предложить предпринимателям?

Комментарии 51

Елена Пушникова  (Алёна))
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Мы немного поговорили об этом в предыдущей моей теме. Я ответила так:"Антон, поверьте, многие банки хотели бы работать с предпринимателями. Вот только вопрос прозрачности отчетности остается открытым. Вот представьте, банк несет кредитные риски и рассматривая вас, как заемщика, он должен обеспечить себе гарантию возврата. Вот тут хоть каким - то гарантом является обеспечение. Раз у вас его нет, так доходы покажите "белые". Это невозможно? или вы на ЕНВД? А как же быть банкам? Ведь мы не видим реальной картины того, как вы работаете... а 100% резервы не всякий капитал вынесет. Еще вариант, закладывать риски в повышенную процентную ставку, но, насколько я понимаю, такие банки есть, но 39% годовых наверное не устроит вас. Вот и бьемся... вы за кредит, мы за заемщиков".
Екатерина Платошкина  (gattika)
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Здравствуйте. Я тоже негодую по поводу ипотеки для ИП.Мы такие же люди как и все остальные, у нас больше возможностей покрывать этот кредит. Работников могут уволить, урезать зарплату, они могут получить травму, заболеть, матери-одиночки, декретные отпуска, граждане других государст, без прописки и т.д. Все они могут получить ипотеку, они не являются группой риска, а мы-ИП, вроде как и не люди и риски с нами большие, при стабильном доходе, регулярной оплате налогов, с доверием поставщиков, кредиторов, налоговой, с документами. Но всё равно, не можем и всё тут. Ну не хочу я работать на "дядю", наработалась. Одна болтовня о поддержке малого бизнеса. На практике оказывается другое, "мы их душили, душили..." Очень горько и стыдно за свою родину.
Алла Зарецкая  (топливо)
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Здравствуйте Елена!Помогите, пожайлуста,пишу курсовую на тему "Современные методы кредитования потребительского кредита". Проблема в понятии МЕТОДЫ, переделываю уже 2-й раз, подскажите, какие они методы. Заранее спасибо!

Елена Пушникова  (Алёна))
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Алла, давайте такие вопросы в личку. И напишите, что именно не устроило преподавателя. Что вы уже писали?
Алла Зарецкая  (топливо)
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Елена, здравствуйте. Не могу найти адрес лички, напишите пожалуста.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Зайдите на форум и найдите меня в списке в разделе сообщения. Ник Алёна)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Давай рассказывай, а какие виды обеспечения и с каким дисконтом по твеому опыту будут приемлемы для банка в случае подобному случаю Антона? Ну, и скажем так, всё это возможно, как мне кажется, если есть уже заинтересованность в данном клиенте. Иначе кто будет связываться и предлагать варианты решения вопроса? Легче этого ИП отправить в пешее путешествие. Скажешь, нет?
Шарухин Антон  (toshik80)
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Друзья! Друзья! Ушли немного от темы!
Нету справки 2-НДФЛ, так как налога нет. Зато есть декларация по УСН с таким "некислым" среднемесячным доходом, есть справка из банка о движении средств по счету, есть справка из налоговой об отсутствии задолженности. Все белое и пушистое.
Вопрос в другом... Само слово ИП - для многих уже стоп! Если ИП то оборудование подавай, да товары. А я услуги оказываю в IT-сфере и доход имею некислый и официальный и налоги плачу. Отличаюсь от физика только тем, что на себя работаю. И работаю гораздо дольше чем те самые 6 месяцев, которые банки обычно требуют. И тем не менее подай 2-НДФЛ и все тут. Иначе потребы, автокредиты и ипотека закрыты. Только кредиты под развитие бизнеса и дай че-нить в залог. Вопрос то в том, что если я на себя работаю я что не человек? Что за дискриминация такая?
Сергей Попов  (sonnert)
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Антон, Вы сами представьте, что Вам надо дать деньги незнакомому человеку, который приходит и говорит:"Да я имею золотые прииски, нефтяную скважину и т.п." Или что-то более реальное. Вам необходимо "на глазок" прикинуть, давать или не давать. В банках - так же почти. Дают деньги. Да ещё ЧУЖИЕ!!! За которыми могут в любой момент придти. Поэтому ошибиться нельзя и приходится изучать заемщика под лупой smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Я такому незнакомому так и скажу, ну дык неси документы на скважину, на прииски, лицензии неси разрешения, баланс, форму-2 и т.д.Если с документами все в порядке то почему не дать?
Только я такой же "чужой" как и физик с 2-НДФЛ. Только ему верят больше. Приношу оборотку с выручкой по покупателям. Среди моих покупателей половина - городские бюджетные учреждения. Всего постоянных покупателей 40 штук. Кто более финансово стабилен? И все равно мне веры нет. "Ну вот если бы вы были работником этих бюджетных учреждений... тогда да, Но вы же не работник...."
Правда не у всех банкиров! Отвечу и Елене одновременно: Пара банков действительно не видит во мне проблем и прокредитовали меня. И предлагают кредиты снова
Но открылся у нас в городе новый банк. Прихожу. Говорю хочу ипотеку и в ответ "Ипотека предпринимателям не представляется и потребы и автокредиты тоже". И ничего больше слышат не хотят. Ты предприниматель - ты недостоин. Если кому интересно могу назвать парочку таких банков.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да, согласен с Алёной, странно smile:) Может, не в тему обсуждения, но бывает, к сожалению, тема злоупотреблений со стороны представителя банка.. Вот Вы, Антон, говорите про новый банк, "в ответ говорят"... Кто говорит, кредитник или руководитель? Если - руководитель,то, пожалуй, беда. Если рядовой сотрудник, то, может быть, и "перегиб" smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
А зачем Вы идёте в "новый" банк, если в "старых" дают? А пару банчиков назовите, интересно smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Сначала кредитник такое сказал, а потом я на их сайте письмо написал в разделе "Ваш вопрос" и получил "потребы ипотека и кред.карты предпринимателям не предоставляются". Вроде как официальный ответ.
Кстати раз интересно кто это такие, то такой ответ мне дал СКБ-Банк. Севергазбанк сказал подобное в конце 2009 года.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Антон, а вы смотрели на этом портале в разделе кредиты? Может там можно найти ответы на свои вопросы? Или хотя бы перечень банков узнать, кто занимается МСБ.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Вот это кстати, странно. Если у вас весь официальный доход показан в декларации, проблем по идее с кредитом быть не должно..
Сергей Попов  (sonnert)
#
Обеспечение нужно ЛИКВИДНОЕ! Чтобы банк вместо ВЫДАННЫХ денег смог получить деньги обратно. Отсюда и предмет залога и дисконт. Сами по своей местности лучше можете сказать, что быстро продается, обращается в деньги
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вот как-то с физика никакого обеспечения не требуют. И раздают кредиты без залога и поручительств. Потом искать начинают этих физиков с приставами за ними бегать
А вот как ИП - всё! Гони обеспечение. желательно чтоб это здание отдельно-стоящее было.
ДИСКРИМИНАЦИЯ!!!
Сергей Попов  (sonnert)
#
Не знаю, Антон, в каком банке не требуют обеспечения с физиков? Пожалуйтесь на них в ЦБ! Не должно быть бланковых кредитов. Вообще, что вот Вы тут написали смахивает на пересказ плохо понятого разговора
Шарухин Антон  (toshik80)
#
А как насчет кредитов наличным без залога и поручительств для физиков? Если память не изменяет в ВТБ-24 дают до 3х миллионов рублей.
А для ИП кредит наличными - проблема. С ИП обеспечение просят
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Да, вы правы,в ВТБ есть такой кредит, условия, кстати, неплохие.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Только опять же - дай 2-НДФЛ. Иначе фиг чего получишь
Шарухин Антон  (toshik80)
#
... И вот еще например...
Как физику дать ипотеку и забрать в залог приобретаемую квартиру - это не вопрос. Он потом туда детей пропишет и фиг потом заберешь эту квартиру, если он платить перестанет.
А ИП инвестиционный кредит дать под залог приобретаемой жилой или коммерческой недвижимости как-то очень сложно. Да и ставки несоразмерны.
А чем мы друг от друга отличаемся? А? Опять дискриминация
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну да, вот в ВТБ например кредит предпринимателю идет по ставке существенно выше, чем физику, да и доков больше и рассмотрение строже.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вот в том-то и вопрос что физику с 2-НДФЛ доверия больше чем ИП с УСН. А ПОЧЕМУ??? Кризис всех косит одинаково. Вот и говорю дискриминация
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Физику даже без 2-ндфл, а по справке по форме банка процент меньше и процесс принятия решения быстрее smile:) вот парадокс
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну да, есть в этом парадокс. Хотя и тут рассматривается вопрос безопасности прежде всего, даже если у вас нет 2-НДФЛ, вы все равно официально трудоустроены, в случае чего вас найдут и заставят платить, по-крайней мере попытаются. К слову сказать, работникам ИП также проблематично кредит получить, т.к. у них тоже нет справок. Чаще всего люди неофициально работают у предпринимателей.
Сергей Попов  (sonnert)
#
"Ипотека в силу Закона" - даже если детей пропишете, всё-равно решение суда будет в пользу банка. Сложность только возникает в случае "несоразмерности" задолженности по кредиту (маленькая) и стоимости залога (большая). Тогда суд может принять решение не отчуждать квартиру. Есть какая-то тема про "предоставление жилья при выселении, но я, к сожалению, не помню точно. Не приходилось smile:)
Ипотека в силу закона и приобретение коммерческой недвижимости и отличаются защитой законодательством ипотеки жилья
Шарухин Антон  (toshik80)
#
О как!
Даже маленьких детей можно вышвырнуть на улицу по решению суда за неуплату папой с мамой кредита.
Какие тогда сложности с отъемом коммерческой недвижимости у ИП?
И тем не менее под приобретаемую недвижимость предпринимателю получить кредит невероятно сложно
Сергей Попов  (sonnert)
#
Антон, не пылите... Читайте внимательнее, про тему о "предоставлении жилья при выселении". Сами разберитесь, если так интересует. А про "улицу" не надо, и так много уж в чём банки обвиняют... Кстати, когда папа и мама пропивают свои квартиры, банки не при чём, даже рядом не стоят. У органов опеки интересуйтесь
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Сергей, сами читайте внимательнее!!!
Я не возмущаюсь по поводу отъема квартиры с малолетними детьми. Просто сам факт такой возможности меня немного удивил. Не знал об этом. А тема эта меня нисколько не интересует так как моя квартира не состоит в залоге и сплю я спокойно.
Я говорю о том, что если квартиру отсудить можно, то отсудить за долги коммерческую недвижимость у предпринимателя это совсем не проблема.
Тем не менее ИП получить кредит под залог приобретаемого имущества это целая проблема
ксения ходанова  (Ксения Викторовна)
#
По всему получается, что брать кредит, как ИП существенно более гиморройный процесс, чем взять обычный потреб. кредит... лучше иметь какое-либо имущество - и уж под него кредитоваться... в общем, эта тема просто подтвердила мои мысли)
Максим  (Sebastian)
#
Антону

Так если с бизнесом все так шоколадно, почему бы о развитии не подумать и учредить ООО? Среди всех форм есть и плюсы и минусы. Отвечать ВСЕМ имуществом уже не будет + можете инвесторов привлечь дав им соответствующие доли.

Кроме банков форму "ООО" и контрагенты больше любят.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Максим, мы говорим на тему, что потребы и обычная ипотека закрыты для ИП во многих банках, хотя мы такие же люди как и наемные работники.
Ну зарегистрирую ООО и что? Дадут кредит на покупку квартиры - не дадут. Диван в кредит тоже не светит. Кредит в несколько сотен тысяч наличными на ремонт тоже не дадут.
ООО дадут такой же как и ИП кредит на развитие бизнеса. И обеспечение потребуют.
Максим  (Sebastian)
#
Так может тогда проще пойти наймитом? smile:)

И будет счастье - ипотека, автокред, диванкред, ремонт smile:)

Главное определиться с целью - либо успешный бизнес с горизонтом 3-5 лет, либо счастливый семьянин с долгами, но прямо сейчас.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Нет уж! Увольте
Чтобы обязанности регулярно новые наваливали, а зарплату раз в столетие повышали.
Когда я работаю со многими, то чувствую, что развиваюсь. И мир видится гораздо шире и разнообразнее. И доход как потрудился так и получил
Хочется быть счастливым ИП-семьянином с долгами прямо сейчас на 3-5 лет и с таким же горизонтом
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Так ООО тоже обеспечение необходимо. Насколько я знаю, из необеспеченных кредитов можно получить в основном, овердрафт, ну или как договоритесь конечно)
Максим  (Sebastian)
#
Обеспечние необходимо, но ООО, применяющее традиционную систему налогооблажения, в большем почете в виду наличия подтверждающих деятельность документов в большем объеме.

Иногда проще обвинить банковскую систему вместо поиска решения вопроса smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Максим. Я произвожу продукт интеллектуальной деятельности. Если мне сидеть а общей системе, мне надо с выручки отдать сначала НДС 18% потом налог на прибыль 20% - не хило?
А сейчас отдаю только 6% Какое-то извращенное будет решение вопроса.
Покупатели на меня посмотрят (на мои счета-фактуры с НДС) и скажут "Антоша, ты чё с дуба упал налоги то платить в таком количестве"
Елена Пушникова  (Алёна))
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Я попрошу мужчин все-таки более уважительно относиться друг к другу. Комменты удалила.
iamvs  (iamvs)
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Елена, извините, что вопрос не по теме, но все же...
Ситуация: ООО существует давно, прибыльное, длительная положительная кредитная история. В одном банке- овердрафт, в другом- кредит под поручительство владельцев.

Ваше мнение, как профессионала: есть ли шансы получить в третьем("новом" для ООО)банке значительный кредит, без какого-либо обеспечения, просто под "доброе имя"? (Не меняя существующего положения дел, из расчета избыточной ликвидности в банковской системе и конкуренции между банками).
Спасибо!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
iamvs, [B] вы понимаете, все очень индивидуально. По сути, обеспечение не влияет ни на что, а лишь только выступает гарантом для банка. Тут скорее вопрос доверия наверное. Если вы знаете лично владельцев или руководство банка, вам открыты все дороги, вы можете просить что угодоно и вам пойдут навстречу. Если же вы с улицы приходите в банк, то, не уверена, что вам так, просто дадут кредит. На мой взгляд, рассчитывать можете только на овердрафт с учетом оборотов в других банках.
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Ну и потом отчетность никто не отменял, надо посмотреть ваш баланс, какова доля заемных средств, что изменится, если вы возьмете новый кредит, о какой суммеидет речь. В общем, надо видеть ситуацию..
iamvs  (iamvs)
#
Спасибо, ответил в личку.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да кто же дает "значительный кредит под доброе имя"? Даже всемирно известные монстры бизнеса берут значительные для себя кредиты под обеспечение и залоги.
iamvs  (iamvs)
#
Потому и боятся, что монстры. Да еще, известные. Да еще, всемирно. smile:)
Не будучи банкиром, не вижу причин не выдать дополнительный кредит, на развитие, 10-летнему бизнесу с хорошей кредитной историей.
Иван Кредитник  (Кредитник РСХБ)
#
Здравствуйте! Как работник банка имеющий непосредственный опыт работы с кредитованием как корпоративных так и розничных клиентов попытаюсь вам пояснить почему банк считает кредитование ИП делом более рискованным чем кредитование физ. лиц. Дело в том что банк принимает во внимание все факторы, влияющие на формирование дохода своего заемщика, вот основные из них:
1. ИП. Нестабильно законодательство, коррупция, рейдерство, нестабильность экономики, огромные административные барьеры, РФ занимает 123 место в мире по степени легкости ведения бизнеса наконец-то и еще многое другое.
2. Физ. лицо. Потеря работы, утрата трудоспособности, пожалуй все.

Согласитесь, второй пункт намного короче.
Кстати. согласитесь, физику новую работу найти гораздо проще, чем предпринимателю открыть новый бизнес если старый потерпел фиаско.

И есть методы минимизации рисков, основные:
1. Залог.
2. Поручительство.
При кредитовании ИП как правило используется первый вариант обеспечения, так как суммы кредитов довольно прилиные и такое количества поручителей просто нереально найти.

Кстати никто не лишает Вас права привлекать кредиты как физ. лицо подтверждая свой доход налоговой декларацией, конечно максимально возможные суммы кредитов в этом варианте небольшие, но все-таки... Некоторые банки кредитуют ИП даже с ЕНВД причем могут учитывать доход не только указанный в декларации. но и принимать во внимание данные книги доходов - расходов, например Россельхозбанк, сотрудником которого я и являюсь.
Шарухин Антон  (toshik80)
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А если бизнесу больше 5 лет, если доход из года в год стабильный, кризис на доход как-то не очень повлиял? И все это можно документами подтвердить? Не катит?
Иван Кредитник  (Кредитник РСХБ)
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Здравствуйте Антон! По моему мнению любая стабильность - дело временное, это однозначно. Просто в каждом случае время разное. Если вернуться к экономической теории, то риск - это основная состовляющая предпринимательской деятельности. Ходорковский тоже не один год был в бизнесе. А вы знаете сколько таких "ходорковских" регионального и ниже масштабов???
Анна Анна  (an4i)
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Здраствуйте, Елена!!
Извините, что совсем не по теме пишу. Буду очень благодарна Вашему ответу.
Я студентка 6 курса. Специальность "Банковское дело". На днях закончила преддипломную практику.
Пишу диплом на тему "Организация кредитной работы". Изучила достаточно много специализированной литературы и публикаций. Затруднения возникли в написании главы "Пути совершенствования организации кредитной работы".
Если не затруднит, ответьте , пожалуйста на несколько вопросов, которые помогут мне в написании диплома.
Как вы считаете, какие есть пути совершенствования организации кредитной работы в банках? Подскажите, в каком направлении следует рассуждать (или может быть вы подскажите какие-либо статьи или литературу), чтобы наиболее точно сформулировать позицию по данному вопросу?

Заранее спасибо, Анна.
Елена Пушникова  (Алёна))
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Ань, напишите мне в личку, попробуем что-нибудь придумать.
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