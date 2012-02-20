Про блокировки карт

Я заметила, что в последнее время эта тема стала довольно часто подниматься в отзывах наших (и не только наших) клиентов. Раньше такого не было. Вот мне и захотелось разобраться в причинах.



Все блокировки карт можно разделить на два вида: по желанию клиента и принудительные. Начнем с первых. «По желанию» я назвала, конечно, условно, потому что обычно это происходит как раз без всякого желания, а именно когда: 1) украли карту, 2) карта на месте, но по ней идут несанкционированные списания. Понятно, что в этих случаях чем быстрее заблокировать карту, тем лучше. И вот тут клиента подстерегают некоторые подводные камни.



Во-первых, можно не сразу заметить потерю карты. Совета тут дать никакого не могу, кроме стандартных призывов к бдительности и аккуратности.



Во-вторых, можно не сразу заметить несанкционированные списания. А вот тут можно дать совет: держать активным SMS-информирование. Совет этот совершенно тривиален, но от этого не менее полезен. Стоит эта услуга обычно совсем недорого, а польза от нее огромная. К сожалению, довольно большое число клиентов эту услугу не подключает, причем часто по идейным соображениям: считают, что она должна быть бесплатной. Может быть, и должна, может быть, даже будет. Но такой идейный подход мне напоминает поговорку «Возьму билет и пойду пешком назло кондуктору». Твердо убеждена, что лучше заплатить 59 рублей в месяц и «спать спокойно».



И, наконец, в-третьих, можно не сразу дозвониться в колл-центр. И, как ни странно, вина здесь ложится не на колл-центр, а на клиента. Не спешите бросать в меня камни! Просто во всех вменяемых банковских меню IVR есть кнопка для экстренной блокировки карты. У нас, например, это кнопка 3. И какой бы ни была очередь в ЦОВ, при нажатии этой кнопки вызов переводится на оператора в приоритетном порядке. Причем на оператора нужной квалификации. Конечно, в идеале никакой очереди в ЦОВ вообще быть не должно. Но это в идеале. Жизнь же далеко не идеальна, и кнопка экстренной блокировки карты – неоценимая вещь. Тем не менее, некоторые клиенты ее игнорируют. Ждут соединения с оператором по 2-3 минуты, причем с оператором первой линии, не имеющим достаточной квалификации для блокировки карт… Почему заранее не ознакомиться с меню? Почему, в конце концов, не прослушать опции меню при звонке? Хотя при звонке клиент, потерявший карту, нервничает и сразу нажимает ноль для связи с оператором. Поэтому гораздо лучше заранее потратить совсем немного времени и уточнить алгоритм действий при возникновении форс-мажорных обстоятельств.



Теперь несколько слов о принудительной блокировке карты. Она происходит по трем причинам: 1) при компрометации карты, 2) при подозрении на мошенничество и 3) по требованию Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Пункт 3) – это довольно тонкие материи, да и касаются они чрезвычайно малого числа клиентов и возникают такие блокировки соответственно чрезвычайно редко. Поэтому этого пункта касаться не буду. А вот п.п. 1) и 2) встречается довольно часто – и чаще всего во время длительных праздников (Новый год и майские).



Обычно под компрометацию карты одновременно подпадают сразу десятки или даже сотни клиентов. Списки скомпрометированных карт, как правило (но не всегда), предоставляют международные платежные системы. Чаще всего компрометации случаются в странах «пляжного отдыха», хотя и в России это совсем не исключено. Карты, попавшие в список скомпрометированных, обычно сразу блокируются, а их владельцам Банк звонит и предупреждает об этом. При подозрениях на мошенничество (например, в течение 2-3 часов совершаются операции по карте в разных странах) Банк тоже звонит, чтобы уточнить у владельца карты, им ли совершаются эти операции. Если Банк не дозвонился – карта блокируется. Поэтому в интересах клиентов снабжать Банк актуальным номером мобильного телефона. Это убережет от ненужных блокировок и связанных с этим неудобств. К сожалению, далеко не все клиенты следуют этому золотому правилу.



Если же карта все же заблокировалась, а Вы хотите ее разблокировать, Вы сможете быстро и удобно это сделать, нажав ту же волшебную кнопку 3 (по крайне мере, в меню нашего IVR это так). Кнопка так и называется: «Для блокировки и разблокировки карты». Ваш вызов будет обслужен вне очереди и к тому же сразу попадет к оператору нужной квалификации. Кстати, по нажатию кнопки 3 обслуживаются только вызовы, связанные с экстренной блокировкой/разблокировкой карты. Другие вызовы, не по этой тематике, операторы вернут в общую очередь.



Когда люди не могут найти свою карту, большинство начинает страшно нервничать и расстраиваться. И не без оснований. Тем не менее, надо помнить, что не жизнь решается, это просто неприятность, хотя и довольно серьезная. Надо просто решительно действовать, и для начала заблокировать карту. В завершение расскажу один случай. Во время Отечественной войны мой папа, будучи совсем молодым человеком, но уже членом партии, работал военным корреспондентом в газете «Сталинский Сокол». Частенько приходилось, не раздеваясь, ночевать прямо в редакции. Партбилет, как самое дорогое, при этом хранился в нагрудном кармане гимнастерки. И вот однажды ночью, после экстренного пробуждения, чтобы лететь на фронт, папа, по привычке похлопав по сокровенному карману, обнаружил потерю партбилета. Что это значило в те годы – думаю, понятно всем (в лучшем случае – арест, в худшем - …). Папа в ужасе. Потом немного успокоился, стал внимательно осматривать всю одежду, весь свой немудреный скарб. Оказалось, нагрудный карман случайно загнулся вверх, к плечу, вот партбилет и не прощупывался на привычном месте. Большего счастья в жизни папа, наверное, не испытывал. А вы говорите – карточка…